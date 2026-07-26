Gói game Animal Style trên Humble Bundle: 8 trò chơi tối ưu cho Steam Deck giá chỉ 12 USD Humble Bundle giới thiệu gói game Animal Style bao gồm 8 trò chơi đạt chuẩn Steam Deck Verified và Playable với giá 12 USD, cung cấp trực tiếp Steam Key không qua launcher bên thứ ba.

Humble Bundle vừa trình làng gói trò chơi mới mang tên Animal Style, hướng tới người dùng thiết bị chơi game cầm tay Steam Deck. Với mức giá trọn gói 12 USD cho 8 trò chơi (trung bình khoảng 1,5 USD mỗi sản phẩm), đợt phát hành này cung cấp một lựa chọn nâng cấp thư viện game tiết kiệm chi phí đáng kể so với giá niêm yết gốc.

The Animal Style bundle.

Tối ưu trải nghiệm cầm tay với Steam Key trực tiếp

Toàn bộ 8 trò chơi nằm trong gói Animal Style đều đã trải qua quá trình kiểm định của Valve và đạt danh hiệu Steam Deck Verified (Xác minh) hoặc Playable (Chơi được). Đáng chú ý, người mua sẽ nhận trực tiếp mã kích hoạt Steam Key cho từng tựa game. Điều này cho phép người dùng Steam Deck cài đặt và trải nghiệm trực tiếp trên hệ điều hành SteamOS mà không cần thông qua các trình khởi chạy (launcher) của bên thứ ba.

Cấu trúc phân hạng và thời hạn ưu đãi

Gói Animal Style được thiết lập theo hai hạn mức tùy chọn:

Mức 1 (5 USD): Mở khóa 4 tựa game đầu tiên.

Mở khóa 4 tựa game đầu tiên. Mức 2 (12 USD): Mở khóa trọn bộ 8 tựa game.

Bên cạnh các trò chơi chính, cả hai mức giá đều đi kèm một mã giảm giá 50% áp dụng cho tựa game BROK: The Brawl Bar. Chương trình ưu đãi này kéo dài trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ thời điểm ra mắt, trong khi các mã Steam Key nhận được sẽ có thời hạn kích hoạt đến ngày 14 tháng 2 năm 2027.

Danh sách chi tiết 8 tựa game trong gói Animal Style

Dưới đây là thông số kỹ thuật về độ tương thích Steam Deck, giá niêm yết và tỷ lệ đánh giá từ cộng đồng người dùng trên hệ thống Steam:

Tên trò chơi Mức tương thích Steam Deck Giá niêm yết gốc Đánh giá tích cực trên Steam Siralim Ultimate Playable 19,99 USD 93% Amber Isle Playable 24,99 USD 82% Cattails: Wildwood Story Verified 19,99 USD 97% BROK the InvestiGator Verified 19,99 USD 97% Chillquarium Playable 5,99 USD 93% A Building Full of Cats 2 Verified 6,99 USD 97% A Castle Full of Cats Playable 3,99 USD 99% Crab God Playable 19,99 USD 82%

Đánh giá hiệu quả chi phí cho người dùng Steam Deck

Tổng giá trị bán lẻ niêm yết của 8 tựa game nói trên là khoảng 118,92 USD. Việc mua trọn bộ với giá 12 USD giúp tiết kiệm gần 90% chi phí. Đa số các tựa game trong gói đều thuộc thể loại indie, đồ họa tối ưu nhẹ nhàng, giúp duy trì thời lượng pin tốt cho các máy chơi game cầm tay. Tỷ lệ phản hồi tích cực của người dùng trên Steam dành cho các trò chơi này cũng đạt mức cao, dao động từ 82% đến 99%.