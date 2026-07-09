GMKtec EVO-X1 Pro: Mini-PC siêu nhỏ gọn sở hữu sức mạnh từ chip Ryzen AI 9 HX 470 GMKtec vừa ra mắt EVO-X1 Pro, mẫu mini-PC mạnh mẽ trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 470, hỗ trợ OCuLink và RAM lên tới 64GB trong một thiết kế vô cùng nhỏ gọn.

GMKtec vừa chính thức công bố EVO-X1 Pro, phiên bản nâng cấp mới nhất trong dòng máy tính mini (mini-PC) của hãng. Điểm nhấn của thiết bị này là sự kết hợp giữa kích thước siêu nhỏ và cấu hình phần cứng mạnh mẽ, hướng tới người dùng cần hiệu năng cao nhưng vẫn muốn tối ưu không gian làm việc.

The GMKtec EVO-X1 Pro retains its predecessor's compact form factor.

Sức mạnh từ kiến trúc AMD Gorgon Point mới

Trái tim của GMKtec EVO-X1 Pro là vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 470 thuộc dòng Gorgon Point. Thực chất, đây là phiên bản tái thương hiệu (rebrand) của Ryzen AI 9 HX 370 nhưng được tinh chỉnh để mang lại hiệu năng nhỉnh hơn trong các bài kiểm tra CPU benchmark. Vi xử lý này cung cấp sức mạnh tính toán vượt trội cho các tác vụ đa nhân và xử lý AI.

Đáng chú ý, chip đồ họa tích hợp (iGPU) Radeon 890M trên EVO-X1 Pro đã được AMD ép xung thêm gần 7%, tăng từ 2.9 GHz lên 3.1 GHz. Cải tiến này giúp máy xử lý các tác vụ đồ họa và chơi game ở mức thiết lập trung bình ổn định hơn so với thế hệ trước.

Khả năng mở rộng qua cổng OCuLink chuyên dụng

Một trong những tính năng đắt giá nhất trên EVO-X1 Pro là cổng OCuLink. Đây là chuẩn kết nối băng thông cao, cho phép người dùng kết nối với card đồ họa rời (eGPU) bên ngoài mà không bị nghẽn cổ chai như các chuẩn USB4 hay Thunderbolt 4 thông thường. Điều này biến chiếc mini-PC nhỏ bé thành một cỗ máy chơi game hoặc làm việc đồ họa chuyên nghiệp khi cần thiết.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật cốt lõi của GMKtec EVO-X1 Pro:

Thông số Chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI 9 HX 470 Đồ họa (iGPU) Radeon 890M (xung nhịp 3.1 GHz) Bộ nhớ RAM Lên đến 64 GB LPDDR5-6400 Lưu trữ Khe cắm SSD PCIe Gen 4 Kết nối mạng Cổng Ethernet Gigabit kép Kích thước 110 x 107 x 63 mm Cổng mở rộng OCuLink

Đánh đổi về tốc độ bộ nhớ

Mặc dù nâng cấp về CPU và iGPU, GMKtec lại đưa ra một quyết định gây tranh cãi về bộ nhớ. Trong khi phiên bản EVO-X1 tiêu chuẩn sử dụng RAM LPDDR5X-7500 tốc độ cao, thì phiên bản EVO-X1 Pro mới lại chuyển sang sử dụng RAM LPDDR5-6400 với tốc độ chậm hơn. Đây là một sự đánh đổi (trade-off) cần lưu ý, vì tốc độ RAM ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của chip đồ họa tích hợp AMD.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Tại thị trường Trung Quốc, EVO-X1 Pro hiện đã cho phép đặt hàng với cấu hình 64 GB RAM và 1 TB lưu trữ với mức giá 9.999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1.469 USD). Theo các báo cáo, GMKtec dự kiến sẽ phát hành sản phẩm này ra thị trường toàn cầu vào ngày 14 tháng 7 với mức giá khởi điểm từ 1.249 USD.

Với kích thước chỉ 110 x 107 x 63 mm, EVO-X1 Pro tiếp tục khẳng định vị thế của GMKtec trong phân khúc máy tính siêu nhỏ nhưng sở hữu hiệu năng tiệm cận các dòng laptop cao cấp hiện nay.