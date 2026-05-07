Giao diện Liquid Glass trên HyperOS 4: Bước lột xác của Xiaomi đón đầu Android 17 Xiaomi HyperOS 4 dự kiến áp dụng ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass với hiệu ứng làm mờ tinh vi, mang lại trải nghiệm thị giác cao cấp và độ sâu trường ảnh chân thực.

Hệ sinh thái phần mềm của Xiaomi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thay đổi mạnh mẽ về giao diện người dùng. Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia Digital Chat Station, phiên bản HyperOS 4 hoạt động trên nền tảng Android 17 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass (Kính lỏng).

Ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass trên nền tảng Android 17

Xu hướng thiết kế mới này nhận được sự chú ý lớn khi Google vừa hé lộ linh vật Android lấy cảm hứng từ chất liệu trong suốt trước thềm sự kiện Google I/O. Việc Xiaomi theo đuổi phong cách Liquid Glass cho thấy sự đồng nhất về tư duy thẩm mỹ trên thị trường di động toàn cầu trong tương lai gần.

Cải tiến vượt trội về hiệu ứng thị giác

Xiaomi từ lâu đã được biết đến với khả năng kết hợp sự mượt mà của iOS và tính đa dụng của Android. Với Liquid Glass, hãng đang triển khai hệ thống làm mờ (blur) tinh vi hơn trong các phiên bản thử nghiệm. Kỹ thuật này giúp tạo ra độ sâu trường ảnh chân thực, mang lại cảm giác sang trọng và cao cấp hơn so với các thế hệ HyperOS hiện tại.

Phân cấp trải nghiệm dựa trên sức mạnh phần cứng

Do hiệu ứng làm mờ chất lượng cao và kết cấu kính lỏng đòi hỏi tài nguyên xử lý đồ họa (GPU) rất lớn, Xiaomi sẽ tiến hành phân cấp trải nghiệm người dùng dựa trên hiệu năng thiết bị. Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và tối ưu thời lượng pin cho các dòng máy đời cũ hoặc cấu hình thấp.

Các dòng máy cao cấp và cận cao cấp dự kiến sẽ được trải nghiệm trọn vẹn Liquid Glass bao gồm: dòng Xiaomi 17, 17T, bộ đôi Xiaomi 15 và 15T Pro, dòng Xiaomi 14, Xiaomi 13 cùng các đại diện từ POCO F7 và F8 series. Trong khi đó, các thiết bị tầm trung và giá rẻ có thể chỉ nhận được phiên bản giao diện tối giản.

Hiện tại, bản xem trước dành cho nhà phát triển của Android 17 đã chính thức xuất hiện trên dòng Xiaomi 17 và Xiaomi 15T Pro, đánh dấu những bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa thế hệ hệ điều hành mới của hãng.