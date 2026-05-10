Google chính thức siết chặt hạn mức với người dùng Gemini miễn phí và thuê bao AI Plus từ 9/10 Google tái cơ cấu hệ thống AI Gemini từ ngày 9/10, cắt giảm mô hình Pro trên gói miễn phí và AI Plus, đồng thời mở rộng công cụ Deep Think cho gói trả phí.

Google đang chuẩn bị tiến hành một đợt tái cơ cấu quy mô lớn đối với hệ thống mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini. Theo tài liệu hỗ trợ vừa được cập nhật, tập đoàn công nghệ này sẽ bắt đầu giới hạn danh mục mô hình khả dụng đối với người dùng gói miễn phí và thuê bao gói khởi điểm AI Plus, tạo nên sự phân cấp rõ rệt hơn giữa các bậc dịch vụ.

Ảnh minh hoạ.

Thay đổi hạn mức truy cập trên các phân tầng dịch vụ

Chính sách điều chỉnh mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/10. Theo đó, nhóm người dùng dịch vụ Gemini miễn phí sẽ hoàn toàn mất quyền truy cập vào hai mô hình gồm (3.6) Flash và (3.1) Pro. Đợt tinh giản này nhằm quy hoạch lại tài nguyên điện toán trên toàn bộ hạ tầng AI của Google.

Không chỉ dừng lại ở nhóm miễn phí, gói thuê bao trả phí cấp độ đầu vào AI Plus cũng chịu tác động trực tiếp. Phạm vi sử dụng của thuê bao AI Plus sẽ bị thu hẹp trong khuôn khổ hai mô hình Flash-Lite và Flash, đồng thời mô hình Pro sẽ không còn khả dụng trên tài khoản của họ. Google thông báo sẽ gửi email hướng dẫn chi tiết đến người dùng thuộc diện ảnh hưởng trước thời điểm chính sách mới vận hành.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thay đổi về danh mục mô hình tiếp cận giữa các gói tài khoản Gemini:

Gói dịch vụ Mô hình khả dụng sau ngày 9/10 Quyền lợi bổ sung Miễn phí Bị cắt giảm mô hình (3.6) Flash và (3.1) Pro Không AI Plus Flash-Lite và Flash (mất quyền dùng bản Pro) Nhận thông báo qua email AI Pro (19.99 USD/tháng) Duy trì đầy đủ các mô hình cao cấp Mở quyền truy cập Deep Think AI Ultra (99.99 - 199.99 USD/tháng) Toàn bộ hệ thống mô hình cao cấp Duy trì đặc quyền Deep Think

Chiến lược nâng cấp tính năng cho thuê bao chuyên nghiệp

Trái ngược với động thái siết chặt ở phân khúc phổ thông, quyền lợi của hai nhóm thuê bao cao cấp là AI Pro và AI Ultra vẫn được duy trì nguyên vẹn. Điểm đáng chú ý là khách hàng chi trả 19.99 USD mỗi tháng cho gói AI Pro sẽ được bổ sung quyền tiếp cận tính năng Deep Think.

Deep Think là giải pháp kỹ thuật giúp tối ưu hóa năng lực suy luận song song đỉnh cao, xử lý các tác vụ logic phức tạp. Trước đây, tính năng này được giữ làm đặc quyền riêng biệt trên các gói dịch vụ doanh nghiệp đắt đỏ với mức phí từ 99.99 USD đến 199.99 USD mỗi tháng.

Cơ chế điều tiết độ sâu suy luận mới trong ứng dụng

Bên cạnh việc định vị lại mô hình cho từng nhóm thuê bao, ứng dụng Gemini dự kiến ra mắt hệ thống phân cấp suy luận mới ngay trong tháng này. Tính năng cho phép người dùng tùy chọn ba cấp độ nỗ lực tư duy cho từng mô hình: "thấp", "trung bình" và "cao".

Hệ thống này thay thế nút chuyển đổi "Tư duy mở rộng: Giải quyết vấn đề phức tạp" hiện tại, mang lại trải nghiệm tinh chỉnh linh hoạt tương tự cơ chế đang vận hành trên các nền tảng Google AI Studio và Antigravity. Thiết lập cấp độ tư duy cao hơn sẽ cải thiện đáng kể độ chính xác và tính chuyên sâu của kết quả phản hồi, song sẽ làm tiêu hao hạn mức tài nguyên nhanh chóng hơn.