GIGABYTE ra mắt hệ sinh thái INFINITY và giải pháp AI TOP tại COMPUTEX 2026 Kỷ niệm 40 năm thành lập, GIGABYTE trình diễn dải sản phẩm INFINITY với thiết kế đồng nhất cùng hệ sinh thái AI TOP phục vụ nhu cầu xử lý trí tuệ nhân tạo cục bộ.

Tại triển lãm COMPUTEX 2026, GIGABYTE đã khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành phần cứng máy tính bằng việc giới thiệu dải sản phẩm kỷ niệm 40 năm. Điểm nhấn của gian hàng năm nay là sự xuất hiện của hệ sinh thái INFINITY Series với ngôn ngữ thiết kế nhất quán và giải pháp AI TOP hỗ trợ tối ưu cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo nội bộ.

Hệ sinh thái INFINITY: Ngôn ngữ thiết kế đồng bộ cho kỷ nguyên mới

Lần đầu tiên trong lịch sử, GIGABYTE xây dựng một hệ sinh thái phần cứng mang chung triết lý thiết kế xuyên suốt từ bo mạch chủ, card đồ họa đến vỏ máy tính và thiết bị ngoại vi. Đây là bước đi chiến lược nhằm tạo ra sự đồng bộ tối đa cho người dùng đam mê công nghệ.

Tâm điểm của dòng sản phẩm này là hai mẫu bo mạch chủ phiên bản đặc biệt: X870E AORUS INFINITY NEXT và X870 AORUS INFINITY. Cả hai sản phẩm đều được thiết kế để hỗ trợ vi xử lý AMD Ryzen 9950X3D, tương thích bộ nhớ DDR5 đạt tốc độ 11.400 MT/s. Đáng chú ý, công nghệ X3D Turbo Mode 2.0 tích hợp AI giúp tự động tối ưu hiệu năng mà không cần can thiệp thủ công.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm tại COMPUTEX 2026 với INFINITY Series và hệ sinh thái AI TOP 1

Dòng card đồ họa RTX 50 Series và công nghệ giấu dây STEALTH

Tiếp nối thành công của RTX 5090 INFINITY, GIGABYTE mở rộng dải sản phẩm với các model RTX 5080, RTX 5070 Ti và RTX 5070 thuộc dòng INFINITY. Điểm đột phá nằm ở thiết kế STEALTH, cho phép chuyển các cổng cấp nguồn ra mặt sau card, giúp không gian bên trong thùng máy gọn gàng và tối ưu luồng khí tản nhiệt.

Hệ thống làm mát WINDFORCE HYPERBURST kết hợp cùng công nghệ Double Flow Through cho phép luồng khí lưu thông hiệu quả qua cả hai mặt backplate. Trong đó, RTX 5090 INFINITY đã xuất sắc giành giải thưởng Red Dot Design Award 2026 nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kích thước tối ưu và hiệu năng đỉnh cao.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm tại COMPUTEX 2026 với INFINITY Series và hệ sinh thái AI TOP 3

AI TOP: Giải pháp điện toán cục bộ cho kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Song song với mảng thiết bị cá nhân, GIGABYTE tập trung mạnh vào hệ sinh thái AI TOP dành cho các nhà phát triển và doanh nghiệp muốn triển khai mô hình AI nội bộ, tránh phụ thuộc vào nền tảng đám mây.

AI TOP ATOM: Giải pháp nhỏ gọn sử dụng NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, đạt hiệu năng 1 petaFLOP FP4, đủ sức huấn luyện các mô hình AI lên tới 200 tỷ tham số.

Giải pháp nhỏ gọn sử dụng NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, đạt hiệu năng 1 petaFLOP FP4, đủ sức huấn luyện các mô hình AI lên tới 200 tỷ tham số. AI TOP 100 B850: Sử dụng nền tảng AMD Ryzen 9 9950X, hỗ trợ đa GPU PCIe 5.0 (RTX 5090 hoặc Radeon AI PRO R9700), thiết kế cho vận hành liên tục 24/7.

Sử dụng nền tảng AMD Ryzen 9 9950X, hỗ trợ đa GPU PCIe 5.0 (RTX 5090 hoặc Radeon AI PRO R9700), thiết kế cho vận hành liên tục 24/7. AI TOP 500 TRX50: Máy trạm mạnh mẽ nhất với vi xử lý AMD Threadripper PRO 7965WX, RAM DDR5 768 GB, có khả năng xử lý các mô hình AI khổng lồ lên tới 405 tỷ tham số.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm tại COMPUTEX 2026 với INFINITY Series và hệ sinh thái AI TOP 6

Mở rộng sức mạnh AI cho Laptop với AI BOX

GIGABYTE cũng giới thiệu giải pháp eGPU mới gồm AORUS RTX 5090 AI BOX và RTX 5060 Ti AI BOX. Sử dụng kết nối Thunderbolt 5, các thiết bị này giúp laptop đạt mức hiệu năng trên 3.000 AI TOPS. Công nghệ GPU Selector thông minh giúp phân bổ tác vụ giữa card đồ họa tích hợp và card rời, tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Sự giao thoa giữa công nghệ và thẩm mỹ

Dòng sản phẩm AERO WOOD mang đến một làn gió mới với việc sử dụng chất liệu gỗ óc chó cao cấp. Tiêu biểu là mẫu card đồ họa AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD và bo mạch chủ X870E AERO X3D DARK WOOD, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và khác biệt so với các linh kiện máy tính truyền thống.

GIGABYTE kỷ niệm 40 năm tại COMPUTEX 2026 với INFINITY Series và hệ sinh thái AI TOP 10

Bên cạnh đó, Project STEALTH tiếp tục được đẩy mạnh với bo mạch chủ B850M AORUS STEALTH ICE. Đây là bo mạch chủ mATX đầu tiên thế giới sử dụng cổng kết nối ngược, tương thích với hơn 50 dòng case từ nhiều nhà sản xuất khác nhau, giúp việc lắp ráp PC trở nên đơn giản và thẩm mỹ hơn bao giờ hết.

COMPUTEX 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của GIGABYTE. Không chỉ dừng lại ở hiệu năng thuần túy, hãng đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, từ thiết kế cá nhân hóa đến sức mạnh điện toán AI chuyên sâu, sẵn sàng cho những thách thức công nghệ trong tương lai.