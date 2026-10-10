GO Ahead Eagles 3-3 Sparta Rotterdam: Hai đội chia điểm Sparta Rotterdam bước vào chuyến làm khách tại sân De Adelaarshorst với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi đối đầu một GO Ahead Eagles đang xếp trên.

GO Ahead Eagles 3 - 3 Sparta Rotterdam Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu GO Ahead Eagles tiếp đón Sparta Rotterdam.

12' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 79% - 21% Sparta Rotterdam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.

23' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (0-1) Phút 23': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Isaac Achmed Koroma Junior Babadi). Tỷ số: 0 - 1.

24' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 61% - 39% Sparta Rotterdam, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

36' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Evert Linthorst.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Thẻ vàng Phút 49': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

49' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Sparta Rotterdam, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 2.

50' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-1) Phút 50': Mathis Suray (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Dean Ruben James). Tỷ số: 1 - 1.

57' Thay người Phút 57' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Dean Ruben James.

59' Thẻ vàng Phút 59': Cedric Hatenboer (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

60' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (2-1) Phút 60': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.

61' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (2-2) Phút 61': Lushendry Martes (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Isaac Achmed Koroma Junior Babadi). Tỷ số: 2 - 2.

61' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 64% - 36% Sparta Rotterdam, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 3 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Sparta Rotterdam): Casper Terho vào sân thay Robin van Cruijsen.

62' Thay người Phút 62' (Sparta Rotterdam): Teo Quintero León vào sân thay Jens Toornstra.

73' Thay người Phút 73' (GO Ahead Eagles): Tino Jukic vào sân thay Alfons Sampsted.

73' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 65% - 35% Sparta Rotterdam, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 4 - 3.

74' Thay người Phút 74' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Stefán Ingi Sigurdarson.

75' BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (3-2) Phút 75': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Melle Meulensteen). Tỷ số: 3 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Bruno Martins Indi.

81' Thẻ vàng Phút 81': Lushendry Martes (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

84' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (3-3) Phút 84': Casper Terho (Sparta Rotterdam) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

85' Thay người Phút 85' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Søren Tengstedt.

86' GO Ahead Eagles ép sân Cầm bóng: GO Ahead Eagles 62% - 38% Sparta Rotterdam, dứt điểm 14 - 17 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 6 - 6; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 5 - 3.

KT Kết thúc: GO Ahead Eagles 3-3 Sparta Rotterdam Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 23:26 10/10/2026

Đội hình chính thức GO Ahead Eagles Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Oosting Sparta Rotterdam Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Meijer 1 K. Haug 2 A. Sampsted 25 G. van Zwam 4 J. Kramer 5 D. James 21 Meulensteen 8 E. Linthorst 10 S. Tengstedt 16 V. Edvardsen 17 M. Suray 9 Sigurðarson 1 M. Brouwer 2 L. Martes 3 M. Young 4 Martins Indi 5 B. Kuipers 6 N. Verschuren 8 J. Toornstra 7 Robin van Cruijsen 10 Cedric Hatenboer 11 I. Babadi 9 M. Zonneveld Dự bị GO Ahead Eagles 29 E. Flataker 27 Tomas Galvez 30 T. Hulleman 6 T. Jukić 18 R. Margaret 23 T. Baeten 3 G. Nauber 34 Y. Rahmouni 11 O. Sivertsen Sparta Rotterdam 15 G. Vianello 17 C. Terho 18 A. Roaldsøy 12 B. Reith 14 Teo Quintero 30 P. Kuiper 19 Andrej Kostić 22 Joel Ideho 20 F. Bednarek Cập nhật đội hình lúc 21:03 10/10/2026

GO Ahead Eagles Thống kê Sparta Rotterdam 63% Kiểm soát bóng 37% 17 Dứt điểm 18 6 Trúng đích 8 9 Phạt góc 6 4 Phạm lỗi 8 5 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật C. Terho Sparta Rotterdam 1 bàn M. Suray GO Ahead Eagles 1 bàn S. Tengstedt GO Ahead Eagles 1 bàn L. Martes Sparta Rotterdam 1 bàn M. Zonneveld Sparta Rotterdam 1 bàn I. Babadi Sparta Rotterdam 2 kiến tạo · điểm 8.45

Sparta Rotterdam đang đối mặt với thử thách lớn khi phải hành quân đến sân vận động De Adelaarshorst vào lúc 21:30 ngày 10/10/2026. Nhiệm vụ cấp thiết nhất của đội bóng lúc này là tìm kiếm phương án chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm để vực dậy tinh thần toàn đội trước một đối thủ đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Khách đối diện áp lực phải chặn đà sa sút

Phong độ nghèo nàn thời gian qua đang đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ Sparta Rotterdam. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 5 điểm.

Sự thiếu hiệu quả trong khâu kết liễu trận đấu cùng những khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự khiến đội khách dễ tổn thương. Để ngăn chặn đà trượt dốc, Sparta Rotterdam bắt buộc phải thể hiện sự kỷ luật cao độ cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên tại De Adelaarshorst.

Điểm tựa sân nhà của GO Ahead Eagles

Ở chiều ngược lại, GO Ahead Eagles đang có vị thế an toàn hơn khi xếp ở vị trí thứ 9 với 10 điểm, tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đối thủ. Phong độ trong 5 lần ra sân gần đây của đội chủ nhà gồm 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, thắng lợi ở trận đấu gần nhất đã tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho toàn đội.

Thi đấu trên sân nhà De Adelaarshorst luôn mang lại nguồn động lực lớn cho GO Ahead Eagles. Lối chơi thực dụng và khả năng chắt chiu điểm số giúp họ duy trì được sự ổn định cần thiết giữa bảng xếp hạng.

Thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân De Adelaarshorst

Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, GO Ahead Eagles chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sparta Rotterdam.

Với cán cân phong độ và thành tích đối đầu hiện tại, GO Ahead Eagles nắm giữ nhiều ưu thế để kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Sparta Rotterdam nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà nhằm hướng tới mục tiêu tối thiểu là ngắt mạch trận thất vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất GO Ahead Eagles · 2 thắng 2 hòa Sparta Rotterdam · 1 thắng Sparta Rotterdam 2 - 2 GO Ahead Eagles Hòa GO Ahead Eagles 0 - 3 Sparta Rotterdam SR GO Ahead Eagles 1 - 0 Sparta Rotterdam GAE Sparta Rotterdam 1 - 1 GO Ahead Eagles Hòa Sparta Rotterdam 1 - 2 GO Ahead Eagles GAE

GO Ahead Eagles 5 trận gần nhất H H H B T 7 Trận 2-4-1 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 14 Thủng lưới Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B B H B H 7 Trận 1-2-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AZ Alkmaar 7 6 1 0 +12 19 T H T T T 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 Feyenoord 7 5 2 0 +18 17 T T T H T … 8 Groningen 7 3 2 2 +2 11 T H H B B 9 GO Ahead Eagles 7 2 4 1 +2 10 H H H B T 10 Heerenveen 8 2 3 3 0 9 B T H B H 11 NEC Nijmegen 7 2 2 3 -1 8 H B H B T 12 Sparta Rotterdam 7 1 2 4 -7 5 B B H B H 13 Telstar 7 1 2 4 -7 5 B H B H B …

Tình hình lực lượng GO Ahead Eagles ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ E. Waayers (Injury) ✚ P. Saathof (Knee Injury) ✚ E. Waayers (Injury) Sparta Rotterdam ✚ S. Mito (Injury) ✚ S. Mito (Injury)