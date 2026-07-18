GMKtec EVO-X2: Mini PC AMD Strix Halo với 128GB RAM ra mắt phiên bản giá rẻ hơn GMKtec vừa giới thiệu phiên bản mới của mini-PC EVO-X2 trang bị chip Ryzen AI Max+ 395, hỗ trợ RAM 128GB và khả năng phân bổ tới 96GB VRAM cho đồ họa tích hợp.

GMKtec, thương hiệu chuyên sản xuất các dòng máy tính nhỏ gọn, vừa thực hiện bước đi chiến lược khi cập nhật dòng mini-PC EVO-X2. Phiên bản mới này tập trung vào việc tối ưu chi phí cho người dùng cần dung lượng bộ nhớ lớn nhưng không yêu cầu quá cao về không gian lưu trữ SSD ban đầu.

GMKtec EVO-X2 hiện có phiên bản giá rẻ hơn với dung lượng RAM lên tới 128GB.

Sức mạnh từ nền tảng AMD Strix Halo

EVO-X2 vốn được ra mắt lần đầu vào tháng 04/2025, sử dụng nền tảng Strix Halo mạnh mẽ của AMD. Ở phiên bản cập nhật mới nhất, thiết bị vẫn giữ nguyên bộ vi xử lý Ryzen AI Max+ 395 với kiến trúc Zen 5. Đây là con chip được đánh giá cao về hiệu suất xử lý đa nhân và khả năng duy trì nhiệt độ ổn định, hầu như không xảy ra hiện tượng quá nhiệt (thermal throttling) trong các bài kiểm tra thực tế.

Điểm đáng chú ý nhất của cấu hình này là dung lượng RAM lên tới 128GB. Với lượng bộ nhớ tạm thời khổng lồ này, hệ thống cho phép người dùng phân bổ tối đa 96GB VRAM cho nhân đồ họa tích hợp Radeon 8060S. Khả năng này biến chiếc mini-PC thành một trạm làm việc (workstation) di động hiệu quả cho các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), dựng hình 3D hoặc xử lý video chuyên nghiệp.

Chiến lược giá và tùy chọn lưu trữ mới

Để giảm rào cản về giá cho người dùng, GMKtec đã thay đổi cấu hình lưu trữ. Thay vì đi kèm ổ cứng SSD 2TB như phiên bản cao cấp trước đó, biến thể mới này trang bị SSD 1TB. Sự thay đổi này giúp mức giá niêm yết giảm xuống 150 USD, tạo điều kiện cho những khách hàng ưu tiên dung lượng RAM hơn là dung lượng lưu trữ nội bộ.

Thông số Chi tiết Vi xử lý (CPU) AMD Ryzen AI Max+ 395 Đồ họa (GPU) Radeon 8060S iGPU Bộ nhớ RAM 128 GB Bộ nhớ đồ họa (VRAM) Hỗ trợ tối đa 96 GB Lưu trữ (SSD) 1 TB

Mặc dù là phiên bản "giá rẻ hơn", nhưng EVO-X2 vẫn giữ khoảng cách giá khá lớn so với các tùy chọn cấu hình thấp. Cụ thể, phiên bản 128GB RAM có giá cao hơn khoảng 1.500 USD so với bản 64GB RAM. Tuy nhiên, đối với các chuyên gia cần xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hoặc dữ liệu phức tạp, việc sở hữu 96GB VRAM trên một thiết bị nhỏ gọn vẫn là một giải pháp kinh tế hơn so với các hệ thống máy trạm truyền thống.

Bên cạnh EVO-X2, GMKtec cũng đang mở rộng dải sản phẩm mini-PC của mình với các dòng EVO-X1 Pro và EVO-X3, cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị trường máy tính nhỏ gọn hiệu năng cao dựa trên nền tảng phần cứng mới nhất từ AMD.