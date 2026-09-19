GIL Vicente 1-1 Maritimo: Hai đội chia điểm GIL Vicente sở hữu ưu thế vượt trội khi chạm trán Maritimo với chuỗi bất bại gần nhất, sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu cân bằng điểm số trên bảng xếp hạng.

GIL Vicente 1 - 1 Maritimo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu GIL Vicente tiếp đón Maritimo.

7' BÀN THẮNG! GIL Vicente (1-0) Phút 7': Murilo Souza (GIL Vicente) lập công (kiến tạo: Gil Pinto Martins). Tỷ số: 1 - 0.

12' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 78% - 22% Maritimo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

24' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 68% - 32% Maritimo, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

37' Maritimo ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 31% - 69% Maritimo, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Maritimo): Nilton Varela vào sân thay Vladan Danilović.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 62% - 38% Maritimo, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 3.

54' Thẻ vàng Phút 54': Santiago García González (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

56' Thẻ vàng Phút 56': Rodri Andrade (Maritimo) nhận thẻ vàng (Foul).

64' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 60% - 40% Maritimo, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 3.

67' Thay người Phút 67' (Maritimo): Maurice Boakye vào sân thay Adrián Butzke.

67' Thay người Phút 67' (Maritimo): Israel Isaac Ayuma vào sân thay Maxime Dominguez.

71' Thay người Phút 71' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Hector Hernandez.

77' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 60% - 40% Maritimo, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

78' Thay người Phút 78' (Maritimo): Mons Rogeani Bassouamina vào sân thay Martín Tejón.

78' Thay người Phút 78' (Maritimo): Ibrahim Akitunde Alani vào sân thay Rodri Andrade.

84' Thay người Phút 84' (GIL Vicente): Joelson Fernandes vào sân thay Murilo Souza.

88' Thay người Phút 88' (GIL Vicente): Martin Fernandez vào sân thay Andreas Lausen.

88' Thay người Phút 88' (GIL Vicente): Antonio Espigares vào sân thay Gil Pinto Martins.

89' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: GIL Vicente 61% - 39% Maritimo, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 3.

90+3' BÀN THẮNG! Maritimo (1-1) Phút 90+3': Israel Isaac Ayuma (Maritimo) lập công (kiến tạo: Maurice Boakye). Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: GIL Vicente 1-1 Maritimo Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:28 19/09/2026

Đội hình chính thức GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto Maritimo Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. van der Gaag 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 39 Jonathan Buatu 4 Elimbi Gilbert 45 David Moreira 12 A. Lausen 86 Diogo Ferreira Prioste 77 Murilo 10 Santi García 20 Gil Pinto Martins 23 Héctor Hernández 30 Fran Vieites 2 Igor Julião 44 Romain Correia 22 G. Szalai 23 Paulo Henrique 8 M. Dominguez 18 V. Danilović 6 Rodrigo Andrade 10 Martín Tejón 14 Raphael Guzzo 17 Adrián Butzke Dự bị GIL Vicente 17 Sergio Bermejo 26 Weverson 7 T. Touré 3 Espigares 11 Joelson Fernandes 32 M. Fernández 19 Guilherme 99 M. Kaba 82 Gonçalo Maia Pereira Maritimo 13 Alfonso Pastor 5 Nilton Varela 35 B. Limbombe 12 Bassouamina 27 S. Bamba 66 I. Ayuma 21 I. Alani 1 Gonçalo Tabuaço 90 Maurice Osei Boakye Cập nhật đội hình lúc 21:04 19/09/2026

GIL Vicente Thống kê Maritimo 60% Kiểm soát bóng 40% 19 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 3 4 Phạt góc 3 9 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật I. Ayuma Maritimo 1 bàn Murilo GIL Vicente 1 bàn Gil Pinto Martins GIL Vicente 1 kiến tạo · điểm 7.55 Maurice Osei Boakye Maritimo 1 kiến tạo · điểm 6.95 Ricardo Esgaio GIL Vicente Điểm 7.42 David Moreira GIL Vicente Điểm 7.31

Cuộc so tài giữa GIL Vicente và Maritimo diễn ra vào lúc 21:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio Cidade de Barcelos hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn. Bước vào trận đấu này, đội chủ nhà đang nắm giữ lợi thế tâm lý vô cùng lớn nhờ thành tích đối đầu áp đảo trước đối thủ trong những lần chạm trán gần đây.

Điểm tựa đối đầu vượt trội của GIL Vicente

Lịch sử đối đầu đang nghiêng hoàn toàn về phía GIL Vicente. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, GIL Vicente thể hiện sự vượt trội rõ rệt khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận, hoàn toàn bất bại trước Maritimo. Thành tích ấn tượng này không chỉ củng cố sự tự tin cho các cầu thủ chủ nhà mà còn là rào cản tâm lý lớn mà Maritimo phải tìm cách vượt qua khi hành quân đến Estadio Cidade de Barcelos.

Cục diện điểm số cân bằng trên bảng xếp hạng

Dù có sự chênh lệch lớn về thành tích đối đầu, cục diện hiện tại của hai đội lại vô cùng sít sao. GIL Vicente đang xếp ở vị trí thứ 9 với 7 điểm. Ngay phía sau, Maritimo đứng ở vị trí thứ 10 và cũng sở hữu 7 điểm. Sự tương đồng về mặt điểm số khiến màn đọ sức trực tiếp này mang tính chất bản lề, nơi đội tận dụng tốt cơ hội sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đua thứ hạng.

Tương quan phong độ trước giờ bóng lăn

Xét về phong độ gần đây, GIL Vicente đang có chiều hướng tích cực hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Đáng chú ý, mạch trận gần nhất của họ đang ghi nhận sự khởi sắc rõ nét.

Ở chiều ngược lại, Maritimo đang trải qua giai đoạn khó khăn hơn về mặt phong độ. Trong 5 trận ra sân gần nhất, đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ thiếu ổn định cộng thêm bất lợi khi đối đầu trực tiếp khiến Maritimo được dự báo sẽ đối diện với chuyến làm khách đầy thử thách.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Với ưu thế sân nhà cùng thành tích đối đầu áp đảo trong 5 trận gần nhất, GIL Vicente nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi để làm chủ thế trận. Về phần mình, Maritimo cần một sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận trận đấu nếu muốn ngắt mạch trận không thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GIL Vicente · 4 thắng 1 hòa Maritimo · 0 thắng GIL Vicente 2 - 0 Maritimo GV Maritimo 1 - 2 GIL Vicente GV GIL Vicente 1 - 1 Maritimo Hòa Maritimo 1 - 2 GIL Vicente GV Maritimo 0 - 1 GIL Vicente GV

GIL Vicente 5 trận gần nhất B B H T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 0.8) 4 Thủng lưới Maritimo 5 trận gần nhất B B B H T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 8 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 9 GIL Vicente 5 2 1 2 0 7 B B H T T 10 Maritimo 6 2 1 3 -4 7 B B B H T 11 Moreirense 6 2 1 3 -6 7 T B B T B …