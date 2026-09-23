Gibraltar 0-0 Sao Tome and Principe: Hai đội chia điểm Gibraltar bước vào cuộc tiếp đón Sao Tome and Principe với tâm lý tự tin nhờ phong độ thắng 2 trận gần nhất, sẵn sàng phát huy tối đa lợi thế tại Europa Point.

Gibraltar 0 - 0 Sao Tome and Principe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gibraltar tiếp đón Sao Tome and Principe.

22' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gibraltar 50% - 50% Sao Tome and Principe, phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 1 - 4.

23' Thẻ vàng Phút 23': P. Lima (Sao Tome and Principe) nhận thẻ vàng.

34' Gibraltar ép sân Cầm bóng: Gibraltar 64% - 36% Sao Tome and Principe, phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8.

45' Thẻ vàng Phút 45': N. Pozo (Gibraltar) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): L. Jessop vào sân thay J. Scanlon.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): C. Richards vào sân thay L. Mason.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): J. Hankins vào sân thay B. Banda.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): A. Pons vào sân thay J. Valarino.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): K. Ronan vào sân thay N. Pozo.

46' Thay người Phút 46' (Gibraltar): D. Bent vào sân thay B. Lopes.

47' Gibraltar ép sân Cầm bóng: Gibraltar 64% - 36% Sao Tome and Principe, phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 10.

49' Thẻ vàng Phút 49': G. Carvalho (Sao Tome and Principe) nhận thẻ vàng.

59' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gibraltar 48% - 52% Sao Tome and Principe, phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 5 - 14.

61' Thay người Phút 61' (Gibraltar): G. Torrilla vào sân thay H. Stevens.

61' Thay người Phút 61' (Gibraltar): D. Borge vào sân thay J. Bartolo.

61' Thay người Phút 61' (Gibraltar): T. De Barr vào sân thay J. Gomez.

61' Thay người Phút 61' (Gibraltar): E. De Haro vào sân thay E. Jolley.

71' Thế trận giằng co Cầm bóng: Gibraltar 52% - 48% Sao Tome and Principe, phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 8 - 17.

73' Thay người Phút 73' (Gibraltar): J. Garro vào sân thay P. McClafferty.

81' Thay người Phút 81' (Sao Tome and Principe): P. L. Goncalves Mateus vào sân thay Y. Bonfim.

83' Gibraltar ép sân Cầm bóng: Gibraltar 61% - 39% Sao Tome and Principe, phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 10 - 17.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Sao Tome and Principe): D. Vilhete vào sân thay G. Carvalho.

KT Kết thúc: Gibraltar 0-0 Sao Tome and Principe Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 00:56 24/09/2026

Đội hình chính thức Gibraltar Sơ đồ 4-3-3 · HLV Scott Nigel Kenneth Wiseman Sao Tome and Principe Sơ đồ 4-2-3-1 1 Bradley Banda 15 Patrick McClafferty 6 Bernardo Lopes 2 Ethan Jolley 3 Julian Valarino 11 James Scanlon 4 Nicholas Pozo 16 Han Stevens 18 Jaiden Bartolo 19 Leon Mason 12 Jesse Gomez 12 Yaniel Bonfim 14 Rogério Fernandes 3 Gilberto d'Almeida 4 Adjakson Ramos 13 Adjeil Neves 10 Nicola Bragança 6 Paulo Lima 11 Ronaldo Lumungo 8 Joel Neves 17 Sérgio Malé 22 Gil Carvalho Dự bị Gibraltar 13 Victor Huart 23 Jaylan Hankins 26 Jayvan Garro 8 Kian Ronan 20 Ethan Britto 21 Alain Pons 25 Evan de Haro 5 Dan Bent 14 Julian Del Rio Sao Tome and Principe 25 Pedro Mateus 5 Ricardo Fernandes 15 Waldimison 21 Anderson Estevão 7 Mauro Vilhete 16 Luís Costa 19 Winilson Lopes 9 Kelve Semedo Cập nhật đội hình lúc 22:34 23/09/2026

Gibraltar Thống kê Sao Tome and Principe 57% Kiểm soát bóng 43% 2 Trúng đích 1 2 Phạt góc 4 12 Phạm lỗi 17 0 Việt vị 4

Gibraltar chuẩn bị bước vào cuộc tiếp đón Sao Tome and Principe tại sân vận động Europa Point vào lúc 23:00 ngày 23/09/2026. Với việc được chơi trên mặt cỏ quen thuộc cùng sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhà, Gibraltar đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định bản lĩnh và duy trì đà hưng phấn.

Điểm tựa sân nhà và phong độ khởi sắc của Gibraltar

Gibraltar bước vào màn so tài này với hành trang tâm lý vô cùng tích cực khi sở hữu chuỗi phong độ ấn tượng với 2 trận toàn thắng liên tiếp gần đây. Kết quả này không chỉ củng cố niềm tin cho các cầu thủ mà còn tạo nên bầu không khí hào hứng trong phòng thay đồ.

Sân vận động Europa Point từ lâu đã trở thành điểm tựa vững chắc đối với Gibraltar. Khi được thi đấu dưới sự tiếp sức từ các khán đài quen thuộc, đội bóng này luôn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, tính tổ chức chặt chẽ và khả năng duy trì cự ly đội hình hợp lý. Việc giành trọn vẹn niềm vui ở 2 lần ra sân gần nhất là minh chứng rõ nét cho sự ổn định trong lối chơi mà họ đang xây dựng.

Thử thách không nhỏ cho Sao Tome and Principe

Bên kia chiến tuyến, Sao Tome and Principe sẽ phải đối mặt với một chuyến làm khách đầy thử thách. Việc hành quân tới sân Europa Point chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là khi đối thủ đang sở hữu tinh thần thăng hoa.

Trước một Gibraltar chơi hưng phấn trên sân nhà, Sao Tome and Principe đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đấu pháp. Đội khách cần ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự, giữ cự ly đội hình kín kẽ để hạn chế những tình huống hãm thành từ sớm, đồng thời chắt chiu từng cơ hội phản công khi đối phương dâng cao.

Nhận định thế trận

Xét về cục diện, ưu thế sân bãi cùng đà hưng phấn từ 2 trận thắng gần nhất giúp Gibraltar nắm quyền chủ động trong việc áp đặt nhịp độ trận đấu. Sự tự tin đang lên cao sẽ là vũ khí quan trọng để đội chủ nhà triển khai lối chơi tấn công mạch lạc ngay từ những phút đầu.

Nhìn chung, với điểm tựa vững chắc tại Europa Point, Gibraltar hoàn toàn có đủ cơ sở để hướng tới việc nối dài chuỗi kết quả khả quan trước Sao Tome and Principe.

Gibraltar 5 trận gần nhất T T B B B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 1 Thủng lưới Sao Tome and Principe 5 trận gần nhất B B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới