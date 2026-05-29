Gián đoạn vận tải lạnh toàn cầu gây áp lực lớn lên xuất khẩu nho và quả mọng Tình trạng ùn tắc cảng biển và thay đổi tuyến hàng hải khiến thời gian giao container lạnh kéo dài thêm 10 ngày, đe dọa trực tiếp đến chất lượng nông sản tươi xuất khẩu.

Chuỗi cung ứng rau quả tươi toàn cầu đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn do tình trạng ùn tắc cảng biển và thay đổi lộ trình vận tải. Những biến động tại khu vực eo biển Hormuz đã làm gia tăng sự gián đoạn trong vận tải container lạnh, khiến chi phí logistics tăng vọt và kéo dài thời gian giao hàng trên nhiều tuyến thương mại quốc tế trọng điểm.

Khủng hoảng logistics tại các cảng biển lớn

Tình trạng chậm trễ đang diễn ra nghiêm trọng tại các mắt xích quan trọng của mạng lưới xuất khẩu nông sản. Tại Nam Phi, thời gian chờ xuất container lạnh tại cảng Cape Town hiện đã kéo dài từ 10 đến 14 ngày, gấp hơn 3 lần so với mức trung bình 4 ngày trước đây. Sự đình trệ này khiến lượng trái cây tồn kho tại các kho lạnh tăng mạnh, gây gián đoạn nghiêm trọng cho các chương trình xuất khẩu định sẵn.

Tại khu vực châu Âu, các doanh nghiệp Peru cũng ghi nhận tình trạng ùn tắc tương tự, đặc biệt là tại cảng Rotterdam. Việc các tàu phải chuyển hướng vận chuyển khiến thời gian giao container lạnh kéo dài thêm trung bình 10 ngày. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hàng nhạy cảm như việt quất và nho tươi, vốn phụ thuộc chặt chẽ vào chuỗi logistics ngắn ngày để duy trì giá trị thương mại.

Rủi ro suy giảm chất lượng nông sản tươi

Thời gian vận chuyển kéo dài đang trở thành bài toán khó đối với việc duy trì chất lượng rau quả. Các nhà phân tích cho biết, nho tươi và nhóm quả mọng là những mặt hàng chịu tác động mạnh nhất do đặc tính nhạy cảm với tình trạng mất nước và suy giảm độ cứng. Việc duy trì chuỗi lạnh hiện không còn đủ để đảm bảo độ tươi ngon khi lịch trình logistics ngày càng khó dự báo.

Ngay cả những nhóm trái cây có khả năng bảo quản tốt hơn như cam quýt và táo cũng bắt đầu ghi nhận các tác động tiêu cực, bao gồm:

Suy giảm độ tươi và độ cứng của sản phẩm.

Gia tăng các rối loạn sinh lý trong quá trình vận chuyển.

Rút ngắn đáng kể thời gian tiêu thụ tại thị trường đích.

Giải pháp công nghệ trong bối cảnh thách thức cấu trúc

Theo dữ liệu từ FreshPlaza, căng thẳng địa chính trị và thời tiết cực đoan đang dần biến những thách thức logistics trở thành vấn đề mang tính cấu trúc đối với thương mại toàn cầu. Trước thực tế đó, các doanh nghiệp xuất khẩu đang buộc phải tăng cường đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch.

Đại diện công ty AgroFresh cho biết, các chương trình quản lý hiện nay đang tập trung tối đa vào việc kiểm soát hư hỏng và duy trì độ cứng cho trái cây. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm kéo dài thời hạn sử dụng được xem là giải pháp then chốt để giúp nông sản trụ vững trong các hành trình vận chuyển dài ngày, đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng quốc tế.