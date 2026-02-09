Cần biết Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong ngày 10/2/2026 Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong ngày 10/2 luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết Bính Ngọ 2026.

Giờ đẹp cúng ông Công ông Táo 2026 trong ngày 10/2

Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là một nghi thức dân gian quen thuộc vào ngày 23 tháng Chạp, mà còn mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt, đánh dấu thời điểm khép lại một năm cũ và mở ra không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Chính vì vậy, việc lựa chọn ngày, giờ phù hợp để làm lễ luôn được nhiều gia đình quan tâm, xem như bước khởi đầu quan trọng cho mùa Tết.

Theo quan niệm dân gian, Táo Quân lên chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp để tâu trình với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong năm. Tuy nhiên, trong đời sống hiện đại, nhiều gia đình có thể linh hoạt cúng sớm hơn, miễn là vẫn giữ được sự trang nghiêm và thành tâm trong nghi lễ.

Dựa trên lịch âm và tập quán phổ biến, những mốc thời gian sau được nhiều gia đình lựa chọn để tiến hành lễ cúng:

Ngày 23 tháng Chạp (Thứ Ba, 10/2/2026 dương lịch)

Giờ Mão (5h – 7h)

Giờ Thìn (7h – 9h)

Giờ Tỵ (9h – 11h)

Buổi sáng ngày 23 tháng Chạp, trước 12 giờ trưa, vẫn được xem là khung thời gian truyền thống và được lựa chọn nhiều nhất, do gắn với quan niệm Táo Quân lên đường chầu trời vào buổi trưa cùng ngày.

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền (Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ...

Ngụ tại: ...

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương, tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!