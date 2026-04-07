Gigi Hadid diện váy đính cườm 381 triệu đồng dự lễ cưới Taylor Swift tại New York Xuất hiện tại Madison Square Garden, siêu mẫu Gigi Hadid thu hút mọi ánh nhìn với thiết kế corset đính cườm thủ công trị giá 14.500 USD trong hôn lễ của Taylor Swift và Travis Kelce.

Siêu mẫu Gigi Hadid trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra ở Madison Square Garden (New York) vào tối 3/7. Với gu thẩm mỹ tinh tế, siêu mẫu 31 tuổi lựa chọn trang phục mang đậm hơi hướng cổ tích, phù hợp với không gian tiệc cưới sang trọng.

Chi tiết thiết kế Wiederhoeft trị giá 14.500 USD

Theo Page Six Style, chiếc váy màu hồng lấp lánh mà Gigi Hadid diện thuộc thương hiệu Wiederhoeft, có giá bán khoảng 14.500 USD (tương đương hơn 381 triệu đồng). Điểm nhấn kỹ thuật của bộ trang phục nằm ở phần corset định hình bên trong, kết hợp cùng bề mặt được thêu thủ công tỉ mỉ bằng các hạt cườm thủy tinh màu hồng, tạo hiệu ứng bắt sáng mạnh mẽ dưới ánh đèn.

Hình ảnh siêu mẫu Gigi Hadid tại lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Đáng chú ý, Wiederhoeft cũng là thương hiệu yêu thích của Taylor Swift. Nữ ca sĩ từng nhiều lần chọn các thiết kế từ nhà mốt này cho các sự kiện quan trọng như iHeartRadio Music Awards hay chương trình Late Night With Seth Meyers. Sự lựa chọn của Gigi Hadid được xem là một sự tri ân khéo léo dành cho người bạn thân trong ngày trọng đại.

Phong cách trang điểm và không gian tiệc cưới cổ tích

Tại buổi lễ, Gigi Hadid chọn phong cách nữ tính với mái tóc xoăn gợn sóng buông tự nhiên và lớp trang điểm tông hồng đồng điệu. Diện mạo này được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo với chủ đề "khu vườn cổ tích" của bữa tiệc. Toàn bộ khu vực Madison Square Garden đã được thay đổi diện mạo với hàng loạt hoa tươi màu hồng, rèm vải tông pastel cùng hệ thống ánh sáng hồng bao phủ toàn bộ không gian.

Mẫu váy hồng đính cườm được siêu mẫu Gigi Hadid lựa chọn.

Đồng hành cùng siêu mẫu là bạn trai Bradley Cooper trong bộ tuxedo cổ điển lịch lãm. Sự kiện còn quy tụ dàn sao đình đám như Lena Dunham, nhóm Haim, Dakota Johnson, MGK và nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác, biến đây trở thành một trong những hôn lễ được mong chờ nhất năm trong giới giải trí.

Kiểu tóc love layers và mối quan hệ gắn bó thập kỷ

Trước ngày cưới, chuyên gia tạo mẫu tóc Dimitris Giannetos đã hé lộ diện mạo mới của Gigi với kiểu tóc "love layers". Phần đuôi tóc được cắt tỉa ôm nhẹ khuôn mặt, tạo nên vẻ ngoài lãng mạn và mềm mại, được cho là sự hưởng ứng tinh tế dành cho không khí của tuần lễ cưới.

Mái tóc của Gigi Hadid được cắt theo kiểu "love layers".

Mối quan hệ giữa Gigi Hadid và Taylor Swift đã kéo dài hơn một thập kỷ. Không chỉ là những người bạn thân thiết thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại New York hay các trận đấu của Travis Kelce, Gigi còn từng tham gia biểu diễn cùng Taylor trong chuyến lưu diễn 1989 Tour, khẳng định sự gắn bó bền chặt giữa hai ngôi sao hàng đầu.