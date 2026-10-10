GO Ahead Eagles 3-3 Sparta Rotterdam: Hai đội chia điểm
Sparta Rotterdam bước vào chuyến làm khách tại sân De Adelaarshorst với quyết tâm chặn đứng chuỗi trận sa sút khi đối đầu một GO Ahead Eagles đang xếp trên.
- 0'Trận đấu bắt đầu
GO Ahead Eagles tiếp đón Sparta Rotterdam.
- 12'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 79% - 21% Sparta Rotterdam, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0.
- 23'BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (0-1)
Phút 23': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Isaac Achmed Koroma Junior Babadi). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 61% - 39% Sparta Rotterdam, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 36'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Sparta Rotterdam, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 2; phạm lỗi 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (GO Ahead Eagles): Yassir Salah Rahmouni vào sân thay Evert Linthorst.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 66% - 34% Sparta Rotterdam, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 2.
- 50'BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (1-1)
Phút 50': Mathis Suray (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Dean Ruben James). Tỷ số: 1 - 1.
- 57'Thay người
Phút 57' (GO Ahead Eagles): Thibo Baeten vào sân thay Dean Ruben James.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Cedric Hatenboer (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (2-1)
Phút 60': Milan Zonneveld (Sparta Rotterdam) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 2 - 1.
- 61'BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (2-2)
Phút 61': Lushendry Martes (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Isaac Achmed Koroma Junior Babadi). Tỷ số: 2 - 2.
- 61'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 64% - 36% Sparta Rotterdam, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 3 - 3.
- 62'Thay người
Phút 62' (Sparta Rotterdam): Casper Terho vào sân thay Robin van Cruijsen.
- 62'Thay người
Phút 62' (Sparta Rotterdam): Teo Quintero León vào sân thay Jens Toornstra.
- 73'Thay người
Phút 73' (GO Ahead Eagles): Tino Jukic vào sân thay Alfons Sampsted.
- 73'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 65% - 35% Sparta Rotterdam, dứt điểm 13 - 14 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 5 - 5; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 4 - 3.
- 74'Thay người
Phút 74' (GO Ahead Eagles): Oskar Siira Sivertsen vào sân thay Stefán Ingi Sigurdarson.
- 75'BÀN THẮNG! GO Ahead Eagles (3-2)
Phút 75': Søren Tengstedt (GO Ahead Eagles) lập công (kiến tạo: Melle Meulensteen). Tỷ số: 3 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Bruno Martins Indi.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Lushendry Martes (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (3-3)
Phút 84': Casper Terho (Sparta Rotterdam) lập công. Tỷ số: 3 - 3.
- 85'Thay người
Phút 85' (GO Ahead Eagles): Erik Flataker Hovden vào sân thay Søren Tengstedt.
- 86'GO Ahead Eagles ép sân
Cầm bóng: GO Ahead Eagles 62% - 38% Sparta Rotterdam, dứt điểm 14 - 17 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 6 - 6; phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 5 - 3.
- KTKết thúc: GO Ahead Eagles 3-3 Sparta Rotterdam
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.
Cập nhật lúc 23:26 10/10/2026
Sparta Rotterdam đang đối mặt với thử thách lớn khi phải hành quân đến sân vận động De Adelaarshorst vào lúc 21:30 ngày 10/10/2026. Nhiệm vụ cấp thiết nhất của đội bóng lúc này là tìm kiếm phương án chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm để vực dậy tinh thần toàn đội trước một đối thủ đang có vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.
Khách đối diện áp lực phải chặn đà sa sút
Phong độ nghèo nàn thời gian qua đang đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ Sparta Rotterdam. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không giành được bất kỳ chiến thắng nào, chỉ thu về 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc liên tục đánh rơi điểm số khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 5 điểm.
Sự thiếu hiệu quả trong khâu kết liễu trận đấu cùng những khoảng trống nơi hệ thống phòng ngự khiến đội khách dễ tổn thương. Để ngăn chặn đà trượt dốc, Sparta Rotterdam bắt buộc phải thể hiện sự kỷ luật cao độ cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên tại De Adelaarshorst.
Điểm tựa sân nhà của GO Ahead Eagles
Ở chiều ngược lại, GO Ahead Eagles đang có vị thế an toàn hơn khi xếp ở vị trí thứ 9 với 10 điểm, tạo ra khoảng cách 5 điểm so với đối thủ. Phong độ trong 5 lần ra sân gần đây của đội chủ nhà gồm 1 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, thắng lợi ở trận đấu gần nhất đã tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho toàn đội.
Thi đấu trên sân nhà De Adelaarshorst luôn mang lại nguồn động lực lớn cho GO Ahead Eagles. Lối chơi thực dụng và khả năng chắt chiu điểm số giúp họ duy trì được sự ổn định cần thiết giữa bảng xếp hạng.
Thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân De Adelaarshorst
Lịch sử đối đầu cũng đang ủng hộ đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, GO Ahead Eagles chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Sparta Rotterdam.
Với cán cân phong độ và thành tích đối đầu hiện tại, GO Ahead Eagles nắm giữ nhiều ưu thế để kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Sparta Rotterdam nhiều khả năng sẽ chủ động chơi chặt chẽ, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà nhằm hướng tới mục tiêu tối thiểu là ngắt mạch trận thất vọng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)