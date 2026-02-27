Giải mã thể thức bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2025/26: Lộ trình định mệnh tới Budapest Lễ bốc thăm ngày 27/2 sẽ xác định toàn bộ nhánh đấu Champions League từ vòng 1/8 đến chung kết. Thể thức mới loại bỏ sự ngẫu nhiên, vẽ sẵn lộ trình cho các đội bóng.

Mùa giải UEFA Champions League 2025/26 đánh dấu một cuộc cách mạng thực sự trong cách thức tổ chức vòng loại trực tiếp. Điểm thay đổi mang tính cốt lõi là sự xuất hiện của sơ đồ nhánh đấu cố định (knockout bracket), được xác lập ngay từ lễ bốc thăm vòng 1/8 diễn ra vào ngày 27 tháng 2. Thay vì bốc thăm riêng lẻ cho từng vòng như truyền thống, toàn bộ hành trình tiến đến trận chung kết tại Budapest giờ đây sẽ được định đoạt trong một lần duy nhất.

Buổi lễ bốc thăm các cặp đấu tại vòng 1/8 Champions League sắp diễn ra.

Cuộc cách mạng trong thể thức bốc thăm

Thể thức mới tạo ra một sơ đồ thi đấu cố định, nơi 16 đội bóng sẽ được điền tên vào các vị trí đã xác định trước. Danh sách này bao gồm 8 đội hạt giống (top 8 giai đoạn league phase) và 8 đội không hạt giống (thắng vòng play-off). Đáng chú ý, vị trí của 8 đội không hạt giống đã được cố định sẵn trong sơ đồ, và lá thăm sẽ chỉ định đoạt số phận của 8 đội hạt giống.

Để duy trì tính cân bằng, UEFA chia 8 đội hạt giống thành 4 cặp dựa trên thứ hạng vòng bảng:

Cặp hạt giống Đội bóng (Thứ hạng) Cặp 1/2 Arsenal (1) và Bayern Munich (2) Cặp 3/4 Liverpool (3) và Tottenham (4) Cặp 5/6 Barcelona (5) và Chelsea (6) Cặp 7/8 Sporting CP (7) và Man City (8)

Sơ đồ các cặp đấu vòng loại trực tiếp UEFA Champions League sau vòng play-off.

Cơ chế phân nhánh Bạc và nhánh Xanh

Lễ bốc thăm diễn ra theo thứ tự ngược, từ cặp hạt giống số 7/8 đến cặp số 1/2. Mỗi đội trong một cặp sẽ được bốc thăm để điền vào hai nhánh đấu đối xứng nhau, thường được gọi là nhánh Bạc và nhánh Xanh. Cụ thể:

Cặp 7/8 (Sporting CP và Man City): Một đội sẽ gặp Real Madrid (nhánh Bạc), đội còn lại gặp Bodo/Glimt (nhánh Xanh).

Một đội sẽ gặp Real Madrid (nhánh Bạc), đội còn lại gặp Bodo/Glimt (nhánh Xanh). Cặp 5/6 (Barcelona và Chelsea): Lá thăm quyết định đội nào đối đầu Paris Saint-Germain và đội nào gặp Newcastle United. Đáng lưu ý, các cuộc nội chiến cùng quốc gia hoàn toàn có thể xảy ra ngay từ vòng này.

Lá thăm quyết định đội nào đối đầu Paris Saint-Germain và đội nào gặp Newcastle United. Đáng lưu ý, các cuộc nội chiến cùng quốc gia hoàn toàn có thể xảy ra ngay từ vòng này. Cặp 3/4 (Liverpool và Tottenham): Hai đại diện nước Anh sẽ được phân bổ để đối đầu với Galatasaray hoặc Atletico Madrid.

Hai đại diện nước Anh sẽ được phân bổ để đối đầu với Galatasaray hoặc Atletico Madrid. Cặp 1/2 (Arsenal và Bayern Munich): Hai đội bóng dẫn đầu giai đoạn vòng bảng sẽ tìm ra đối thủ của mình là Atalanta hoặc Leverkusen.

Lộ trình chiến lược đến trận chung kết

Sự thay đổi này loại bỏ hoàn toàn yếu tố may rủi giữa các vòng Tứ kết và Bán kết. Ngay khi vòng 1/8 được xác định, các câu lạc bộ có thể tính toán chính xác đối thủ tiềm năng ở các vòng đấu sau. Ví dụ, đội thắng trong cặp đấu có Man City sẽ biết rõ nhánh đấu của mình dẫn tới đối thủ nào ở Tứ kết, thậm chí là Bán kết.

Con đường đến Budapest đã được định sẵn.

Nhìn chung, thể thức mới buộc các đội bóng phải có sự chuẩn bị dài hơi và mang tính chiến lược hơn. Từ thời điểm này, con đường đến Budapest không còn là một khái niệm trừu tượng mà là một bản đồ chi tiết với những thử thách đã được định danh rõ ràng, chờ đợi những đội bóng bản lĩnh nhất chinh phục.