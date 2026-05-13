Giải mã VRain: Ứng dụng Việt báo lượng mưa thời gian thực với mạng lưới nghìn trạm đo Được Apple vinh danh trên App Store, VRain cung cấp dữ liệu quan trắc thực địa thay vì dự báo mô hình, hỗ trợ người dân theo dõi chính xác nguy cơ ngập lụt tại địa phương.

VRain là nền tảng thời tiết do người Việt phát triển, nổi bật với khả năng cung cấp dữ liệu lượng mưa thực địa theo thời gian thực thay vì chỉ dựa vào các mô hình dự báo số học. Ứng dụng này hiện nằm trong nhóm 20 nền tảng thời tiết được tải xuống nhiều nhất tại Việt Nam và vừa được Apple vinh danh trên App Store nhờ nỗ lực hỗ trợ cộng đồng phòng chống thiên tai.

Hành trình từ hệ thống chuyên dụng đến ứng dụng phổ thông

Được phát triển bởi Watec, một công ty công nghệ thành lập từ năm 2003 tại Đà Nẵng, VRain ban đầu không phải là một sản phẩm thương mại. Trong hơn một thập kỷ đầu, Watec tập trung vào tư vấn kỹ thuật và xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ các cơ quan khí tượng thủy văn cũng như các đơn vị phòng chống thiên tai chuyên trách.

Đến năm 2015, trước bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, lũ quét và hạn mặn gia tăng, đội ngũ phát triển nhận thấy một lỗ hổng lớn: dữ liệu thực địa tại Việt Nam thường bị phân tán và cập nhật chậm. Để đưa ra các quyết định sinh tồn trong mùa bão lũ, người dân cần thông tin chính xác tại ngay khu vực mình sinh sống chứ không chỉ là các dự báo chung cho toàn tỉnh hay thành phố.

Theo ông Văn Phú Chính, Tổng giám đốc Watec, thời tiết Việt Nam có tính cục bộ rất cao. Lượng mưa có thể chênh lệch rõ rệt chỉ trong khoảng cách vài kilomet. Đây chính là lý do công ty quyết định chuyển đổi mạng lưới dữ liệu nội bộ thành một ứng dụng miễn phí dành cho cộng đồng.

Ứng dụng Việt báo lượng mưa được hàng chục nghìn người sử dụng (Nguồn: Internet)

Hạ tầng kỹ thuật: Mạng lưới IoT và dữ liệu quan trắc thực tế

Điểm khác biệt cốt lõi của VRain nằm ở hạ tầng cơ sở. Thay vì chỉ thu thập dữ liệu từ các trung tâm khí tượng quốc tế, Watec tự xây dựng và vận hành mạng lưới hàng nghìn trạm quan trắc IoT trên khắp lãnh thổ. Hệ thống này bao gồm nhiều lớp công nghệ phức tạp từ thiết bị phần cứng ngoài hiện trường, giao thức truyền tin, hạ tầng đám mây cho đến phần mềm phân tích bản đồ.

Thay vì đưa ra các con số mang tính dự đoán, VRain hiển thị chi tiết lượng mưa đo được theo đơn vị milimet (mm) tại từng trạm cụ thể. Điều này giúp người dùng phổ thông có thể theo dõi sát sao mực nước và nguy cơ ngập lụt xung quanh khu vực cư trú. Dữ liệu từ các dashboard nội bộ dành cho giới chuyên gia đã được đơn giản hóa thành một giao diện hiện đại, sạch sẽ và hoàn toàn không chứa quảng cáo nhằm đảm bảo tốc độ truy cập nhanh nhất trong tình huống khẩn cấp.

Tích hợp AI và định hướng trở thành ứng dụng quốc dân

Bên cạnh ứng dụng di động trên iOS và Android, VRain còn cung cấp phiên bản trình duyệt web tích hợp bản đồ Apple MapKit và dữ liệu từ Windy để tối ưu hóa trải nghiệm. Đội ngũ kỹ thuật cũng tận dụng công cụ Weather Kit để bổ sung các lớp dữ liệu dự báo ngắn hạn và thông tin khí quyển quy mô lớn, tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu thời tiết toàn diện.

Trong giai đoạn tới, VRain dự kiến sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lịch sử và đưa ra các cảnh báo sớm thông minh hơn. Không chỉ dừng lại ở lượng mưa, nền tảng sẽ mở rộng sang các chỉ số về tốc độ gió, chất lượng không khí (AQI) và cảnh báo thiên tai đa mục tiêu. Đại diện Watec khẳng định đơn vị này định vị mình là một công ty công nghệ hoạt động trong lĩnh vực môi trường, lấy dữ liệu thực tế làm nền tảng để bảo vệ an toàn cho cộng đồng.