Giải mã Trump T1 Phone: Dự án điện thoại gây tranh cãi tiếp tục thay đổi thiết kế Mẫu điện thoại Trump T1 Phone vừa cập nhật diện mạo mới với khung viền kim loại nhưng lại gây hoài nghi khi sở hữu thông số kỹ thuật tương đồng với mẫu HTC U24 Pro đời cũ.

Trump T1 Phone là mẫu điện thoại thông minh mang thương hiệu của cựu Tổng thống Mỹ, hiện đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ do những thay đổi liên tục về thiết kế và sự chậm trễ trong quá trình bàn giao sản phẩm. Dù đã chính thức giới thiệu và nhận đặt trước từ tháng 6/2025, đến nay lộ trình đến tay người dùng của thiết bị này vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Diện mạo mới và sự mâu thuẫn trong cam kết sản xuất

Dự án Trump T1 Phone được chào bán với mức giá 499 USD (khoảng 13,1 triệu đồng), yêu cầu khách hàng đặt cọc trước 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng). Tuy nhiên, trái với những quảng cáo ban đầu về một thiết bị được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, các dữ liệu thực tế cho thấy sản phẩm không hề được lắp ráp tại quốc gia này.

Đáng chú ý, thiết kế của máy đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Từ việc vay mượn kiểu dáng của các thương hiệu lớn, trang sản phẩm hiện tại đã cập nhật một diện mạo hoàn toàn mới với khung viền kim loại và họa tiết quốc kỳ Mỹ ở mặt lưng. Điểm nhận diện xuyên suốt duy nhất qua các phiên bản chính là tông màu vàng chủ đạo.

Nghi vấn sử dụng lại nền tảng phần cứng từ HTC U24 Pro

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định phiên bản mới nhất của Trump T1 Phone mang nhiều nét tương đồng với chiếc HTC U24 Pro, một thiết bị đã ra mắt từ năm 2024. Sự trùng khớp này không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn thể hiện rõ qua hệ thống camera và các thông số kỹ thuật cốt lõi.

Cụ thể, hệ thống camera của Trump T1 Phone bao gồm camera chính 50 MP, ống kính tele 50 MP hỗ trợ zoom 2x và camera góc siêu rộng 8 MP. Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie có độ phân giải lên tới 50 MP. Những thông số này hoàn toàn khớp với cấu hình của thiết bị nhà HTC.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.78 inch AMOLED, 120Hz Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Series Pin 5,000 mAh Sạc nhanh 30W Camera chính 50 MP + 50 MP (Tele) + 8 MP (Ultrawide) Camera trước 50 MP

Khả năng hiển thị và hiệu năng

Về khả năng hiển thị, thiết bị được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,78 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Tuy nhiên, về mặt hiệu năng, nhà sản xuất chỉ công bố máy sử dụng con chip thuộc dòng Snapdragon 7 của Qualcomm mà không tiết lộ mã hiệu cụ thể, gây khó khăn cho việc đánh giá sức mạnh thực tế.

Rủi ro đối với người tiêu dùng

Sau gần một năm kể từ thời điểm mở đặt chỗ, những khách hàng đã đóng tiền đặt cọc vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về ngày giao hàng. Việc liên tục thay đổi cấu hình và thiết kế đã làm giảm sút nghiêm trọng uy tín của dự án này trong mắt giới chuyên môn.

Trong phân khúc giá 499 USD, người dùng hiện có rất nhiều lựa chọn an toàn hơn từ các thương hiệu lớn với chế độ bảo hành rõ ràng. Việc đầu tư vào một thiết bị liên tục thay đổi thông tin và thiếu cam kết về nguồn gốc sản xuất như Trump T1 Phone được xem là một quyết định mạo hiểm ở thời điểm hiện tại.