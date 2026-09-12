GO Ahead Eagles 1-1 Groningen: Hai đội chia điểm GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Groningen lúc 23h45 ngày 12/09/2026, trong màn so tài đầy kịch tính tại sân De Adelaarshorst.

GO Ahead Eagles 1 - 1 Groningen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu GO Ahead Eagles tiếp đón Groningen.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: GO Ahead Eagles 43% - 57% Groningen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: GO Ahead Eagles 54% - 46% Groningen, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 3.

32' BÀN THẮNG! Groningen (0-1) Phút 32': Brynjólfur Darri Willumsson (Groningen) lập công (kiến tạo: Pelle Clement). Tỷ số: 0 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: GO Ahead Eagles 55% - 45% Groningen, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 57% - 43% Groningen, dứt điểm 9 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 7, cứu thua 1 - 4.

60' Thay người Phút 60' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Alfons Sampsted.

61' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 58% - 42% Groningen, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 5.

64' Thay người Phút 64' (Groningen): Jacob Ondrejka vào sân thay David van der Werff.

67' Thay người Phút 67' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Evert Linthorst.

70' Thay người Phút 70' (Groningen): Marco Rente vào sân thay Wouter Prins.

76' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 60% - 40% Groningen, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 7 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 5.

77' Thay người Phút 77' (Groningen): Nils Eggens vào sân thay Pelle Clement.

78' Thay người Phút 78' (Groningen): Oskar Zawada vào sân thay Brynjólfur Darri Willumsson.

78' Thay người Phút 78' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Julius Dirksen.

78' Thay người Phút 78' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Dean Ruben James.

79' Thay người Phút 79' (GO Ahead Eagles): Giovanni Van Zwam vào sân thay Mathis Suray.

82' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-1) Phút 82': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Stefán Ingi Sigurdarson). Tỷ số: 1 - 1.

88' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 60% - 40% Groningen, dứt điểm 21 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 9 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 5.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Yassir Salah Rahmouni (GO Ahead Eagles) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: GO Ahead Eagles 1-1 Groningen Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:40 13/09/2026

Đội hình chính thức GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien 1 K. Haug 2 A. Sampsted 26 J. Dirksen 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray 9 Sigurðarson 1 E. Vaessen 14 J. Schreuders 3 T. Blokzijl 4 M. Csinger 2 Wouter Prins 8 T. de Jonge 18 T. Land 24 P. Clement 26 T. van Bergen 17 van der Werff 9 B. Willumsson Dự bị GO Ahead Eagles 15 R. Weijenberg 20 E. Waayers 33 N. Verdoni 25 G. van Zwam 11 O. Sivertsen 34 Y. Rahmouni 18 R. Margaret 6 T. Jukić 30 T. Hulleman Groningen 44 Besnik Mashuku 19 O. Zawada 20 Nils Eggens 53 J. Hall 42 J. Mosselaar 16 A. Nordin 11 J. Ondrejka 5 M. Rente 13 L. Štubljar Cập nhật đội hình lúc 23:20 12/09/2026

GO Ahead Eagles Thống kê Groningen 61% Kiểm soát bóng 39% 25 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 2 9 Phạt góc 0 8 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật S. Tengstedt GO Ahead Eagles 1 bàn B. Willumsson Groningen 1 bàn P. Clement Groningen 1 kiến tạo · điểm 7.45 Sigurðarson GO Ahead Eagles 1 kiến tạo · điểm 6.82 V. Edvardsen GO Ahead Eagles Điểm 7.2 Meulensteen GO Ahead Eagles Điểm 7.2

Cuộc đối đầu giữa GO Ahead Eagles và Groningen diễn ra vào lúc 23h45 ngày 12/09/2026 tại sân vận động De Adelaarshorst hứa hẹn tạo nên bước ngoặt đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. GO Ahead Eagles đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và rất cần điểm số trọn vẹn để củng cố vị thế hiện tại.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, GO Ahead Eagles đang đứng ở vị trí thứ 7 với 8 điểm. Đội chủ nhà De Adelaarshorst duy trì được sự tập trung cần thiết để hiện diện trong nhóm cạnh tranh vị trí cao. Tuy nhiên, áp lực phía sau là không hề nhỏ khi đối thủ trực tiếp của họ đang bám đuổi rất gắt gao.

Bên kia chiến tuyến, Groningen xếp ở vị trí thứ 10 với 7 điểm. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ lúc này chỉ vỏn vẹn 1 điểm duy nhất. Khoảng cách mong manh này đồng nghĩa với việc kết quả của màn so tài trên sân De Adelaarshorst có thể trực tiếp làm thay đổi trật tự giữa hai đội.

Phong độ đối lập và sự tự tin từ chuỗi trận gần đây

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, GO Ahead Eagles duy trì được tính ổn định cao với thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và chỉ nhận 1 thất bại. Đội chủ nhà vừa có được thắng lợi ở lần ra sân gần nhất, qua đó tiếp thêm sự hưng phấn cho toàn đội trước khi bước vào 90 phút thi đấu sắp tới.

Trong khi đó, Groningen thể hiện một phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, Groningen đang có tâm lý khá thoải mái sau khi giành trọn vẹn chiến thắng ở cả 2 lượt trận gần nhất sau chuỗi trận sảy chân trước đó.

Cán cân nghiêng về chủ nhà từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây đang hoàn toàn đứng về phía đội chủ sân De Adelaarshorst. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, GO Ahead Eagles hoàn toàn bất bại trước đối thủ với thành tích thắng 2 trận và hòa 3 trận, trong khi Groningen không giành được bất kỳ chiến thắng nào.

Sự áp đảo về mặt thành tích đối đầu mang lại lợi thế tinh thần cực kỳ to lớn cho GO Ahead Eagles. Khi được thi đấu tại sào huyệt De Adelaarshorst, đội chủ nhà có đầy đủ cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế sức ép từ đối phương và hướng tới mục tiêu bứt phá mạnh mẽ hơn trên bảng tổng sắp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GO Ahead Eagles · 2 thắng 3 hòa Groningen · 0 thắng Groningen 0 - 0 GO Ahead Eagles Hòa GO Ahead Eagles 1 - 1 Groningen Hòa GO Ahead Eagles 2 - 1 Groningen GAE Groningen 0 - 1 GO Ahead Eagles GAE GO Ahead Eagles 1 - 1 Groningen Hòa

GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất H B T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 14 Ghi (TB 2.8) 12 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất H B B T T 5 Trận 2-1-2 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 2 PSV Eindhoven 5 4 1 0 +12 13 T T T T H 3 Feyenoord 5 3 2 0 +6 11 T H T H T … 6 Fortuna Sittard 5 3 1 1 +2 10 T T B T H 7 GO Ahead Eagles 5 2 2 1 +2 8 H B T H T 8 Ajax 4 2 1 1 +4 7 B T H T 9 NEC Nijmegen 5 2 1 2 +2 7 H B T T B 10 Groningen 5 2 1 2 -1 7 H B B T T 11 Sparta Rotterdam 5 1 2 2 0 5 H B H T B …

Tình hình lực lượng GO Ahead Eagles ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ G. van Zwam (Inactive) ✚ G. Nauber (Broken Leg) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ G. van Zwam (Inactive) Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ R. Metu (Injury) ✚ M. Rente (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ R. Metu (Injury) ✚ M. Rente (Injury)