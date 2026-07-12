Gigi Hadid công khai loạt khoảnh khắc lãng mạn cùng Bradley Cooper tại Paris Siêu mẫu Gigi Hadid gây chú ý khi lần đầu đăng tải những hình ảnh tình cảm bên tài tử Bradley Cooper trong chuyến du lịch tại Pháp, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ của cặp đôi.

Siêu mẫu Gigi Hadid vừa thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hiếm hoi bên bạn trai Bradley Cooper trong chuyến du lịch tại Paris, Pháp. Trên trang cá nhân, người đẹp 31 tuổi đăng tải album ảnh với dòng trạng thái ngắn gọn: "Niềm vui + lệch múi giờ", khéo léo xác nhận sự đồng hành của tài tử Hollywood trong hành trình này.

Siêu mẫu Gigi Hadid hiếm hoi khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai Bradley Cooper.

Kỳ nghỉ lãng mạn tại "Kinh đô ánh sáng"

Trong số những hình ảnh được chia sẻ, bức ảnh selfie qua gương trong thang máy nhận được nhiều sự chú ý nhất. Trong ảnh, Gigi Hadid diện áo nỉ và mũ lưỡi trai, ôm sát Bradley Cooper đầy tình cảm. Dù tài tử 51 tuổi quay lưng về phía máy ảnh, sự hiện diện của anh vẫn tạo nên điểm nhấn cho album ảnh của nữ siêu mẫu.

Cặp đôi cũng được ghi lại khoảnh khắc trên cây cầu Pont des Arts nổi tiếng. Bradley Cooper xuất hiện với góc nghiêng dưới ánh nắng bên dòng sông Seine, mang lại không khí lãng mạn đặc trưng của Paris. Bên cạnh những hình ảnh chung, Gigi Hadid còn đăng tải các khung cảnh biểu tượng của thành phố như Bảo tàng Louvre với bức tượng Psyche Revived by Cupid's Kiss.

Chuyến đi diễn ra ngay sau khi cả hai tham dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce tại Madison Square Garden vào đầu tháng 7. Gigi Hadid cũng không quên chia sẻ lại hình ảnh chiếc váy hồng lấp lánh cô từng mặc trong sự kiện quan trọng này trước khi cùng bạn trai sang Pháp nghỉ ngơi.

Những bức ảnh của Gigi Hadid trong chuyến nghỉ dưỡng.

Mối quan hệ trưởng thành và gắn kết

Gigi Hadid và Bradley Cooper vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2023 sau khi nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại New York. Tuy nhiên, cặp đôi khá kín tiếng về đời tư. Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue vào tháng 3/2025, Gigi Hadid lần đầu công khai gọi đây là một chuyện tình "rất lãng mạn và hạnh phúc".

Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng cả hai đều đang ở giai đoạn trưởng thành, hiểu rõ mong muốn của bản thân trong một mối quan hệ và luôn nỗ lực để trở thành người đồng hành tốt nhất. Sự thấu hiểu này giúp họ duy trì sự gắn kết bền chặt dù lịch trình công việc dày đặc.

Gigi Hadid và Bradley Cooper vướng tin hẹn hò từ năm 2023.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều đã có con riêng từ các mối quan hệ trước. Gigi Hadid có con gái Khai (5 tuổi) với ca sĩ Zayn Malik, trong khi Bradley Cooper có con gái Lea (9 tuổi) với siêu mẫu Irina Shayk. Việc cả hai đều là những bậc phụ huynh được cho là một trong những điểm chung giúp họ dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ trong cuộc sống.