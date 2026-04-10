Giải mã sức mạnh OPPO Pad Mini qua Geekbench: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và cấu hình vượt trội Mẫu máy tính bảng nhỏ gọn của OPPO vừa lộ diện điểm số Geekbench ấn tượng với chip Snapdragon 8 Gen 5, RAM 12GB và màn hình LTPO OLED 144Hz, sẵn sàng ra mắt vào cuối tháng 4.

Phân khúc máy tính bảng nhỏ gọn đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ với sự xuất hiện của OPPO Pad Mini. Theo các dữ liệu mới nhất từ Geekbench, thiết bị có mã hiệu OPD2515 đã trải qua các bài kiểm tra hiệu năng, hé lộ cấu hình phần cứng mạnh mẽ có thể thay đổi cục diện cạnh tranh trong nhóm tablet mini hiện nay.

Hiệu năng thực tế của Snapdragon 8 Gen 5 trên OPPO Pad Mini

Dữ liệu từ Geekbench xác nhận OPPO Pad Mini được trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5 của Qualcomm. Trong các bài thử nghiệm, thiết bị đạt 2.762 điểm đơn nhân và 9.037 điểm đa nhân. Đây là những con số ấn tượng cho một thiết bị tablet tập trung vào tính di động.

OPPO Pad Mini được thử nghiệm trên Geekbench với hiệu năng ấn tượng

Khi so sánh với Snapdragon 8 Elite (thường xuất hiện trên các dòng cao cấp như OnePlus Pad 3), hiệu năng đơn nhân của Pad Mini thấp hơn khoảng 14%. Tuy nhiên, ở bài kiểm tra đa nhân, sự chênh lệch là không đáng kể. Điều này cho thấy OPPO đã tối ưu khả năng xử lý song song, giúp máy vận hành mượt mà các tác vụ nặng như xử lý video hoặc chơi game đồ họa cao.

Thông số kỹ thuật và thiết kế tối ưu cho chiều dọc

OPPO Pad Mini được xác nhận sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng cùng bộ nhớ RAM lên đến 12GB. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là viền màn hình được tối ưu mỏng đều ở cả 4 cạnh. Khác với nhiều tablet ưu tiên sử dụng ngang, OPPO đặt camera selfie ở cạnh ngắn, định hướng người dùng sử dụng máy theo chiều dọc tương tự như điện thoại thông minh nhưng với không gian hiển thị lớn hơn.

Chiếc máy tính bảng sắp tới của OPPO có thiết kế nhỏ gọn

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết cấu hình Màn hình 8.8 inch, LTPO OLED, 1-144Hz Độ phân giải 2.880 x 1.920 pixel Độ sáng tối đa 1.800 nits, dải màu DCI-P3 Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Bộ nhớ RAM 12GB Pin và Sạc 8.000 mAh, sạc nhanh 67W Kích thước Dày 5.39mm, nặng 279g

Chiến lược cạnh tranh với iPad Mini

Với trọng lượng chỉ 279g và độ mỏng 5.39mm, OPPO Pad Mini hướng trực tiếp đến đối thủ iPad Mini của Apple. Việc trang bị tấm nền LTPO OLED hỗ trợ tần số quét thích ứng từ 1Hz đến 144Hz giúp tiết kiệm pin hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà, điều mà các dòng máy tính bảng nhỏ gọn khác thường cắt giảm.

Tablet nhỏ gọn sắp tới của OPPO sẽ cạnh tranh với iPad Mini của Apple

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 21/4 tới đây, cùng thời điểm với dòng flagship Find X9s Pro và Find X9 Ultra. Với sự cân bằng giữa sức mạnh phần cứng và thiết kế siêu mỏng nhẹ, OPPO Pad Mini hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho nhóm người dùng cần hiệu năng cao trong một kích thước gọn gàng.

Trong khi chờ đợi phiên bản Mini, người dùng có thể tham khảo dòng OPPO Pad 5 hiện đang có mặt trên thị trường với màn hình 12.1 inch và viên pin lớn hơn 10.050mAh dành cho nhu cầu làm việc cường độ cao.