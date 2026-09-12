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GO Ahead Eagles 1-1 Groningen: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 18:48

GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Groningen lúc 23h45 ngày 12/09/2026, trong màn so tài đầy kịch tính tại sân De Adelaarshorst.

GO Ahead Eagles1 - 1GroningenKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    GO Ahead Eagles tiếp đón Groningen.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 43% - 57% Groningen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 54% - 46% Groningen, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 32'BÀN THẮNG! Groningen (0-1)

    Phút 32': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Pelle Clement). Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 55% - 45% Groningen, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'GO Ahead Eagles ép sân

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 57% - 43% Groningen, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 4.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Alfons Sampsted.

  • 61'GO Ahead Eagles ép sân

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 58% - 42% Groningen, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 5.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Groningen): Jacob Ondrejka vào sân thay David van der Werff.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Evert Linthorst.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Groningen): Marco Rente vào sân thay Wouter Prins.

  • 76'GO Ahead Eagles ép sân

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 60% - 40% Groningen, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay Pelle Clement.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Groningen): Oskar Zawada vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Julius Dirksen.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Dean Ruben James.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (GO Ahead Eagles): Giovanni Van Zwam vào sân thay Mathis Suray.

  • 82'BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-1)

    Phút 82': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Stefán Ingi Sigurdarson). Tỷ số: 1 - 1.

  • 88'GO Ahead Eagles ép sân

    Cầm bóng: GO Ahead Eagles 60% - 40% Groningen, dứt điểm 21 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 5.

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Yassir Salah Rahmouni (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: GO Ahead Eagles 1-1 Groningen

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:40 13/09/2026

Đội hình chính thức
GO Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting
Groningen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien
1
K. Haug
2
A. Sampsted
26
J. Dirksen
4
J. Kramer
5
D. James
21
Meulensteen
8
E. Linthorst
10
S. Tengstedt
16
V. Edvardsen
17
M. Suray
9
Sigurðarson
1
E. Vaessen
14
J. Schreuders
3
T. Blokzijl
4
M. Csinger
2
Wouter Prins
8
T. de Jonge
18
T. Land
24
P. Clement
26
T. van Bergen
17
van der Werff
9
B. Willumsson
Dự bị
GO Ahead Eagles
15 R. Weijenberg20 E. Waayers33 N. Verdoni25 G. van Zwam11 O. Sivertsen34 Y. Rahmouni18 R. Margaret6 T. Jukić30 T. Hulleman
Groningen
44 Besnik Mashuku19 O. Zawada20 Nils Eggens53 J. Hall42 J. Mosselaar16 A. Nordin11 J. Ondrejka5 M. Rente13 L. Štubljar
Cập nhật đội hình lúc 23:20 12/09/2026
GO Ahead EaglesThống kêGroningen
61%
Kiểm soát bóng
39%
25
Dứt điểm
4
6
Trúng đích
2
9
Phạt góc
0
8
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
S. Tengstedt
S. Tengstedt
GO Ahead Eagles
1 bàn
B. Willumsson
B. Willumsson
Groningen
1 bàn
P. Clement
P. Clement
Groningen
1 kiến tạo · điểm 7.45
S. Sigurðarson
Sigurðarson
GO Ahead Eagles
1 kiến tạo · điểm 6.82
V. Edvardsen
V. Edvardsen
GO Ahead Eagles
Điểm 7.2
M. Meulensteen
Meulensteen
GO Ahead Eagles
Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa GO Ahead Eagles và Groningen diễn ra vào lúc 23h45 ngày 12/09/2026 tại sân vận động De Adelaarshorst hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần điểm số trọn vẹn để củng cố vị thế hiện tại.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, GO Ahead Eagles đang đứng ở vị trí thứ 7 với 8 điểm. Đội chủ nhà De Adelaarshorst duy trì được sự tập trung cần thiết để hiện diện trong nhóm cạnh tranh vị trí cao. Tuy nhiên, áp lực phía sau là không hề nhỏ khi đối thủ trực tiếp của họ đang bám đuổi rất gắt gao.

Bên kia chiến tuyến, Groningen xếp ở vị trí thứ 10 với 7 điểm. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ lúc này chỉ vỏn vẹn 1 điểm duy nhất. Khoảng cách mong manh này đồng nghĩa với việc kết quả của màn so tài trên sân De Adelaarshorst có thể trực tiếp làm thay đổi trật tự giữa hai đội.

Phong độ đối lập và sự tự tin từ chuỗi trận gần đây

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, GO Ahead Eagles duy trì được tính ổn định cao với thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đội chủ nhà vừa có được thắng lợi ở lần ra sân gần nhất, qua đó tiếp thêm sự hưng phấn cho toàn đội trước khi bước vào 90 phút thi đấu sắp tới.

Trong khi đó, Groningen thể hiện một phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, Groningen đang có tâm lý khá thoải mái sau khi giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 2 lượt trận gần nhất sau chuỗi trận sảy chân trước đó.

Cán cân nghiêng về chủ nhà từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn đứng về phía đội chủ sân De Adelaarshorst. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, GO Ahead Eagles hoàn toàn bất bại trước đối thủ với thành tích thắng 2 trận và hòa 3 trận, trong khi Groningen không giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo về mặt thành tích đối đầu mang lại lợi thế tinh thần cực kỳ to lớn cho GO Ahead Eagles. Khi được thi đấu tại sào huyệt De Adelaarshorst, đội chủ nhà có đầy đủ cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế sức ép từ đối phương và hướng tới mục tiêu bứt phá mạnh mẽ hơn trên bảng tổng sắp.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GO Ahead Eagles · 2 thắng3 hòaGroningen · 0 thắng
12/04/2026
Groningen
0 - 0
GO Ahead Eagles
Hòa
21/12/2025
GO Ahead Eagles
1 - 1
Groningen
Hòa
19/01/2025
GO Ahead Eagles
2 - 1
Groningen
GAE
29/09/2024
Groningen
0 - 1
GO Ahead Eagles
GAE
07/05/2023
GO Ahead Eagles
1 - 1
Groningen
Hòa
GO Ahead Eagles
5 trận gần nhất
HBTHT
5
Trận
2-2-1
T-H-B
14
Ghi (TB 2.8)
12
Thủng lưới
Groningen
5 trận gần nhất
HBBTT
5
Trận
2-1-2
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
2PSV Eindhoven5410+1213TTTTH
3Feyenoord5320+611THTHT
6Fortuna Sittard5311+210TTBTH
7GO Ahead Eagles5221+28HBTHT
8Ajax4211+47BTHT
9NEC Nijmegen5212+27HBTTB
10Groningen5212-17HBBTT
11Sparta Rotterdam512205HBHTB
Tình hình lực lượng
GO Ahead Eagles
G. Nauber (Broken Leg)
P. Saathof (Knee Injury)
G. van Zwam (Inactive)
G. Nauber (Broken Leg)
P. Saathof (Knee Injury)
G. van Zwam (Inactive)
Groningen
M. Jeng (Leg Injury)
T. Mercera (Injury)
R. Metu (Injury)
M. Rente (Injury)
M. Jeng (Leg Injury)
T. Mercera (Injury)
R. Metu (Injury)
M. Rente (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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