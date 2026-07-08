GMKtec NucBox K17: Mini PC trang bị chip Lunar Lake với khả năng vận hành siêu êm GMKtec NucBox K17 kết hợp vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V thế hệ Lunar Lake với hệ thống tản nhiệt gần như không tiếng động, mang lại hiệu suất năng lượng ấn tượng cho người dùng văn phòng và đa phương tiện.

GMKtec vừa mở rộng danh mục máy tính mini của mình với mẫu NucBox K17, một thiết bị nhỏ gọn dựa trên nền tảng Lunar Lake mới nhất của Intel. Với trung tâm là vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V, chiếc mini PC này không chỉ tập trung vào hiệu năng thuần túy mà còn ưu tiên khả năng tiết kiệm điện và trải nghiệm người dùng yên tĩnh tuyệt đối.

GMKtec NucBox K17 trang bị Intel Core Ultra 5 226V

Sức mạnh từ kiến trúc Intel Lunar Lake và AI

Intel Core Ultra 5 226V bên trong NucBox K17 tích hợp kiến trúc CPU hiện đại, bộ xử lý thần kinh (NPU) cho các tác vụ tăng tốc AI và đồ họa Intel Arc Graphics 130V. Sự kết hợp này mang lại tổng hiệu năng AI lên đến 97 TOPS, biến thiết bị thành một trạm làm việc nhỏ gọn sẵn sàng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Trong các bài thử nghiệm thực tế, Core Ultra 5 226V cho thấy sức mạnh đơn nhân đáng nể, vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc. Mặc dù các dòng chip Ryzen AI của AMD có thể đạt kết quả đa nhân cao hơn trong các ứng dụng song song nặng, nhưng đối với các tác vụ văn phòng, chỉnh sửa ảnh và đa nhiệm hàng ngày, K17 vẫn đảm bảo sự mượt mà và phản hồi nhanh chóng.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Intel Core Ultra 5 226V (lên đến 4.5GHz) Đồ họa Intel Arc 130V Bộ nhớ RAM 16GB LPDDR5X 8533MT/s (Hàn chết) Lưu trữ 1TB PCIe 4.0 SSD (Hỗ trợ Dual M.2 Gen5+Gen4) Kết nối không dây Wi-Fi 7 / Bluetooth Cổng kết nối USB4, 2.5Gb LAN, HDMI

Hệ thống tản nhiệt "êm như tiếng thì thầm"

Điểm ấn tượng nhất của GMKtec NucBox K17 chính là hệ thống làm mát. Thiết bị vận hành gần như không thể nghe thấy tiếng động khi ở chế độ nghỉ (idle) và vẫn duy trì độ ồn cực thấp ngay cả khi xử lý các tác vụ nặng. Điều này giúp K17 trở thành một trong những chiếc mini PC yên tĩnh nhất từng được thử nghiệm trong cùng phân khúc hiệu năng.

Mặc dù hoạt động tĩnh lặng, nhiệt độ bề mặt của máy vẫn nằm trong giới hạn an toàn và bộ vi xử lý không có dấu hiệu bị quá nhiệt hay giảm xung đột ngột. Đây là một điểm cộng lớn cho những người làm việc trong môi trường cần sự tập trung cao hoặc sử dụng làm trung tâm giải trí tại gia.

Các cổng kết nối mặt trước của GMKtec NucBox K17

Khả năng kết nối hiện đại và hạn chế về nâng cấp

Về mặt kết nối, K17 được trang bị đầy đủ các tiêu chuẩn mới nhất bao gồm cổng USB4, Wi-Fi 7 và cổng LAN 2.5-Gigabit. Thiết kế cho phép người dùng dễ dàng tiếp cận ổ cứng SSD và mô-đun Wi-Fi để thay thế sau khi tháo bảng điều khiển phía dưới.

Các cổng kết nối mặt sau của GMKtec NucBox K17

Tuy nhiên, một điểm trừ cần lưu ý là bộ nhớ RAM LPDDR5X được hàn chết trên bo mạch, đồng nghĩa với việc người dùng không thể nâng cấp dung lượng RAM trong tương lai. Ngoài ra, ổ cứng SSD mặc định (Huawei eKitStor Xtreme 200E) cho thấy sự sụt giảm hiệu năng nhẹ khi duy trì tải trọng lớn liên tục, dù điều này khó có thể nhận thấy trong các tác vụ sử dụng thông thường.

Nhận định chung

Với mức giá tham khảo khoảng 619,99 USD, GMKtec NucBox K17 là một lựa chọn sáng giá cho những ai đang tìm kiếm một chiếc máy tính siêu nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng và đặc biệt là sự yên tĩnh. Dù không phải là "quái vật" về hiệu năng đa nhân so với các đối thủ từ AMD, nhưng sự tối ưu của kiến trúc Lunar Lake cùng các tính năng hiện đại như AI và Wi-Fi 7 giúp thiết bị này đáp ứng tốt nhu cầu làm việc và giải trí hiện đại.