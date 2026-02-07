Cần biết Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2 luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết.

Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong 3 ngày 8/2, 9/2, 10/2

Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là một nghi thức dân gian quen thuộc vào ngày 23 tháng Chạp, mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt, đánh dấu thời điểm khép lại một năm cũ và mở ra không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, việc lựa chọn ngày, giờ phù hợp để làm lễ luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết.

Theo quan niệm dân gian, Táo Quân lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp để tâu trình với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong năm. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình có thể linh hoạt cúng sớm hơn, miễn là vẫn giữ được sự trang nghiêm và thành tâm trong nghi lễ.

Các ngày, giờ được xem là thuận lợi để cúng ông Công ông Táo năm 2026

Dựa trên lịch âm và tập quán phổ biến, những mốc thời gian sau được nhiều gia đình lựa chọn để tiến hành lễ cúng:

Ngày 21 tháng Chạp (Chủ nhật, 8/2/2026 dương lịch)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Ngọ (11h – 13h)

Ngày 22 tháng Chạp (Thứ Hai, 9/2/2026 dương lịch)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Giờ Mùi (13h – 15h)

Giờ Tuất (19h – 21h)

Ngày 23 tháng Chạp (Thứ Ba, 10/2/2026 dương lịch)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Trong đó, buổi sáng ngày 23 tháng Chạp, trước 12 giờ trưa, vẫn được xem là khung thời gian truyền thống và được lựa chọn nhiều nhất, do gắn với quan niệm Táo Quân lên đường chầu trời vào buổi trưa cùng ngày.

Chọn giờ cúng: quan trọng ở sự phù hợp và thành tâm

Các chuyên gia văn hóa cho rằng, việc chọn ngày giờ đẹp khi cúng ông Công ông Táo nên được nhìn nhận linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình. Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có thể thu xếp cúng đúng ngày 23 tháng Chạp, vì vậy việc cúng sớm từ ngày 21–22 tháng Chạp là điều hoàn toàn chấp nhận được trong tín ngưỡng dân gian.

Quan trọng hơn cả, lễ cúng không nằm ở việc chọn giờ quá cầu kỳ, mà ở sự thành kính, gọn gàng và ý thức gìn giữ nét đẹp truyền thống. Với nhiều gia đình, nghi lễ này còn mang ý nghĩa tinh thần: tiễn năm cũ, dọn dẹp bếp núc, chuẩn bị tâm thế an yên để bước vào những ngày cuối năm và đón Tết.