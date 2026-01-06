GMC Hummer X Concept: Xe điện địa hình phong cách thám hiểm Mặt Trăng tích hợp drone trinh sát GMC Hummer X Concept là mẫu SUV điện địa hình sở hữu drone trinh sát, hệ thống 7 màn hình tùy biến và khả năng vượt địa hình ấn tượng như xe thám hiểm Mặt Trăng.

General Motors (GM) vừa giới thiệu GMC Hummer X Concept tại studio thiết kế mới của hãng ở Pasadena, California. Không chỉ đơn thuần là một mẫu xe trưng bày, Hummer X được định vị là một "nền tảng thử nghiệm" đầy tham vọng, nơi GM khám phá những công nghệ đột phá và ngôn ngữ thiết kế mới cho dòng xe điện địa hình bền vững trong tương lai.

Thiết kế thám hiểm và khả năng vận hành chuyên biệt

Về ngoại thất, GMC Hummer X vẫn duy trì những đường nét cơ bắp đặc trưng của dòng Hummer EV thương mại với phần mui phẳng, cửa sổ hẹp và thân xe vuông vức. Tuy nhiên, phiên bản SUV của Hummer X được rút ngắn trục cơ sở và chiều dài tổng thể để tối ưu hóa khả năng xoay xở trong các địa hình hẹp.

Đáng chú ý, xe được trang bị bộ lốp off-road kích thước lên tới 37 inch (khoảng 94 cm), mang lại diện mạo tương tự các mẫu xe thám hiểm Mặt Trăng. Để chinh phục những cung đường hiểm trở, Hummer X sở hữu các trang bị chuyên dụng bao gồm mâm chống bung lốp (beadlock), bộ giảm xóc hiệu năng cao, chắn bùn có thể tháo rời và hệ thống bảo vệ gầm bằng thép cường độ cao.

Công nghệ drone trinh sát và nội thất đa màn hình

Điểm nhấn công nghệ lớn nhất trên Hummer X nằm ở khoang nội thất với hệ thống 7 màn hình hiển thị độc lập. Thay vì sử dụng một màn hình kích thước lớn, cấu trúc này cho phép người lái tùy chỉnh và sắp xếp thông tin theo dạng "xếp chồng" (stacking) tùy theo nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, hệ thống màn hình này tích hợp dữ liệu từ một drone trinh sát đi kèm. Chiếc drone có khả năng cất cánh từ giá đỡ trên thân xe để bay thám hiểm phía trước, sau đó truyền hình ảnh địa hình trực tiếp về cabin. Công nghệ này giúp người lái quan sát được những chướng ngại vật nằm ngoài tầm mắt, hỗ trợ việc điều hướng chính xác khi đi off-road.

Thông số kỹ thuật dự kiến và hiệu suất

Mặc dù GM chưa công bố thông số chính thức cho phiên bản Concept, Hummer X dự kiến sẽ thừa hưởng nền tảng năng lượng mạnh mẽ từ dòng Hummer EV hiện tại để đáp ứng trọng lượng và khả năng vận hành cường độ cao.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Khoảng sáng gầm xe 334 mm Góc tiếp cận / Góc thoát 44 độ / 46 độ Kích thước lốp 37 inch (94 cm) Dung lượng pin (tham chiếu) 212 kWh Trọng lượng (tham chiếu) 4.071 kg Phạm vi hoạt động (dự kiến) Khoảng 528 km

Dù sở hữu bộ pin khổng lồ 212 kWh, trọng lượng lên tới 4.071 kg và thiết kế khí động học đặc thù vẫn là những thách thức lớn về hiệu suất mà GM đang tiếp tục tối ưu hóa. Hummer X Concept không chỉ là một chiếc xe, mà là lời khẳng định về một tương lai nơi xe điện có thể chinh phục mọi địa hình khắc nghiệt nhất một cách thông minh và bền vững.