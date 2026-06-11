Đời sống Gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026: Cập nhật gợi ý giải chi tiết Gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được cập nhật liên tục trong bài viết này ngay khi có đề thi và hướng dẫn giải. Đây là môn thi tự luận quan trọng, mở đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh, phụ huynh và giáo viên trên cả nước.

Theo lịch thi, môn Ngữ văn được tổ chức vào sáng 11/6/2026. Thí sinh được phát đề lúc 07h30 và bắt đầu làm bài lúc 07h35. Thời gian làm bài là 120 phút.

Bài thi môn Ngữ văn có tổng điểm 10 điểm, được thực hiện theo hình thức tự luận. Đề thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, hướng đến đánh giá năng lực đọc hiểu, cảm thụ văn học, tư duy lập luận và khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ viết.

Cấu trúc đề thi môn Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026 gồm hai phần lớn.

Phần thứ nhất là Đọc hiểu. Ở phần này, đề thi thường đưa ra một văn bản ngoài sách giáo khoa, có thể thuộc dạng văn bản thông tin, văn bản nghị luận hoặc văn bản nghệ thuật. Thí sinh cần trả lời các câu hỏi theo cấp độ từ nhận biết đến vận dụng, trong đó có thể yêu cầu xác định nội dung chính, phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, nhận xét cách dùng từ hoặc rút ra thông điệp từ văn bản.

Phần thứ hai là Viết. Nội dung này gồm câu nghị luận xã hội và câu nghị luận văn học. Với nghị luận xã hội, thí sinh thường viết đoạn văn khoảng 150–200 chữ về một vấn đề đời sống, tư tưởng hoặc đạo lý. Với nghị luận văn học, thí sinh cần viết bài phân tích, đánh giá nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm, đoạn trích hoặc thực hiện yêu cầu so sánh, liên hệ theo đề bài.

Cập nhật gợi ý đáp án môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong khi chờ đợi đáp án chính thức từ Bộ GD&ĐT, Báo Hà Tĩnh đăng tải gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ Văn tốt nghiệp THPT năm 2026 do hệ thống tuyensinh247 giải đáp để giúp thí sinh ước lượng được điểm thi sẽ đạt được.