Google Dịch sắp hỗ trợ Live Translate ngoại tuyến: Bước ngoặt cho giao tiếp không biên giới Google Dịch chuẩn bị cập nhật tính năng Live Translate ngoại tuyến, cho phép dịch giọng nói thời gian thực không cần internet thông qua việc tải trước các gói ngôn ngữ.

Google Dịch chuẩn bị triển khai khả năng dịch thuật trực tiếp (Live Translate) ngay cả khi không có kết nối mạng. Đây là bước tiến quan trọng giúp người dùng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ trong các tình huống di chuyển tại khu vực không có sóng di động hoặc dữ liệu di động quốc tế.

Xóa bỏ rào cản kết nối với Live Translate ngoại tuyến

Mặc dù các ứng dụng dịch thuật hiện nay đã đạt được độ chính xác cao, việc phụ thuộc vào internet vẫn là trở ngại lớn nhất cho tính năng dịch giọng nói theo thời gian thực. Hiện tại, tính năng Live Translate của Google Dịch đã trở nên thông minh hơn nhờ tích hợp mô hình AI Gemini, nhưng vẫn bắt buộc phải có kết nối mạng để xử lý dữ liệu.

Tuy nhiên, các bằng chứng mới nhất từ mã nguồn ứng dụng Google Dịch phiên bản 10.17.48 trên hệ điều hành Android cho thấy Google đang âm thầm giải quyết hạn chế này. Một màn hình giới thiệu mới đã xuất hiện, hướng dẫn người dùng cách thiết lập chế độ dịch trực tiếp mà không cần dùng mạng.

Cơ chế hoạt động và các ngôn ngữ hỗ trợ

Hiện nay, Google Dịch đã cho phép tải xuống các gói ngôn ngữ để dịch văn bản hoặc hình ảnh tĩnh ngoại tuyến. Nếu người dùng cố gắng sử dụng chế độ dịch giọng nói khi không có mạng, ứng dụng sẽ thông báo lỗi. Với bản cập nhật mới, người dùng chỉ cần tải trước các gói dữ liệu ngôn ngữ tương ứng về thiết bị để kích hoạt Live Translate.

Dữ liệu rò rỉ cho thấy trong giai đoạn đầu, tính năng này sẽ ưu tiên hỗ trợ các ngôn ngữ phổ biến bao gồm: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Việc xử lý ngay trên thiết bị không chỉ giúp tiết kiệm dữ liệu mà còn tăng cường tính bảo mật và tốc độ phản hồi.

Tinh chỉnh giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm

Bên cạnh nâng cấp về kỹ thuật, Google cũng thực hiện những thay đổi nhỏ về giao diện để tối ưu hóa thao tác người dùng. Các công cụ quan trọng như nút dán văn bản, viết tay và nhập liệu giọng nói dự kiến sẽ được gom lại tại cạnh dưới màn hình, giúp việc sử dụng bằng một tay trở nên thuận tiện hơn.

Mặc dù giao diện offline đã lộ diện khá chi tiết, giới công nghệ vẫn đang chờ đợi các thử nghiệm thực tế để đánh giá độ mượt mà và tính chính xác của mô hình AI khi hoạt động độc lập. Khi được triển khai chính thức, Live Translate ngoại tuyến sẽ biến điện thoại thành một thông dịch viên bỏ túi đáng tin cậy, đặc biệt hữu ích trong các chuyến du lịch tại vùng sâu vùng xa hoặc các quốc gia có hạ tầng mạng hạn chế.