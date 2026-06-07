GMKtec EVO-X3 ra mắt: Sức mạnh Strix Halo và mức giá khởi điểm 3.600 USD gây tranh cãi GMKtec mở bán EVO-X3 dùng chip Ryzen AI Max+ 395 với thiết kế mới và cổng OCuLink. Tuy nhiên, mức giá 3.600 USD cao gấp đôi bản tiền nhiệm đang gây xôn xao.

GMKtec vừa chính thức mở bán EVO-X3, mẫu mini PC hiệu năng cao được mong đợi từ lâu. Dù mang trong mình sức mạnh từ dòng APU Strix Halo tân tiến nhất của AMD, thiết bị này đang trở thành tâm điểm bàn tán do mức giá niêm yết cao gấp đôi so với thế hệ tiền nhiệm EVO-X2 dù sử dụng cùng cấu hình cốt lõi.

Mẫu mini PC EVO-X3 có giá khởi điểm từ 3.600 USD.

Cấu hình mạnh mẽ với APU Ryzen AI Max+ 395

Tại thời điểm ra mắt, GMKtec EVO-X3 được trang bị vi xử lý Ryzen AI Max+ 395. Đây chính là dòng APU Strix Halo từng xuất hiện trên mẫu EVO-X2 trước đó. Thiết bị được chào bán với hai tùy chọn cấu hình chính, trong đó bản tiêu chuẩn sở hữu tới 128GB RAM và ổ cứng SSD 2TB. Đáng chú ý, mức giá 3.600 USD cho cấu hình này đắt gấp hai lần so với giá khởi điểm của EVO-X2 khi có cùng dung lượng bộ nhớ và lưu trữ.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên GMKtec EVO-X3 Vi xử lý (APU) AMD Ryzen AI Max+ 395 (Strix Halo) Bộ nhớ RAM 128GB Lưu trữ 2TB hoặc 4TB SSD (Hỗ trợ tối đa 16TB) Cổng kết nối đặc biệt OCuLink, USB4 (hỗ trợ 100W PD) Kết nối không dây Wi-Fi 7 Công suất tối đa 140W

Những cải tiến về thiết kế và khả năng mở rộng

Dù dùng chung APU với thế hệ cũ, EVO-X3 không phải là một bản sao hoàn toàn. GMKtec đã mang đến một khung gầm mới với kích thước tương đương một chiếc máy chơi game PS4. Thay đổi quan trọng nhất về mặt kỹ thuật là sự xuất hiện của cổng OCuLink – tính năng vốn bị lược bỏ trên EVO-X2. Việc bổ sung OCuLink giúp máy mở rộng khả năng kết nối với các bộ xử lý đồ họa rời (eGPU) một cách hiệu quả hơn so với chỉ dùng USB4.

Những điểm nhấn công nghệ chính trên dòng EVO-X3.

Để đảm bảo hiệu suất hoạt động ở mức công suất tối đa 140W, hệ thống tản nhiệt đã được nâng cấp với ba quạt hoạt động êm ái. Khả năng lưu trữ cũng là một điểm cộng lớn khi máy sở hữu hai khe cắm M.2, mỗi khe hỗ trợ tối đa 8TB, nâng tổng dung lượng lưu trữ lên tới 16TB. Ngoài ra, thiết bị còn được cài đặt sẵn hệ thống Claw và hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất.

Tương lai của dòng Strix Halo Mini PC

Hiện tại, người dùng có thể lựa chọn phiên bản 2TB với giá 3.600 USD hoặc bản 4TB với giá 3.849 USD. GMKtec cũng tiết lộ kế hoạch sẽ tung ra phiên bản sử dụng chip Ryzen AI Max+ 495 mạnh mẽ hơn vào cuối năm 2026. Mặc dù mức giá hiện tại đang chịu ảnh hưởng từ sự biến động của thị trường linh kiện, nhưng EVO-X3 vẫn là một trong những mẫu mini PC hiếm hoi trên thị trường dám đẩy giới hạn hiệu năng của APU lên mức tối đa.