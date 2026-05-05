Goldman Sachs cảnh báo dự trữ dầu thế giới sắp chạm mức thấp nhất trong 8 năm qua Ngân hàng Goldman Sachs nhận định lượng dầu dự trữ toàn cầu đang suy giảm nhanh chóng về mức kỷ lục, trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz đẩy giá dầu tăng vọt 6%.

Dự trữ dầu mỏ toàn cầu đang tiến sát mức thấp nhất trong 8 năm qua, tạo ra áp lực lớn lên thị trường năng lượng quốc tế. Theo báo cáo mới nhất từ ngân hàng Goldman Sachs, sự kết hợp giữa tình trạng gián đoạn nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức cao đang đẩy các kho dự trữ vào tình trạng báo động.

Giá dầu tăng vọt do căng thẳng tại eo biển Hormuz

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu đã ghi nhận mức tăng khoảng 6%. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ các hành động quân sự tại khu vực Trung Đông, bao gồm vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz và hỏa hoạn tại một cảng dầu của UAE. Đây được xem là nấc thang căng thẳng lớn nhất trong vòng một tháng qua.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nỗ lực sử dụng lực lượng Hải quân để đảm bảo lưu thông hàng hải, nhưng các biện pháp này hiện chưa đem lại hiệu quả như kỳ vọng của thị trường. Việc hạn chế lưu thông qua các tuyến đường huyết mạch tiếp tục là rào cản lớn đối với nguồn cung dầu mỏ thế giới.

Dự báo dự trữ giảm sâu xuống ngưỡng 98 ngày tiêu thụ

Dựa trên các số liệu phân tích, Goldman Sachs ước tính tổng lượng dự trữ dầu toàn cầu hiện tương đương khoảng 101 ngày nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, với tốc độ suy giảm như hiện nay, con số này có thể rơi xuống chỉ còn 98 ngày vào cuối tháng 5/2026.

Đáng chú ý, tình trạng khan hiếm không chỉ dừng lại ở dầu thô mà còn lan sang các sản phẩm dầu tinh chế thương mại. Cụ thể, dự trữ các sản phẩm này đã giảm từ mức 50 ngày nhu cầu xuống còn khoảng 45 ngày. Goldman Sachs cảnh báo rằng các nguồn dự trữ dễ tiếp cận đối với sản phẩm tinh chế đang nhanh chóng tiến gần mức rất thấp, gây lo ngại về khả năng cung ứng trong mùa cao điểm sắp tới.

Tác động đến thị trường năng lượng trong ngắn hạn

Mặc dù ngân hàng này nhận định tổng lượng dự trữ khó có khả năng giảm xuống dưới mức vận hành tối thiểu trong mùa hè, nhưng tốc độ suy giảm nhanh là một tín hiệu tiêu cực. Tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số khu vực có thể dẫn đến biến động giá mạnh mẽ hơn nếu các rủi ro địa chính trị không được kiểm soát.

Các chuyên gia tài chính khuyến cáo giới đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến tại khu vực Trung Đông và các báo cáo tồn kho định kỳ để đánh giá chính xác khả năng chịu đựng của thị trường trước các cú sốc cung ứng tiềm tàng.