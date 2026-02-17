Girona ngược dòng hạ Barcelona 2-1: Lamine Yamal hỏng phạt đền, Blaugrana mất ngôi đầu Thất bại 1-2 trên sân Montilivi khiến Barcelona đứt mạch hưng phấn và chính thức nhường vị trí số 1 La Liga cho Real Madrid sau những sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự.

Barcelona đã trải qua một đêm kinh hoàng tại sân Montilivi khi để thua ngược 1-2 trước Girona trong khuôn khổ vòng 24 La Liga. Trận đấu này không chỉ phơi bày những lỗ hổng nơi hàng thủ của HLV Hansi Flick mà còn chứng kiến sự thiếu sắc bén nghiệt ngã từ các ngôi sao trên hàng công, đặc biệt là tình huống hỏng ăn trên chấm phạt đền của Lamine Yamal.

Cú sốc tại Montilivi và bước ngoặt từ chấm 11 mét

Bước vào trận derby xứ Catalonia với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu, Barcelona nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo. Đội khách kiểm soát bóng lên tới hơn 70%, liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha phối hợp biến ảo giữa Lamine Yamal và Raphinha. Tuy nhiên, sự vô duyên trước khung thành của thủ môn Gazzaniga đã báo hiệu một ngày thi đấu đầy bất ổn cho gã khổng lồ xứ Catalan.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp một đến ở phút bù giờ khi Dani Olmo bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ngôi sao 18 tuổi Lamine Yamal đã không thể chiến thắng được áp lực khi cú dứt điểm của anh đưa bóng tìm đúng cột dọc, khiến Barca lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước trước giờ nghỉ.

Barcelona thua ngược Girona trong ngày Lamine Yamal đá hỏng phạt đền.

Bàn thắng của Cubarsi và màn đáp trả chớp nhoáng

Sau giờ nghỉ, những nỗ lực hãm thành của Barcelona cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 59. Từ quả tạt chính xác của Jules Kounde, trung vệ trẻ Pau Cubarsi thực hiện pha đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng dường như đã tháo gỡ nút thắt tâm lý cho đoàn quân của Hansi Flick.

Thế nhưng, niềm vui của các cổ động viên đội khách chỉ kéo dài vỏn vẹn hai phút. Phút 61, hàng thủ Barcelona thi đấu thiếu tập trung, để Vanat thoải mái xử lý bên cánh trái trước khi kiến tạo cho Thomas Lemar đệm bóng cận thành, san bằng tỷ số 1-1 cho Girona. Sự phản kháng mạnh mẽ từ đội chủ nhà đã khiến trận đấu trở nên kịch tính với những màn ăn miếng trả miếng liên tục.

Girona đã có một ngày thi đấu quả cảm.

Bi kịch phút cuối và chiếc thẻ đỏ muộn

Càng về cuối trận, Barcelona càng nôn nóng dâng cao tìm kiếm bàn thắng, và đó cũng là lúc họ rơi vào bẫy phản công của Girona. Phút 86, tận dụng sai lầm từ một tình huống ném biên hớ hênh của Barca, Fran Beltran tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Joan Garcia, nâng tỷ số lên 2-1.

Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ năm khi Robert Lewandowski đưa được bóng vào lưới nhưng bị VAR từ chối do lỗi việt vị. Trận đấu khép lại trong sự hỗn loạn với chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Joel Roca sau pha phạm lỗi thô bạo. Thất bại này khiến Barca chính thức dâng ngôi đầu bảng cho kình địch Real Madrid.

Thống kê trận đấu Girona vs Barcelona

Thông số Girona Barcelona Tỷ số 2 1 Kiểm soát bóng 30% 70% Bàn thắng T. Lemar (61'), F. Beltrán (86') P. Cubarsi (59') Thẻ đỏ Joel Roca (90+9') 0

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

