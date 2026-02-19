Google cập nhật hệ thống cho điện thoại Xiaomi: Tối ưu pin và hiệu năng qua Play Services Bản cập nhật Google System Updates tháng 2/2026 giúp người dùng Xiaomi tối ưu pin, ổn định hệ thống và sao lưu dữ liệu tự động mà không cần chờ đợi HyperOS mới.

Google vừa chính thức công bố chi tiết bản cập nhật hệ thống tháng 2/2026 (February 2026 Google System Updates) cho toàn bộ hệ sinh thái Android. Trong đó, người dùng các thiết bị Xiaomi được xác định là đối tượng hưởng lợi lớn nhờ những cải tiến sâu về quản lý năng lượng và ổn định kết nối.

Cơ chế tối ưu hóa hệ thống không cần nâng cấp firmware

Khác với các bản cập nhật phần mềm lớn như HyperOS từ nhà sản xuất, đây là các bản nâng cấp tự động thông qua Google Play Services và Play Store. Người dùng không cần thực hiện các thao tác khởi động lại máy phức tạp nhưng vẫn nhận được các tinh chỉnh kỹ thuật quan trọng.

Google tinh chỉnh lại các dịch vụ quản lý nền, cải thiện thời lượng pin, giải phóng dung lượng lưu trữ

Trọng tâm của phiên bản v26.06 phát hành ngày 16/2 là khả năng tối ưu hóa hệ thống sâu. Google đã thực hiện tinh chỉnh lại các dịch vụ quản lý nền nhằm cải thiện đáng kể thời lượng pin, đồng thời giải phóng dung lượng lưu trữ và ổn định kết nối mạng cho thiết bị.

Các tính năng an toàn và tiện ích mới

Bên cạnh việc tối ưu hiệu suất, bản cập nhật lần này còn mang đến những thay đổi về tính năng an toàn và quản lý dữ liệu:

Cảnh báo động đất (Earthquake Alerts): Giao diện hiển thị được làm mới, hỗ trợ người dùng nhận diện nguy hiểm nhanh chóng và rõ ràng hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Giao diện hiển thị được làm mới, hỗ trợ người dùng nhận diện nguy hiểm nhanh chóng và rõ ràng hơn trong các tình huống khẩn cấp. Sao lưu tài liệu tự động: Các tệp tin tải về máy hiện có thể thiết lập để tự động đồng bộ lên Google Drive, tăng cường tính an toàn cho dữ liệu cá nhân.

Các tệp tin tải về máy hiện có thể thiết lập để tự động đồng bộ lên Google Drive, tăng cường tính an toàn cho dữ liệu cá nhân. Hỗ trợ hộ chiếu số: Các phiên bản v26.04 và v26.05 trước đó đã mở rộng khả năng lưu trữ hộ chiếu số trên Google Wallet và đơn giản hóa quy trình thiết lập máy mới khi chuyển đổi thiết bị.

Google đã "cứu" các thiết bị Xiaomi đời cũ, tầm trung không được cập nhật HyperOS thường xuyên

Giải pháp duy trì hiệu năng cho thiết bị đời cũ

Việc can thiệp trực tiếp qua Play Services được xem là giải pháp hiệu quả của Google nhằm giảm thiểu tình trạng phân mảnh trên Android. Thay vì chờ đợi các bản vá lỗi từ hãng sản xuất vốn cần nhiều thời gian kiểm duyệt, Google có thể sửa lỗi hao pin và bổ sung tính năng trực tiếp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với các dòng máy Xiaomi đời cũ hoặc tầm trung vốn không còn nằm trong danh sách ưu tiên cập nhật HyperOS thường xuyên.

Để kiểm tra cập nhật thủ công, người dùng có thể truy cập vào Cài đặt > Bảo mật > Cập nhật hệ thống Google Play. Tuy nhiên, phần lớn các thiết bị sẽ tự động cài đặt khi có kết nối mạng ổn định.

Thông số kỹ thuật tham khảo dòng máy Xiaomi mới

Đối với các dòng máy mới như Xiaomi 15T 5G, các bản cập nhật hệ thống từ Google kết hợp cùng phần cứng mạnh mẽ sẽ tối ưu hóa tối đa trải nghiệm người dùng:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 8400 Ultra Bộ nhớ RAM 12GB, ROM 512GB Camera Hệ thống Leica 50MP + 12MP, hỗ trợ OIS Pin và sạc 5500mAh, sạc nhanh HyperCharge 67W Màn hình AMOLED 6.83 inch, độ sáng 3200 nits

Việc Google liên tục duy trì các bản cập nhật hệ thống qua Play Services giúp đảm bảo các thiết bị Android nói chung và Xiaomi nói riêng luôn duy trì được tính bảo mật và hiệu năng ổn định trong suốt vòng đời sản phẩm.