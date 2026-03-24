Goldman Sachs nâng mạnh dự báo giá dầu Brent năm 2026 lên mức 85 USD mỗi thùng do rủi ro nguồn cung Ngân hàng Goldman Sachs tăng dự báo giá dầu Brent năm 2026 thêm 8 USD lên 85 USD/thùng, cảnh báo rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể đẩy giá lên 135 USD.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa chính thức điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên mức 85 USD/thùng, cao hơn 8 USD so với ước tính trước đó. Đồng thời, giá dầu WTI của Mỹ cũng được nâng lên mức 79 USD/thùng thay vì 72 USD/thùng, phản ánh lo ngại về tình trạng thắt chặt nguồn cung toàn cầu.

Áp lực từ eo biển Hormuz và nhu cầu tích trữ chiến lược

Theo phân tích từ Goldman Sachs, các gián đoạn kéo dài đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi trong dự báo. Tình trạng này, kết hợp với xu hướng gia tăng tích trữ dầu chiến lược tại nhiều quốc gia, đang khiến thị trường trở nên thắt chặt và thúc đẩy tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Đáng chú ý, ngân hàng này cũng nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 3 và tháng 4/2026 lên mức trung bình 110 USD/thùng, tăng mạnh so với mức 98 USD trong các báo cáo trước. Trong kịch bản gián đoạn nguồn cung kéo dài, các chuyên gia nhận định giá dầu có khả năng chạm ngưỡng 135 USD/thùng nếu thị trường cần một mức giá đủ cao để kìm hãm nhu cầu tiêu thụ.

Các kịch bản rủi ro có thể đẩy giá dầu vượt đỉnh lịch sử

Báo cáo của Goldman Sachs xác định hai yếu tố then chốt có thể khiến giá dầu tăng mạnh hơn dự kiến. Thứ nhất là sự phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz có thể đẩy giá vượt đỉnh năm 2008. Thứ hai là khả năng nguồn cung từ khu vực Trung Đông sụt giảm bền vững khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý rằng nếu xung đột sớm kết thúc, mức phí rủi ro trên thị trường sẽ nhanh chóng suy giảm.

Bên cạnh đó, một yếu tố kỹ thuật khác là khả năng Mỹ xem xét hạn chế xuất khẩu dầu thô. Động thái này nếu xảy ra có thể làm gia tăng đáng kể chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI, gây thêm biến động cho thị trường năng lượng quốc tế.

Triển vọng ổn định thị trường trong trung hạn đến năm 2027

Mặc dù có những điều chỉnh tăng trong ngắn hạn, Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ dần ổn định hơn trong giai đoạn trung hạn. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng giá dầu Brent sẽ duy trì quanh mức 80 USD/thùng và dầu WTI đạt khoảng 75 USD/thùng vào năm 2027.

Sự ổn định này dựa trên kỳ vọng các cơ chế cân bằng cung - cầu sẽ dần phát huy hiệu quả khi tác động từ các cú sốc địa chính trị đi qua. Đồng thời, việc các quốc gia tái thiết lập dự trữ chiến lược sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mặt bằng giá ổn định cho thị trường năng lượng thế giới trong những năm tới.