Gianni Infantino bảo vệ trọng tài World Cup 2026 trước sức ép từ ông Trump Chủ tịch FIFA khẳng định sự tôn trọng luật lệ là cốt lõi của bóng đá sau khi bị Tổng thống Mỹ chỉ trích dữ dội về công tác trọng tài và vụ việc của Folarin Balogun.

Trong bối cảnh World Cup 2026 đang tiến tới những giai đoạn quyết định, một cuộc đối đầu không khoan nhượng đã nổ ra bên ngoài đường pitch. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa công khai lên tiếng bảo vệ đội ngũ trọng tài, một động thái được cho là nhằm xoa dịu dư luận sau những can thiệp chính trị trực tiếp từ Nhà Trắng liên quan đến án phạt của tiền đạo Folarin Balogun.

Lời khẳng định về tính chính trực của bóng đá

Thông điệp của người đứng đầu FIFA được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích trọng tài Raphael Claus. Ông Infantino nhấn mạnh trên mạng xã hội rằng giải đấu đang được điều hành bởi những chuyên gia giỏi nhất thế giới và yêu cầu sự tôn trọng tuyệt đối dành cho luật lệ.

Chủ tịch FIFA lên tiếng bảo vệ trọng tài. Ảnh: Instagram.

"Chúng ta phải tôn trọng trọng tài và luật lệ của trò chơi. Rất đơn giản và không cần bàn cãi thêm - không có trọng tài thì không có bóng đá", Infantino tuyên bố. Lời khẳng định này được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm bảo vệ uy tín của FIFA khi tổ chức này đang đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức vì những quyết định bị cho là "ưu ái" đội chủ nhà.

Mâu thuẫn từ cuộc điện đàm tại Nhà Trắng

Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ tấm thẻ đỏ mà trọng tài Raphael Claus rút ra cho Folarin Balogun trong trận gặp Bosnia & Herzegovina. Ngay sau đó, FIFA đã có quyết định gây sốc khi xóa án treo giò cho tiền đạo này. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ xác nhận ông đã gọi điện trực tiếp cho Infantino trước khi án phạt được hủy bỏ.

Ông Trump không ngần ngại gọi công tác trọng tài là "đáng ngờ" và "kinh khủng", đồng thời khẳng định trận đấu sẽ bị dàn xếp nếu thiếu vắng ngôi sao của tuyển Mỹ. Chính sự can thiệp thô bạo này đã khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về tính độc lập của các cơ quan tư pháp thuộc FIFA.

Phản ứng gay gắt từ UEFA và các liên đoàn thành viên

Quyết định của FIFA đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khiến Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phải lên tiếng cảnh báo. UEFA cho rằng FIFA đã vượt qua "vạch giới hạn đỏ", trực tiếp làm tổn hại đến tính chính trực và uy tín của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) cũng bày tỏ sự phẫn nộ sau khi đơn khiếu nại của họ bị bác bỏ ngay trước thềm vòng 1/16. Việc FIFA không đưa ra được văn bản giải trình thỏa đáng đã đẩy RBFA đến quyết định cân nhắc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

FIFA và bài toán cân bằng chính trị - thể thao

Để tự bào chữa cho những cáo buộc về việc thiếu minh bạch, Gianni Infantino giải thích rằng việc ông trao đổi với các nguyên thủ quốc gia là hoạt động ngoại giao bình thường. Ông khẳng định các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA mới là bên đưa ra phán quyết cuối cùng dựa trên quy trình chuẩn mực.

Tuy nhiên, với việc các đội bóng lớn liên tục bày tỏ sự bất bình và những nghi ngại về "tiêu chuẩn kép", World Cup 2026 đang đứng trước thử thách lớn về mặt hình ảnh. Liệu sự bảo vệ của Infantino có đủ để khôi phục niềm tin vào sự công bằng trên sân cỏ, hay đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng pháp lý sâu rộng hơn tại CAS?