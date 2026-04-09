Giới văn phòng Trung Quốc dùng AI chống lại âm mưu bị thay thế bởi bản sao số Cuộc chiến công sở tại Trung Quốc bùng nổ khi doanh nghiệp dùng AI sao chép kinh nghiệm nhân viên, buộc người lao động phải dùng công cụ bảo vệ tri thức chuyên môn.

Một cuộc đối đầu công nghệ đang diễn ra âm thầm tại các văn phòng Trung Quốc khi doanh nghiệp nỗ lực "số hóa" nhân viên để thay thế bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trước làn sóng yêu cầu bàn giao dữ liệu chuyên môn, người lao động đã phản công bằng các công cụ mã nguồn mở nhằm bảo vệ bí quyết nghề nghiệp và chủ quyền kỹ thuật số của cá nhân.

Chiến thuật sao chép kỹ năng nhân viên của doanh nghiệp

Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc nhiều công ty lớn tại Trung Quốc yêu cầu nhân sự phải văn bản hóa chi tiết toàn bộ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến và quy trình xử lý công việc thành các tệp dữ liệu kỹ năng. Trên lý thuyết, hoạt động này nhằm lưu trữ tài nguyên nội bộ, nhưng thực tế đây là bước đệm để huấn luyện các hệ thống máy học.

Mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là tạo ra các hệ thống AI có khả năng vận hành tương đương con người, từ đó tối ưu hóa chi phí bằng cách cắt giảm nhân sự. Trước nguy cơ bị thay thế bởi chính những gì mình đã đóng góp, giới công sở đã nhanh chóng nhận diện rủi ro và phát động cuộc phản công bằng công nghệ.

Ác mộng AI công sở Trung Quốc: Dùng AI sao chép nhân viên (Nguồn: Internet)

Công cụ nhân bản đồng nghiệp trên nền tảng mã nguồn mở

Trên GitHub, các dự án liên quan đến việc tạo ra bản sao kỹ thuật số đang thu hút sự chú ý lớn. Điển hình là công cụ mã nguồn mở mang tên 同事.skill (colleague.skill). Phần mềm này có khả năng tự động thu thập nhật ký trò chuyện, email và tài liệu làm việc từ các nền tảng giao tiếp phổ biến như Feishu hay DingTalk.

Sau khi quét dữ liệu, hệ thống sẽ nhân bản toàn bộ thông tin thành một tác nhân ảo (AI agent) độc lập. Ý tưởng này cho phép doanh nghiệp sở hữu một "phiên bản số" của nhân viên, có thể trả lời câu hỏi và giải quyết vấn đề dựa trên phong cách và kiến thức của người thật, ngay cả khi nhân viên đó đã rời đi.

Phản công bằng kỹ thuật "làm rỗng" dữ liệu chuyên môn

Để đối phó với nỗ lực thu thập tri thức này, một công cụ khác mang tên anti-distill.skill đã xuất hiện. Đây là giải pháp giúp người lao động xử lý các tệp kỹ năng trước khi nộp lên hệ thống quản lý của công ty. Đoạn mã này hoạt động bằng cách tước bỏ các kiến thức thực sự quan trọng và các bí quyết cốt lõi, chỉ để lại một lớp vỏ bọc nội dung trông có vẻ chuyên nghiệp.

Công cụ mã nguồn mở mang tên 同事.skill (colleague.skill) với khả năng sao chép và thay thế nhân viên (Nguồn: Internet)

Bản báo cáo sau khi xử lý qua anti-distill.skill vẫn đầy đủ định dạng và chi tiết, đủ để vượt qua các vòng kiểm tra hành chính nhưng hoàn toàn không có giá trị thực tiễn trong việc huấn luyện AI. Công cụ này cung cấp ba cấp độ ngụy trang khác nhau để đối phó linh hoạt với mức độ giám sát của ban quản lý.

Tầm quan trọng của chủ quyền kỹ thuật số cá nhân

Sự bùng nổ của AI đang buộc nhân viên tri thức trên toàn cầu phải đối mặt với thực tế mới: quy trình làm việc của họ chính là tài sản cạnh tranh. Khi các khung pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại nơi làm việc vẫn chưa bắt kịp tốc độ phát triển công nghệ, việc tự bảo vệ chủ quyền kỹ thuật số trở thành kỹ năng thiết yếu.

Cuộc chiến tại các công sở Trung Quốc cho thấy các bộ kỹ năng ảo đang dần trở thành tài sản cá nhân vô giá. Người lao động cần ý thức rõ giá trị của dữ liệu mình tạo ra, bởi trong kỷ nguyên số hóa, làm chủ dữ liệu chính là chìa khóa để duy trì vị thế và không bị biến thành một công cụ vô tri trong bộ máy vận hành tự động.