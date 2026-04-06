Golovin và Balogun rực sáng, Monaco đánh bại Marseille tại Stade Louis-II Chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ trực tiếp Marseille giúp Monaco vươn lên vị trí thứ 5 tại Ligue 1, khẳng định bản lĩnh của đội bóng xứ Công quốc trong cuộc đua top đầu.

Trận thư hùng tại Stade Louis-II trong khuôn khổ vòng 28 Ligue 1 đã kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 nghiêng về phía Monaco. Những pha lập công quan trọng của Aleksandr Golovin và Folarin Balogun giúp đội bóng xứ Công quốc giữ lại 3 điểm quý giá trước đối thủ đầy duyên nợ Marseille.

Hiệp một giằng co và sự xuất sắc của các thủ môn

Monaco và Marseille bước vào cuộc đối đầu này với mục tiêu tối thượng là củng cố vị thế trên bảng xếp hạng. Ngay từ những phút đầu, bầu không khí tại Stade Louis-II đã trở nên cực kỳ căng thẳng khi hai "ông lớn" của bóng đá Pháp triển khai thế trận ăn miếng trả miếng.

Trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, dù cả hai đội đều chơi thận trọng nhưng không thiếu những tình huống nguy hiểm. Thủ thành Lukás Hrádecky của Monaco đã có một ngày thi đấu xuất thần khi liên tục từ chối các cơ hội mười mươi từ phía chân sút Hamed Traore và Igor Paixao. Ở phần sân đối diện, Maghnes Akliouche cũng khiến khung thành của Geronimo Rulli chao đảo bằng những pha đi bóng lắt léo và dứt điểm quyết đoán. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng phòng ngự hai bên khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Nút thắt được tháo gỡ trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, thế bế tắc cuối cùng cũng được phá vỡ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Aleksandr Golovin ở phút 59. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Jordan Teze, tiền vệ người Nga thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, mở tỷ số cho Monaco. Bàn thắng này giúp các học trò của huấn luyện viên Adi Hutter thi đấu hưng phấn hơn hẳn.

Marseille buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng điều này vô tình để lộ những khoảng trống chết người ở phía sau. Phút 74, từ một pha phản công chớp nhoáng, tiền đạo Folarin Balogun thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc trước khi tung cú sút quyết đoán hạ gục thủ môn Rulli, nâng tỷ số lên 2-0.

Kịch tính những phút cuối trận

Không chấp nhận thất bại, Marseille dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 85 khi Amine Gouiri tận dụng pha kiến tạo của Facundo Medina để dứt điểm cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Khoảng thời gian bù giờ diễn ra vô cùng nghẹt thở khi Marseille liên tục gây sức ép lên phần sân Monaco.

Thủ môn Hrádecky một lần nữa trở thành người hùng với pha cứu thua xuất thần sau cú đánh đầu hiểm hóc của Facundo Medina ở phút 90+1'. Sự xuất hiện của các nhân tố dự bị như Ansu Fati hay Simon Adingra đã giúp Monaco giảm bớt áp lực và bảo toàn được lợi thế cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thống kê trận đấu Monaco vs Marseille

Thông số Monaco Marseille Tỷ số 2 1 Người ghi bàn Golovin (59'), Balogun (74') Gouiri (85') Thủ môn cứu thua Lukás Hrádecky (Xuất sắc) Geronimo Rulli

Với 3 điểm giành được, Monaco tạm thời leo lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Ligue 1, khẳng định bản lĩnh trước những đối trọng trực tiếp. Trong khi đó, Marseille sẽ phải tự trách mình khi thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm và mắc những sai lầm đáng tiếc ở hàng phòng ngự.