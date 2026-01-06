Goldman Sachs nâng dự báo giá đồng năm 2026 lên mức 13.735 USD mỗi tấn Goldman Sachs điều chỉnh tăng mạnh dự báo giá đồng cho giai đoạn 2026-2027 do nguồn cung khai thác toàn cầu thắt chặt và nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ duy trì ở mức cao.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs vừa điều chỉnh tăng dự báo giá đồng trong những năm tới, phản ánh tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng hơn dự báo. Cụ thể, vào ngày 1/6, tổ chức này đã nâng mục tiêu giá đồng vào cuối năm 2026 lên mức 13.735 USD/tấn, tăng đáng kể so với mức 12.465 USD/tấn trong báo cáo trước đó.

Nguồn cung khai thác toàn cầu tăng trưởng yếu

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, triển vọng giá đồng mới chủ yếu phản ánh tăng trưởng sản lượng khai thác toàn cầu yếu hơn dự kiến, gây hạn chế nguồn cung trên thị trường. Goldman Sachs đồng thời nâng dự báo giá đồng bình quân cho năm 2027 lên 13.800 USD/tấn, so với mức 12.150 USD/tấn đưa ra trước đây.

Thâm hụt sản lượng tại các mỏ lớn

Dữ liệu từ Goldman Sachs cho thấy tổng sản lượng tại các mỏ đồng lớn, bao gồm mỏ Grasberg ở Indonesia và mỏ Kamoa-Kakula tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện thấp hơn khoảng 200.000 tấn so với các ước tính trước đây. Ngân hàng nhận định cả hai mỏ này khó có thể đạt công suất tối đa trước năm 2028.

Thị trường thế giới (ngoại trừ Mỹ) được dự báo sẽ thiếu hụt khoảng 640.000 tấn đồng trong năm 2026 và 170.000 tấn trong năm 2027. Đây là những con số cao hơn đáng kể so với các kịch bản phân tích trước đó.

Tác động từ nhu cầu nhập khẩu của Mỹ

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, nhu cầu mạnh mẽ từ Mỹ được coi là động lực quan trọng thúc đẩy giá kim loại màu. Mỹ dự kiến sẽ gia tăng nhập khẩu, kéo một lượng lớn kim loại này rời khỏi các thị trường khác. Goldman Sachs đã nâng dự báo tồn kho đồng tại Mỹ trong năm 2026 lên khoảng 900.000 tấn, thay vì 550.000 tấn như dự kiến trước đây.

Đáng chú ý, kịch bản cơ sở của Goldman Sachs giả định Mỹ sẽ không áp thuế nhập khẩu đồng trong năm 2026. Tuy nhiên, nếu Washington quyết định áp thuế, giá kim loại này có thể vượt ngưỡng 14.000 USD/tấn trong nửa cuối năm 2026.

Các kịch bản rủi ro đối với thị trường

Trong ngắn hạn, giá đồng dự kiến duy trì ổn định quanh mức 13.600 USD/tấn. Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng cảnh báo một số rủi ro có thể làm thay đổi cục diện thị trường: