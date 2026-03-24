Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên 85 USD do rủi ro nguồn cung Ngân hàng Goldman Sachs tăng dự báo giá dầu Brent năm 2026 thêm 8 USD lên mức 85 USD/thùng, đồng thời cảnh báo giá có thể chạm 135 USD nếu căng thẳng leo thang.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa chính thức điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent trung bình cho năm 2026 lên mức 85 USD/thùng, tăng thêm 8 USD so với dự báo trước đó. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ cũng được điều chỉnh tăng lên 79 USD/thùng từ mức nền 72 USD/thùng.

Áp lực từ eo biển Hormuz và dự trữ chiến lược

Các chuyên gia tại Goldman Sachs nhận định rằng tình trạng gián đoạn kéo dài trong hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz là yếu tố then chốt thúc đẩy thị trường thắt chặt. Đi kèm với đó là xu hướng các quốc gia đẩy mạnh tích trữ dầu chiến lược, làm gia tăng tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Kịch bản giá dầu Brent chạm mốc 135 USD/thùng

Đáng chú ý, ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu Brent trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4/2026 lên mức trung bình 110 USD/thùng, vượt xa con số 98 USD dự kiến trước đây. Trong kịch bản cực đoan nhất, nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài buộc thị trường phải tăng giá để kìm hãm nhu cầu, giá dầu có thể đạt ngưỡng 135 USD/thùng.

Hai kịch bản chính có thể đẩy giá dầu vượt đỉnh lịch sử năm 2008 bao gồm: sự gián đoạn nghiêm trọng tại eo biển Hormuz và việc nguồn cung từ khu vực Trung Đông sụt giảm bền vững khoảng 2,0 triệu thùng/ngày. Ngược lại, nếu các xung đột địa chính trị sớm được giải quyết, mức phí rủi ro trên thị trường sẽ nhanh chóng hạ nhiệt.

Dự báo ổn định trong trung hạn đến năm 2027

Ngoài các rủi ro địa chính trị, khả năng Mỹ xem xét hạn chế xuất khẩu dầu thô cũng được cảnh báo có thể làm nới rộng khoảng cách chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI. Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng thị trường sẽ dần tìm thấy điểm cân bằng mới trong trung hạn.

Đến năm 2027, giá dầu được dự báo sẽ ổn định quanh mức 80 USD/thùng đối với dầu Brent và khoảng 75 USD/thùng đối với dầu WTI. Sự ổn định này dựa trên kỳ vọng tác động cân bằng giữa cung và cầu bắt đầu phát huy hiệu quả khi các quốc gia hoàn tất quá trình tái thiết lập dự trữ chiến lược.