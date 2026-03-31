Giới chức Fed phát tín hiệu ngừng giảm lãi suất, bỏ ngỏ kịch bản tăng lại Nhiều quan chức Fed cảnh báo áp lực lạm phát từ giá dầu có thể chấm dứt chu kỳ nới lỏng, thậm chí buộc cơ quan này phải tăng lãi suất để ổn định kinh tế.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang phát đi những tín hiệu mới về khả năng tạm dừng lộ trình nới lỏng tiền tệ, thậm chí có thể đảo chiều chính sách nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng. Sau 6 đợt giảm liên tiếp từ tháng 9/2024, lãi suất quỹ liên bang hiện đứng ở mức 3,5-3,75%, vùng được nhiều chuyên gia đánh giá là đã chạm ngưỡng trung tính.

Kịch bản tăng lãi suất xuất hiện trở lại

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, là một trong những quan chức đầu tiên công khai đề cập đến khả năng thắt chặt chính sách. Theo ông Goolsbee, dù Fed vẫn ưu tiên kịch bản giảm lãi suất nếu lạm phát hạ nhiệt, nhưng thực tế đang xuất hiện những tình huống có thể buộc cơ quan này phải tăng lãi suất trở lại.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Lisa Cook cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro lạm phát kéo dài do giá năng lượng tăng cao từ xung đột Mỹ - Iran. Bà nhấn mạnh đây là thách thức lớn nhất mà Fed phải đối mặt trong việc duy trì ổn định giá cả. Quan điểm cứng rắn này cũng nhận được sự đồng thuận từ Thống đốc Christopher Waller, người từng ủng hộ giảm lãi suất mạnh mẽ nhưng nay đã chuyển sang lập trường giữ nguyên lãi suất để theo dõi biến động từ Trung Đông.

Lãi suất quỹ liên bang chạm vùng trung tính

Một trong những lý do khiến các nhà hoạch định chính sách thận trọng là khả năng lãi suất hiện tại đã không còn tác dụng thắt chặt hay kích thích kinh tế. Phó chủ tịch Fed Philip Jefferson và Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Thomas Barkin đều nhận định rằng mức 3,5-3,75% có thể đã nằm trong hoặc ở vùng trên của khoảng trung tính.

Chủ tịch Fed Jerome Powell, trong phát biểu ngày 30/3 tại Đại học Harvard, cho rằng vùng lãi suất hiện tại là "một vị trí tốt" để dừng lại và quan sát tác động từ thuế quan cũng như thị trường năng lượng. Ông khẳng định Fed sẽ tập trung vào mục tiêu kép là ổn định giá cả và duy trì tỷ lệ thất nghiệp thấp, thay vì phản ứng tức thời với những biến động ngắn hạn.

Áp lực lên thị trường tài chính

Sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách đã ngay lập tức tác động đến thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng mạnh từ mức dưới 4% lên trên 4,3%. Hệ quả là lãi suất cho vay thế chấp nhà cũng tăng theo, gây áp lực trực tiếp lên các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ.

Mặc dù vậy, Fed vẫn phải đối mặt với thực trạng thị trường lao động suy yếu khi nền kinh tế mất 90.000 việc làm trong tháng 2 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,4%. Các chuyên gia từ Natixis nhận định, dù rủi ro lạm phát đang chiếm ưu thế, khả năng hạ lãi suất vẫn có thể xảy ra nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và giá dầu giảm bớt gánh nặng cho tiêu dùng.