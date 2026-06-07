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Giữ đôi mắt khoẻ mạnh trong mùa nắng nóng

PV - 07/06/2026 10:00
Chỉ số tia UV chạm ngưỡng nguy hại, số ca đau mắt đỏ và viêm kết mạc cấp tăng theo nhiệt độ mùa hè! Đeo kính râm thông thường đã đủ bảo vệ mắt?
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