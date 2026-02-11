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GIL Vicente 0-0 Vitória SC: Hai đội chia điểm

Văn Thể02/11/2026 22:16

Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente: thắng 4, hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

GIL Vicente0 - 0Vitória SCKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    GIL Vicente tiếp đón Vitória SC.

  • 12'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: GIL Vicente 34% - 66% Vitória SC; phạm lỗi 1 - 2.

  • 24'Vitória SC ép sân

    Cầm bóng: GIL Vicente 38% - 62% Vitória SC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 4.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GIL Vicente 46% - 54% Vitória SC, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 7.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Santiago García González (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GIL Vicente 51% - 49% Vitória SC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 10.

  • 54'Thẻ vàng

    Phút 54': Ricardo Esgaio (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Toni Borevković (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GIL Vicente 49% - 51% Vitória SC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 15.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: GIL Vicente 49% - 51% Vitória SC, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 18, cứu thua 1 - 1.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Vitória SC): Alioune Ndoye vào sân thay Arnel Jakupović.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Walace França.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (GIL Vicente): Joelson Fernandes vào sân thay Tidjany Chabrol Toure.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Vitória SC): Alan de Souza Guimarães vào sân thay Fábio Samuel Amorim Silva.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (GIL Vicente): Guilherme Gomes vào sân thay Andreas Lausen.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (GIL Vicente): Jose Carlos Natario Ferreira vào sân thay Diogo Prioste.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (GIL Vicente): Weverson vào sân thay José Silva.

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: GIL Vicente 48% - 52% Vitória SC, dứt điểm 8 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 16 - 20, cứu thua 2 - 1.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Vitória SC): Lohann Doucet vào sân thay Beni Mukendi.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Gustavo Silva.

  • KTKết thúc: GIL Vicente 0-0 Vitória SC

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 05:09 03/11/2026

Đội hình chính thức
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
30
Lucão
47
Ricardo Esgaio
39
Jonathan Buatu
45
David Moreira
2
José Silva
12
A. Lausen
86
Diogo Ferreira Prioste
77
Murilo
10
Santi García
7
T. Touré
9
Walace
98
Lucas Furtado
23
T. Strata
21
T. Borevković
5
A. Sidibé
13
João Mendes
8
Gonçalo Nogueira
16
Beni
11
Gustavo
20
Samu
7
O. Camara
9
A. Jakupovic
Dự bị
GIL Vicente
32 M. Fernández19 Guilherme15 Malick Gning82 Gonçalo Maia Pereira11 Joelson Fernandes27 A. Moreira26 Weverson6 Zé Carlos20 Gil Pinto Martins
Vitória SC
44 L. Doucet2 Miguel Maga19 V. Andersson40 Mohammed Kebdani6 M. Mitrović24 A. Ndoye29 V. Ouotro4 Óscar Rivas48 O. Zych
Cập nhật đội hình lúc 02:47 03/11/2026
GIL VicenteThống kêVitória SC
48%
Kiểm soát bóng
52%
10
Dứt điểm
11
1
Trúng đích
2
2
Phạt góc
3
17
Phạm lỗi
21
2
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
1
Cầu thủ nổi bật
Ricardo Esgaio
Ricardo Esgaio
GIL Vicente
Điểm 7.32

Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente trong các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn chủ nhà chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Lịch sử gặp gỡ gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. GIL Vicente không thắng trận nào trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ giữ được một trận hòa. Vitória SC gần như áp đảo khi giành 4 chiến thắng.

Với chủ nhà, đây là một rào cản tâm lý cần vượt qua. Ngay cả khi thi đấu trên sân nhà, GIL Vicente vẫn phải tìm ra cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Phong độ: GIL Vicente chững lại, Vitória SC ổn định hơn

Phong độ gần đây của hai đội đi theo hai hướng khác nhau. GIL Vicente thua 2 trận gần nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Từ một đội đang có đà đi lên, họ vừa có hai trận thất bại liên tiếp.

Ngược lại, Vitória SC thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thắng 2 trận mới nhất, nên bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, GIL Vicente đang đứng hạng 7 với 14 điểm, cao hơn Vitória SC ở hạng 13 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Tuy nhiên, thứ hạng chưa phản ánh hết bức tranh. Vitória SC đứng thấp hơn, nhưng lại có phong độ gần đây tốt hơn và lợi thế đối đầu rõ ràng. Còn GIL Vicente có vị trí cao hơn, song đang trải qua hai trận thua liền.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chủ nhà, bài toán lớn nhất là lấy lại sự tự tin sau hai thất bại gần nhất. Việc đứng hạng 7 cho thấy GIL Vicente có nền tảng đủ tốt để cạnh tranh. Nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ.

Vitória SC có thể dựa vào tinh thần từ hai chiến thắng gần nhất và những ký ức tích cực trong các lần gặp đối thủ này. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì thế chủ động.

Nhận định

Các yếu tố đang nghiêng nhẹ về phía Vitória SC. Thành tích đối đầu vượt trội và phong độ ổn định hơn là hai điểm cộng lớn của đội khách. Dù vậy, GIL Vicente có thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà, nên trận đấu chưa thể coi là ngã ngũ.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ nhà có chấm dứt được chuỗi kết quả không mấy dễ chịu trước Vitória SC, hay đội khách sẽ tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GIL Vicente · 0 thắng1 hòaVitória SC · 4 thắng
19/04/2026
GIL Vicente
0 - 1
Vitória SC
VS
09/12/2025
Vitória SC
0 - 0
GIL Vicente
Hòa
12/04/2025
GIL Vicente
0 - 1
Vitória SC
VS
03/12/2024
Vitória SC
4 - 0
GIL Vicente
VS
09/02/2024
Tứ kết
Vitória SC
3 - 1
GIL Vicente
VS
GIL Vicente
5 trận gần nhất
BBTTT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 0.9)
7
Thủng lưới
Vitória SC
5 trận gần nhất
TTBTH
9
Trận
2-2-5
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
6Academico Viseu10622+320TTTTT
7GIL Vicente9423+114BTTHB
8SC Braga10424+114TBBBH
12Estrela10244-410BBBBH
13Vitória SC922508TBHBH
14Maritimo10226-128BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        GIL Vicente 0-0 Vitória SC: Hai đội chia điểm
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