Gigabyte trình làng dải laptop AI gaming trang bị GPU RTX 50 series tại Computex 2026 Tại sự kiện Computex 2026, Gigabyte gây ấn tượng mạnh khi ra mắt dòng laptop AORUS, AERO và GAMING tích hợp card đồ họa RTX 50 series cùng trợ lý AI GiMATE tối ưu hiệu suất.

Gigabyte đã chính thức giới thiệu dải sản phẩm laptop thế hệ mới tại sự kiện Computex 2026, khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên máy tính trí tuệ nhân tạo. Các mẫu máy mới không chỉ sở hữu thiết kế đạt giải thưởng Best Choice Award và Red Dot Design Award mà còn được trang bị những phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay.

GiMATE: Trợ lý AI thế hệ mới từ Gigabyte

Bên cạnh việc nâng cấp phần cứng, Gigabyte chú trọng vào phần mềm với nền tảng điều khiển hệ thống GiMATE. Công cụ này đã nhận được nhiều tính năng mới nhằm quản lý ánh sáng, hiển thị và hiệu suất hệ thống một cách thông minh và tự động hơn.

Đáng chú ý, tính năng RGB Fusion 3.0 hiện đã tích hợp Chế độ Âm nhạc, cho phép đồng bộ hóa ánh sáng với âm thanh và nội dung hiển thị. Công nghệ AI Visual mang đến các chế độ cài đặt sẵn như Cinema, Racing/FPS và E-paper để tối ưu hình ảnh. Đặc biệt, công cụ GiMATE Creator – thành quả hợp tác cùng NVIDIA – sử dụng lượng tử hóa NVFP4 để cải thiện hiệu quả xử lý các tác vụ AI tạo sinh trên GPU laptop dòng RTX 50 series.

Chi tiết các dòng laptop AI gaming nổi bật

AORUS MASTER 16: Đỉnh cao hiệu năng

AORUS MASTER 16 là mẫu flagship trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 9 9955HX3D kết hợp cùng GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 mạnh mẽ. Dù sở hữu cấu hình hàng đầu, máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng chỉ 19mm. Hệ thống làm mát WINDFORCE INFINITY EX tiên tiến giúp thiết bị duy trì công suất tổng lên đến 230W, đồng thời hỗ trợ công nghệ MUX Switch để kiểm soát định tuyến GPU hiệu quả.

AORUS MASTER 16

AERO X16 Copilot+ PC: Giải pháp cho nhà sáng tạo

Dành riêng cho các tác vụ AI và công việc sáng tạo chuyên nghiệp, AERO X16 Copilot+ PC sở hữu GPU NVIDIA RTX 5070 với 12GB VRAM. Máy hỗ trợ công nghệ DLSS 4.5 và đạt chứng nhận Copilot+ PC, mang lại hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng đồ họa nặng.

AERO X16 Copilot+ PC

GAMING A16 PRO: Linh hoạt và ổn định

Dòng GAMING A16 PRO được thiết kế để cung cấp hiệu suất duy trì ổn định với GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 và khung máy mỏng 19.45mm. Điểm nhấn của sản phẩm là thiết kế bản lề 180 độ, giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình sử dụng và làm việc kéo dài.

Gigabyte GAMING A16

Triển lãm tại Computex 2026

Khách tham quan có thể trải nghiệm toàn bộ dòng sản phẩm mới tại gian hàng Gigabyte Consumer #M0520, Trung tâm Triển lãm Nangang Hall 1. Thông tin chi tiết về giá bán và thời điểm ra mắt chính thức tại từng thị trường sẽ được hãng công bố trong thời gian tới.