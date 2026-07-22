Gigi Hadid xác nhận tham gia Victoria's Secret Fashion Show 2026 tại Los Angeles Siêu mẫu Gigi Hadid chính thức trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Los Angeles thay vì New York.

Victoria's Secret Fashion Show sẽ chính thức trở lại vào năm 2026 với một thay đổi chiến lược quan trọng về địa điểm tổ chức. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự kiện này sẽ rời New York để chuyển đến Los Angeles, California. Cùng với thông báo này, thương hiệu nội y danh tiếng cũng xác nhận sự góp mặt của siêu mẫu Gigi Hadid trên sàn diễn.

Chuyển đổi địa điểm sang Los Angeles

Trong thông báo mới nhất trên Instagram, Victoria's Secret nhấn mạnh Los Angeles là nơi khai sinh của sự hào nhoáng, các ngôi sao và những biểu tượng thời trang. Việc lựa chọn "Thành phố Thiên thần" làm điểm đến cho show diễn năm 2026 được xem là một bước đi mới mẻ của thương hiệu. Gigi Hadid cũng xuất hiện trong đoạn video công bố với lời nhắn chào đón các thiên thần khác đến với Los Angeles.

Lịch sử trình diễn của Gigi Hadid tại Victoria's Secret

Gigi Hadid lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015. Tại thời điểm đó, cô gây ấn tượng mạnh với hai thiết kế: một bộ trang phục lấy cảm hứng từ lính cứu hỏa và một tạo hình cánh bướm màu xanh.

Gigi Hadid lần đầu trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào năm 2015.

Để có được vị trí chính thức, siêu mẫu cho biết cô từng thất bại trong các buổi casting từ hai đến ba lần trước khi được lựa chọn. Gigi Hadid chia sẻ rằng cô luôn trân trọng cơ hội này như một món quà dành cho bản thân thời niên thiếu, người từng chỉ biết theo dõi chương trình qua màn hình tivi. Trước khi ra mắt, cô cũng từng đối mặt với nhiều chỉ trích về kỹ năng catwalk và ngoại hình, nhưng cô đã chọn cách nỗ lực làm việc để chứng minh năng lực thực tế.

Tầm ảnh hưởng và giá trị thương hiệu cá nhân

Sau màn ra mắt thành công, Gigi Hadid tiếp tục trở thành gương mặt quen thuộc của Victoria's Secret vào các năm 2016, 2018, 2024 và 2025. Trong suốt một thập kỷ qua, cô không chỉ gắn bó với thương hiệu nội y này mà còn sải bước trên sàn diễn của các nhà mốt xa xỉ như Chanel và Versace.

Sau màn ra mắt năm 2015, Gigi Hadid tiếp tục góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show vào các năm 2016, 2018, 2024 và 2025.

Hiện tại, Gigi Hadid nằm trong nhóm siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Dù Victoria's Secret chưa công bố ngày diễn cụ thể cho năm 2026, nhưng dựa trên lịch trình các mùa gần đây, sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10.