Giải mã Sony LYTIA L910: Công nghệ LOFIC và bước tiến dải tương phản động 100 dB Sony vừa ra mắt cảm biến LYTIA L910 với kiến trúc LOFIC đột phá, cho phép đạt dải tương phản động 100 dB chỉ trong một lần phơi sáng, tối ưu chất lượng ảnh đêm và video 4K HDR.

Sony vừa chính thức giới thiệu LYTIA L910, cảm biến hình ảnh mới nhất dành cho phân khúc smartphone cao cấp. Đây là sản phẩm chiến lược tập trung vào việc giải quyết các thách thức về chất lượng hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Đáng chú ý, đây là cảm biến đầu tiên trong dòng LYTIA được Sony tích hợp kiến trúc LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), hứa hẹn mang lại dải tương phản động rộng hơn và khả năng kiểm soát năng lượng hiệu quả.

Sony LYTIA L910 ra mắt với nhiều công nghệ ấn tượng

Thông số kỹ thuật và đột phá về dải tương phản động

LYTIA L910 là cảm biến CMOS xếp lớp có kích thước 1/1.28 inch, độ phân giải 50 megapixel với kích thước điểm ảnh đạt 1.22μm. Điểm khác biệt lớn nhất của L910 so với các thế hệ trước là khả năng đạt dải tương phản động (Dynamic Range) lên đến 100 dB chỉ thông qua một lần phơi sáng duy nhất.

Trong các phương pháp HDR truyền thống, thiết bị thường phải kết hợp nhiều khung hình với các mức phơi sáng khác nhau. Tuy nhiên, LYTIA L910 thu thập toàn bộ dữ liệu cần thiết trong một lần chụp. Cơ chế này giúp loại bỏ hiện tượng nhòe chuyển động (motion blur) và tình trạng nhấp nháy (flicker) thường gặp khi chụp các chủ thể đang di chuyển hoặc dưới nguồn sáng nhân tạo mạnh.

Cảm biến mới của Sony có dải tương phản động ấn tượng

Kiến trúc LOFIC và HDR Triple Conversion Gain

Để đạt được hiệu suất dải tương phản động ấn tượng, Sony đã kết hợp cấu trúc LOFIC với công nghệ HDR Triple Conversion Gain. Hệ thống này cho phép cảm biến đọc dữ liệu từ một lần phơi sáng ở ba mức khuếch đại chuyển đổi khác nhau. Cách tiếp cận này giúp bảo toàn chi tiết tối đa ở cả vùng sáng cực độ và vùng tối sâu nhất.

Việc xử lý dữ liệu qua ba mức khuếch đại giúp hạn chế tình trạng cháy sáng (clipping), đồng thời giảm thiểu nhiễu hạt ở các vùng thiếu sáng. Kết quả là hình ảnh có dải chuyển tông màu mượt mà, tự nhiên và cân bằng hơn so với các cảm biến sử dụng công nghệ HDR cũ.

Tối ưu hóa khả năng chụp đêm với Ultra High Conversion Gain

Sony cũng tích hợp công nghệ mạch khuếch đại chuyển đổi cực cao (Ultra High Conversion Gain) trên LYTIA L910. Công nghệ này tập trung vào việc nâng cao hiệu quả chuyển đổi điện tích thành điện áp, giúp giảm nhiễu ngẫu nhiên khoảng 30% so với cảm biến LYTIA 828. Cải tiến này đặc biệt quan trọng khi chụp ảnh trong môi trường thiếu sáng như cảnh đêm đô thị, nơi có sự xuất hiện của nhiều nguồn sáng phức tạp từ đèn LED và biển hiệu quảng cáo.

Các tính năng chính của cảm biến Sony LYTIA L910

Hiệu suất quay video và lộ trình thương mại hóa

Bên cạnh khả năng chụp ảnh tĩnh, LYTIA L910 được tối ưu hóa về mặt thiết kế mạch để tiết kiệm điện năng. Cảm biến hỗ trợ quay video 4K HDR ở tốc độ 60 khung hình/giây (fps) mà vẫn duy trì được dải tương phản động cao. Ngoài ra, thiết bị có thể chụp ảnh độ phân giải đầy đủ 50MP ở tốc độ 30 fps và ảnh 12.5MP ở tốc độ lên đến 120 fps.

Thông số Chi tiết Loại cảm biến CMOS xếp lớp (Stacked) Kích thước 1/1.28 inch Độ phân giải 50 Megapixel Kích thước điểm ảnh 1.22μm Dải tương phản động 100 dB (Đơn phơi sáng) Quay video 4K HDR @ 60fps

Dự kiến, Sony sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt LYTIA L910 vào mùa hè năm 2026. Các báo cáo kỹ thuật cho thấy những mẫu điện thoại flagship thế hệ tiếp theo như vivo X500 và OPPO Find X10 có thể sẽ là những thiết bị đầu tiên ứng dụng công nghệ cảm biến mới này vào hệ thống camera.