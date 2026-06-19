Giải mã TerraMow X AWD: Robot cắt cỏ dùng AI Vision và hệ dẫn động 4 bánh siêu hạng TerraMow X AWD gây ấn tượng với hệ thống 6 camera AI, khả năng leo dốc 42 độ và diện tích làm sạch lên tới 11.000 m2, hiện đang có giá ưu đãi 25% trên Kickstarter.

TerraMow vừa chính thức ra mắt mẫu robot cắt cỏ đầu bảng X AWD trên nền tảng huy động vốn Kickstarter. Đây là thiết bị được thiết kế chuyên biệt cho những thảm cỏ có diện tích lớn, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như thị giác máy tính AI, điều hướng nRTK và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD).

Cơ chế vận hành thông minh dựa trên AI Vision

Khác với các dòng robot cắt cỏ truyền thống thường mất thời gian xoay xở ở cuối mỗi đường cắt, TerraMow X AWD sở hữu một "mẹo" kỹ thuật đặc biệt để tối ưu năng suất. Robot sẽ thực hiện lùi lại với một khoảng lệch nhỏ thay vì quay đầu 180 độ, giúp bảo vệ thảm cỏ khỏi những hư hại do ma sát bánh xe khi xoay tại chỗ.

TerraMow X AWD sở hữu thiết kế hầm hố với khả năng vận hành mạnh mẽ trên diện tích lớn.

Để thực hiện được điều này, hệ thống TerraVision 2.0 sử dụng tới 6 camera AI bố trí xung quanh thân máy, cho phép robot quan sát môi trường 360 độ cả khi tiến và lùi. Kết hợp với điều hướng nRTK (Network Real-Time Kinematic), thiết bị có thể định vị chính xác vị trí mà không cần dây bao quanh khu vực cắt cỏ.

Sức mạnh phần cứng và khả năng chinh phục địa hình

Với trọng lượng 40 kg, TerraMow X AWD được trang bị hệ thống treo toàn phần và bánh xe chuyên dụng cho phép leo dốc lên đến 90% (tương đương 42 độ), một con số vượt trội so với hầu hết các đối thủ trên thị trường. Thiết bị cũng có khả năng vượt qua các gờ đất hoặc địa hình không bằng phẳng có độ cao lên tới 7 cm.

Thông số kỹ thuật ấn tượng của TerraMow X AWD

Thông số Chi tiết Diện tích cắt tối đa 6.000 m2 (lên đến 11.000 m2 với pin bổ sung) Tốc độ cắt 1.200 m2/giờ Chiều rộng cắt 50,2 cm (3 đĩa lưỡi cắt) Chiều cao cắt Điều chỉnh từ 25 mm đến 100 mm Khả năng leo dốc 90% (42 độ) Hệ thống điều hướng AI Vision & nRTK

Các tính năng cốt lõi của dòng robot cắt cỏ AWD thế hệ mới.

Tính đa dụng và khả năng mở rộng

Bên cạnh khả năng cắt chính, TerraMow X AWD còn được thiết kế với một điểm kết nối phụ ở cạnh bên. Người dùng có thể gắn thêm các phụ kiện như máy tỉa cạnh (side trimmer) để làm sạch các góc khuất mà lưỡi cắt chính không chạm tới. Chiều cao cắt cỏ cũng có thể linh hoạt điều chỉnh từ 25 mm đến 100 mm tùy theo nhu cầu của chủ vườn.

Giá bán và lộ trình phân phối

Hiện tại, TerraMow X AWD đang được chào bán trên Kickstarter với mức giá khởi điểm từ 2.699 USD (khoảng 68,6 triệu đồng), thấp hơn 25% so với giá bán lẻ đề xuất là 3.699 USD. Các gói combo đi kèm pin bổ sung cũng có sẵn cho những khách hàng có nhu cầu xử lý diện tích cỏ lên tới 11.000 m2.

Đáng lưu ý, thời điểm bàn giao sản phẩm dự kiến bắt đầu từ tháng 09/2026. Đây là khoảng thời gian cuối mùa cắt cỏ tại các khu vực Bắc và Trung Âu, vì vậy người dùng có thể phải đợi đến mùa xuân năm sau đó để thực sự trải nghiệm hết công năng của thiết bị này.