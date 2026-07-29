Girona 3-3 Castellón: Hai đội chia điểm Girona toàn thắng hai lần gặp Castellón gần nhất, nhưng đối thủ đang có chuỗi hai chiến thắng liên tiếp trước màn so tài giao hữu lúc 23h30 ngày 29/07/2026.

Girona 3 - 3 Castellón Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Girona tiếp đón Castellón.

4' BÀN THẮNG! Girona (1-0) Phút 4': B. Gil (Girona) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

31' BÀN THẮNG! Castellón (1-1) Phút 31': R. Sanchez (Castellón) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

33' Thay người Phút 33' (Castellón): M. Doue vào sân thay Alvaro.

33' Thay người Phút 33' (Castellón): A. Garcia vào sân thay O. Camara.

39' BÀN THẮNG! Castellón (1-2) Phút 39': A. Garcia (Castellón) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

55' Thẻ vàng Phút 55': (Castellón) nhận thẻ vàng.

63' Thay người Phút 63' (Girona): O. Pyshchur vào sân thay I. Martin.

67' BÀN THẮNG! Girona (2-2) Phút 67': V. Vanat (Girona) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

85' BÀN THẮNG! Girona (3-2) Phút 85': V. Vanat (Girona) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

87' BÀN THẮNG! Castellón (3-3) Phút 87': (Castellón) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Girona 3-3 Castellón Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 01:26 30/07/2026

Girona đối đầu Castellón lúc 23h30 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Girona nắm lợi thế rõ rệt ở hai lần gặp gần nhất, nhưng Castellón bước vào trận đấu với chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Những dữ kiện này tạo nên một màn thử sức đáng chú ý, trong đó Girona cần duy trì ưu thế đối đầu còn Castellón có cơ sở để hướng tới màn thể hiện tích cực.

Girona có lợi thế từ lịch sử đối đầu

Girona đã thắng cả hai lần đối đầu gần nhất với Castellón. Đáng chú ý, chưa có trận hòa nào được ghi nhận trong hai lần chạm trán này và Castellón chưa giành chiến thắng trước đối thủ.

Xu hướng trên giúp Girona bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, các kết quả đối đầu chỉ phản ánh tương quan trong những lần gặp trước, không thể thay thế cho màn trình diễn thực tế của hai đội ở thời điểm hiện tại. Với tính chất giao hữu, khả năng duy trì sự tập trung và tận dụng thời cơ sẽ có vai trò quan trọng.

Castellón mang theo đà hưng phấn

Castellón đang có hai chiến thắng liên tiếp trong những trận gần nhất được cung cấp. Chuỗi kết quả này đem lại tín hiệu tích cực về trạng thái thi đấu của đội bóng trước cuộc đối đầu với Girona.

Bên cạnh đó, Castellón có thể xem đây là cơ hội kiểm chứng năng lực trước đối thủ từng đánh bại mình trong cả hai lần gặp gần nhất. Cách đội bóng này chuyển sự hưng phấn thành khả năng tổ chức ổn định sẽ là một trong những điểm đáng theo dõi xuyên suốt trận đấu.

Điểm then chốt nằm ở khả năng kiểm soát thế trận

Không có đủ thông tin để xác định sơ đồ hoặc đội hình xuất phát của hai đội. Vì vậy, trọng tâm nhận định nằm ở cách Girona bảo vệ lợi thế tâm lý từ lịch sử đối đầu và cách Castellón duy trì nhịp thi đấu sau chuỗi hai chiến thắng.

Girona nhiều khả năng muốn thể hiện vị thế của đội đã toàn thắng hai lần chạm trán gần nhất. Trong khi đó, Castellón cần biến phong độ gần đây thành sự chủ động trên sân, thay vì chỉ dựa vào kết quả đối đầu trong quá khứ. Sự cân bằng giữa kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tốc độ chuyển trạng thái có thể quyết định cục diện.

Nhận định Girona vs Castellón

Girona được đánh giá cao hơn nhờ thành tích toàn thắng trong hai lần đối đầu gần nhất. Dẫu vậy, chuỗi hai chiến thắng liên tiếp của Castellón khiến trận đấu không hoàn toàn nghiêng về một phía trên lý thuyết.

Đây là cuộc so tài mà Girona có lợi thế về tâm lý, còn Castellón sở hữu điểm tựa từ phong độ gần đây. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc đội nào duy trì được sự tập trung và chuyển hóa tốt hơn những thời điểm có lợi trong trận.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Girona · 2 thắng 0 hòa Castellón · 0 thắng Girona 2 - 1 Castellón GIR Castellón 0 - 1 Girona GIR

Girona 5 trận gần nhất T B T H B Castellón 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới