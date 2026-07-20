GKD 350H Ultra: Máy chơi game cầm tay vỏ nhôm cùng màn hình siêu sắc nét lộ diện Game Kiddy sắp ra mắt GKD 350H Ultra với vỏ nhôm CNC, chip Rockchip RK3576S và màn hình 3,5 inch độ phân giải cực cao 1.600 x 1.440 pixel trong thân hình nhỏ gọn.

Sau nhiều tháng chờ đợi kể từ những thông tin rò rỉ đầu tiên vào cuối năm 2025, Game Kiddy (GKD) đã chính thức hé lộ những hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu máy chơi game cầm tay mới nhất mang tên GKD 350H Ultra. Sản phẩm hứa hẹn sẽ là một bước tiến lớn so với các thế hệ tiền nhiệm như GKD 350H hay Pixel 2 nhờ sự nâng cấp toàn diện về cả thiết kế lẫn hiệu năng phần cứng.

Thiết kế cao cấp với vỏ nhôm CNC và mặt kính toàn phần

Điểm ấn tượng đầu tiên của GKD 350H Ultra nằm ở chất lượng hoàn thiện. Thay vì sử dụng vỏ nhựa phổ biến ở các dòng máy giá rẻ, Game Kiddy đã trang bị cho thiết bị này bộ khung vỏ nhôm CNC nguyên khối, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và sang trọng. Mặt trước của máy được bao phủ hoàn toàn bằng kính, tạo nên một diện mạo hiện đại và tinh tế.

GKD 350H Ultra sở hữu mặt trước hoàn toàn bằng kính.

Màn hình độ phân giải siêu cao trong kích thước nhỏ gọn

Mặc dù chỉ sở hữu kích thước màn hình 3,5 inch, GKD 350H Ultra lại gây kinh ngạc với độ phân giải lên tới 1.600 x 1.440 pixel. Việc sử dụng tấm nền IPS với mật độ điểm ảnh cực cao giúp hình ảnh hiển thị sắc nét vượt trội, đặc biệt là khả năng tái tạo các tựa game retro với độ chi tiết cao mà không gặp hiện tượng vỡ hình thường thấy trên các dòng máy có độ phân giải thấp.

Cấu hình kỹ thuật và khả năng vận hành

Bên trong lớp vỏ nhôm là bộ vi xử lý Rockchip RK3576S, đi kèm với 2 GB RAM và 8 GB bộ nhớ trong. Đây là cấu hình đủ mạnh để xử lý mượt mà nhiều hệ máy giả lập phổ biến hiện nay. Để đảm bảo thời gian chơi game kéo dài, GKD đã trang bị viên pin dung lượng lớn 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18 W qua cổng USB-C.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình 3,5 inch IPS, độ phân giải 1.600 x 1.440 pixel Vi xử lý Rockchip RK3576S Bộ nhớ 2 GB RAM / 8 GB Storage Dung lượng pin 5.000 mAh (Sạc nhanh 18 W) Kết nối Wi-Fi, Bluetooth, Mini HDMI Chất liệu vỏ Nhôm CNC

Hệ thống điều khiển và khả năng mở rộng

Về mặt điều khiển, GKD 350H Ultra duy trì bố cục quen thuộc với cụm phím ABXY, D-pad và các nút vai (shoulder buttons) đặt thẳng hàng. Đáng chú ý, máy chỉ trang bị một cần điều khiển (joystick) duy nhất, cho thấy định hướng tập trung vào các trải nghiệm game cổ điển vốn không yêu cầu quá nhiều thao tác phức tạp từ cần gạt thứ hai.

Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại như Wi-Fi và Bluetooth, cho phép người dùng dễ dàng kết nối phụ kiện hoặc chơi game trực tuyến. Cổng Mini HDMI tích hợp giúp xuất hình ảnh ra màn hình lớn, biến chiếc máy cầm tay nhỏ gọn thành một máy console mini tại gia.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Tại thị trường Trung Quốc, GKD 350H Ultra dự kiến sẽ có mức giá khởi điểm là 749 CNY (khoảng 110 USD). Sau giai đoạn mở bán đầu tiên, giá sản phẩm sẽ tăng nhẹ lên mức 799 CNY (khoảng 117 USD). Hiện tại, Game Kiddy vẫn chưa công bố lộ trình phát hành chính thức cho phiên bản quốc tế, tuy nhiên với cấu hình và thiết kế ấn tượng này, đây chắc chắn là một cái tên đáng gờm trong phân khúc máy chơi game cầm tay nhỏ gọn thời gian tới.