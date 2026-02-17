Cần biết Giờ đẹp, hướng tốt xuất hành mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 Xem giờ đẹp và hướng tốt xuất hành mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 theo chuyên gia phong thủy. Khung giờ Tốc hỷ 11h-13h được đánh giá đẹp nhất để cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Giờ đẹp, hướng tốt xuất hành mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 để đón may mắn đầu năm

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, việc chọn giờ xuất hành và hướng xuất hành phù hợp với tuổi, mệnh của gia chủ có thể mang lại may mắn, thuận lợi cho cả năm mới. Vì vậy, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen khai xuân, xuất hành hoặc mở hàng vào ngày đẹp với mong muốn một năm suôn sẻ, thịnh vượng.

Giờ và hướng xuất hành đầu năm thường được tính dựa trên lịch âm dương, phong thủy và ngũ hành, trở thành một kinh nghiệm được nhiều người coi trọng trong dịp Tết.

Giờ đẹp xuất hành mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ (tức ngày 18/2/2026) là ngày Quý Hợi. Những khung giờ đẹp để xuất hành gồm:

1h – 3h

7h – 9h

11h – 13h

13h – 15h

Trong đó, khung giờ 11h – 13h là giờ Tốc hỷ, được đánh giá là đẹp nhất và phù hợp nhất để xuất hành, giúp gia chủ dễ đón tin vui và may mắn.

Hướng tốt xuất hành để cầu tài lộc, hỷ sự

Bên cạnh giờ đẹp, hướng xuất hành cũng được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm:

Đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần, phù hợp với gia chủ mong cầu gia đạo hưng vượng, nhân duyên cát lành và đón tin vui trong năm mới.

Đi về hướng Tây Bắc để gặp Tài thần, thích hợp cho những ai mong cầu công danh tài lộc phát đạt, làm ăn hanh thông, sớm thăng tiến.

Kinh nghiệm quan trọng cần tránh khi xuất hành đầu năm

Theo kinh nghiệm dân gian, gia chủ nên tránh xuất hành khi:

Tâm trạng bực bội, nóng nảy

Cơ thể thiếu ngủ, mệt mỏi

Việc giữ tinh thần thoải mái, tích cực được xem là yếu tố quan trọng để khởi đầu năm mới thuận lợi.

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.