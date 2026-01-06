Goldman Sachs nâng dự báo giá đồng năm 2026 lên 13.735 USD/tấn Ngân hàng Goldman Sachs điều chỉnh tăng dự báo giá đồng giai đoạn 2026-2027 do sản lượng khai thác toàn cầu yếu và nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh từ Mỹ.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ngày 01/06 đã chính thức nâng dự báo giá đồng vào cuối năm 2026 lên mức 13.735 USD/tấn, tăng mạnh so với mức 12.465 USD/tấn trong báo cáo trước đó. Sự điều chỉnh này được đưa ra trong bối cảnh thị trường kim loại màu thế giới đối mặt với tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng và nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức cao.

Thị trường đồng thế giới dự báo thắt chặt nguồn cung giai đoạn 2026-2027.

Áp lực thâm hụt nguồn cung toàn cầu

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs dự báo thị trường đồng thế giới (ngoại trừ Mỹ) sẽ thiếu hụt khoảng 640.000 tấn trong năm 2026 và tiếp tục thâm hụt 170.000 tấn vào năm 2027. Những con số này vượt xa các ước tính được đưa ra trước đây, phản ánh tình trạng tăng trưởng sản lượng khai thác thấp hơn kỳ vọng tại các mỏ lớn.

Đáng chú ý, tổng sản lượng từ mỏ Grasberg tại Indonesia và mỏ Kamoa-Kakula tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện được dự báo thấp hơn khoảng 200.000 tấn so với kế hoạch ban đầu. Theo nhận định của ngân hàng này, hai đại dự án khai thác kể trên khó có khả năng khôi phục hoàn toàn công suất vận hành trước năm 2028.

Vai trò của thị trường Mỹ và tồn kho dự trữ

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ từ Mỹ được coi là động lực chính thúc đẩy giá đồng. Goldman Sachs dự báo Mỹ sẽ gia tăng hoạt động thu mua, đẩy mức tồn kho tại quốc gia này lên khoảng 900.000 tấn vào năm 2026, thay vì mức 550.000 tấn như dự báo cũ.

Việc Mỹ tăng cường nhập khẩu dự kiến sẽ rút đi một lượng lớn kim loại màu từ thị trường quốc tế, làm trầm trọng thêm tình trạng khan hiếm tại các khu vực khác. Trong ngắn hạn, giá đồng được kỳ vọng sẽ duy trì ổn định quanh ngưỡng 13.600 USD/tấn.

Các kịch bản rủi ro tác động đến giá đồng

Goldman Sachs cũng đưa ra các phân tích về kịch bản rủi ro có thể làm thay đổi xu hướng giá trong tương lai:

Rủi ro địa chính trị: Nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài, cuộc khủng hoảng năng lượng có thể làm suy giảm nhu cầu công nghiệp, khiến giá đồng lùi về mức 12.600 USD/tấn vào cuối năm 2026.

Chính sách thuế quan: Trong trường hợp Mỹ áp thuế nhập khẩu mới, giá đồng có thể vượt ngưỡng 14.000 USD/tấn trong nửa cuối năm 2026.

Giải tỏa áp lực: Nếu Washington xác nhận không áp thuế, giá kim loại này có thể giảm về mức 12.800 USD/tấn vào năm 2027 khi các áp lực cung - cầu dần được cân bằng.

Nhìn chung, với dự báo giá bình quân năm 2027 đạt 13.800 USD/tấn (tăng từ mức 12.150 USD/tấn), Goldman Sachs khẳng định triển vọng dài hạn của thị trường đồng vẫn rất khả quan do các yếu tố cơ bản về nguồn cung chưa được cải thiện triệt để.