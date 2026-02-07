Cần biết Gợi ý mâm cúng ông Công ông Táo 2026 theo 3 miền Bắc Trung Nam Gợi ý mâm cúng ông Công ông Táo 2026 theo 3 miền Bắc Trung Nam có những nét riêng. Dưới đây là gợi ý mâm cúng đơn giản, trang nghiêm, dễ chuẩn bị.

Gợi ý mâm cúng ông Công ông Táo 2026 đơn giản, chuẩn phong tục ba miền

Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là một trong những nghi thức quan trọng, mở đầu cho chuỗi sinh hoạt đón Tết Nguyên đán. Đây là dịp các gia đình tiễn ba vị Táo Quân – những vị thần cai quản bếp núc, gia đạo – về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong năm.

Dù cùng chung ý nghĩa tâm linh, mâm cúng ông Công ông Táo ở mỗi vùng miền lại có sự khác biệt, phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và văn hóa ẩm thực riêng.

Mâm cúng ông Công ông Táo 2026 miền Bắc: Trang trọng, đủ lễ

Mâm cúng của người miền Bắc thường được chuẩn bị khá đầy đủ, chú trọng cả phần lễ vật thờ cúng và mâm cơm truyền thống.

Lễ vật cơ bản

Hương, hoa tươi, trầu cau

Nước sạch, rượu trắng

Tiền vàng, 3 bộ mũ – áo – hài Táo Quân bằng vàng mã

Một chậu nước nhỏ đựng 3 con cá chép sống (để phóng sinh sau lễ)

Mâm cơm cúng

Gà luộc nguyên con (thường là gà trống), tạo dáng đẹp

(thường là gà trống), tạo dáng đẹp Xôi (xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi hạt sen)

(xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi hạt sen) Giò lụa, nem rán

Canh truyền thống : canh măng hoặc canh mọc

: canh măng hoặc canh mọc Dưa hành, dưa góp để cân vị

Mâm cúng ông Công ông Táo 2026 miền Trung: Giản dị, thành kính

Người miền Trung chú trọng sự gọn gàng, tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa.

Lễ vật cơ bản

Hương, hoa, nước trà hoặc nước lọc

Tiền vàng, mũ áo Táo Quân bằng giấy

Thay vì cá chép sống, nhiều nơi dùng ngựa giấy có yên cương làm “phương tiện” cho Táo Quân

Mâm cơm cúng

Gà luộc hoặc thịt heo luộc thái lát

hoặc thái lát Bánh tét (có nơi dùng bánh chưng tùy tập quán)

(có nơi dùng bánh chưng tùy tập quán) Xôi đậu xanh hoặc xôi trắng

Các món cá biển (cá thu, cá ngừ hấp hoặc kho)

(cá thu, cá ngừ hấp hoặc kho) Nem (ram), giò chả

Canh khổ qua hoặc canh rau củ thanh đạm

hoặc canh rau củ thanh đạm Dưa món (củ cải, cà rốt phơi khô ngâm chua ngọt)

Mâm cúng ông Công ông Táo 2026 miền Nam: Phóng khoáng, ngọt lành

Ở miền Nam, mâm cúng ông Táo khá linh hoạt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cơm mặn đủ món, trong khi một số nơi cúng đồ ngọt là chính.

Lễ vật cơ bản

Hương, hoa, nước sạch

Tiền vàng, mũ áo Táo Quân

Không bắt buộc cá chép sống, thường dùng bộ hình giấy “cò bay ngựa chạy”

Mâm cơm – lễ ngọt đặc trưng

Thịt kho hột vịt (thịt kho tàu)

(thịt kho tàu) Bánh tét

Canh khổ qua nhồi thịt (với ý nghĩa “khổ qua”)

(với ý nghĩa “khổ qua”) Món xào, món chiên : chả giò, tôm chiên, rau xào thập cẩm

: chả giò, tôm chiên, rau xào thập cẩm Xôi – chè : chè trôi nước, chè đậu trắng

: chè trôi nước, chè đậu trắng Thèo lèo, bánh kẹo Tết

Lưu ý khi chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo

Không bắt buộc mâm cao cỗ đầy, quan trọng nhất là sự thành tâm

Có thể cúng tại bàn thờ gia tiên hoặc khu vực bếp

Cá chép sống không bắt buộc, có thể thay bằng lễ vật tượng trưng

Nên hoàn tất lễ cúng trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp

Dù mỗi vùng miền có cách chuẩn bị mâm cúng ông Công ông Táo khác nhau, điểm chung vẫn là lòng thành kính và mong cầu gia đạo bình an. Việc giữ gìn phong tục theo cách giản dị, phù hợp với đời sống hiện đại cũng chính là cách để nét đẹp văn hóa này tiếp tục được duy trì qua nhiều thế hệ.