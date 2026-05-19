Google dự kiến siết chặt giới hạn sử dụng Gemini miễn phí theo tuần để tối ưu hạ tầng Thông tin rò rỉ cho thấy Google đang thử nghiệm hệ thống theo dõi hạn mức sử dụng hàng tuần trên Gemini, buộc người dùng bản miễn phí phải cân nhắc nâng cấp.

Google đang tiến hành thử nghiệm hệ thống kiểm soát lưu lượng sử dụng đối với phiên bản Gemini miễn phí. Động thái này đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng, vốn trước đây cho phép người dùng tiếp cận các mô hình ngôn ngữ lớn một cách khá thoải mái.

Hệ thống theo dõi hạn mức sử dụng mới trên Gemini

Theo các hình ảnh rò rỉ từ giao diện ứng dụng, Google đã tích hợp một thanh trạng thái theo dõi hạn mức tiêu thụ tài nguyên theo tuần. Hệ thống này sẽ thông báo cho người dùng về giới hạn còn lại dựa trên gói dịch vụ đang sử dụng. Cụ thể, khi người dùng truy xuất các yêu cầu phức tạp hoặc sử dụng các mô hình ngôn ngữ nặng, thanh trạng thái sẽ cập nhật tỷ lệ phần trăm đã tiêu thụ.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy Google đang áp đặt giới hạn hàng tuần khắt khe hơn trên Gemini

Việc áp đặt giới hạn này cho thấy gã khổng lồ tìm kiếm đang chuẩn bị một cơ chế quản lý chặt chẽ hơn đối với các tài khoản không trả phí. Đây là bước đi nhằm phân cấp rõ rệt giữa trải nghiệm cơ bản và các tính năng cao cấp dành cho đối tượng khách hàng sẵn sàng chi trả cho các gói thuê bao.

Áp lực chi phí vận hành và bài toán kinh doanh AI

Nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này xuất phát từ chi phí vận hành hạ tầng máy chủ cực kỳ đắt đỏ. Các mô hình AI như Gemini yêu cầu sức mạnh tính toán từ các chip xử lý chuyên dụng và tiêu tốn lượng điện năng khổng lồ cho mỗi câu lệnh (prompt) của người dùng.

Đã qua rồi thời điểm mà các công ty công nghệ sẵn sàng cung cấp công cụ AI gần như vô hạn?

Trong giai đoạn đầu, các công ty công nghệ chấp nhận bù lỗ để thu hút người dùng và xây dựng thói quen sử dụng. Tuy nhiên, khi lượng người dùng đạt đến quy mô hàng triệu, việc duy trì miễn phí hoàn toàn không còn khả thi về mặt kinh tế. Mục tiêu của Google là chuyển đổi một phần người dùng miễn phí sang các gói dịch vụ trả phí để bù đắp chi phí duy trì và đầu tư phát triển công nghệ mới.

Thách thức giữ chân người dùng trước các đối thủ cạnh tranh

Dù việc thu phí là xu hướng tất yếu, Google phải đối mặt với rủi ro mất thị phần. Thị trường chatbot AI hiện có sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ như ChatGPT (OpenAI) hay Claude (Anthropic). Nếu các giới hạn của Gemini quá khắt khe, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang các nền tảng thay thế có chính sách nới lỏng hơn.

Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề giới hạn này

Hiện tại, thông tin này vẫn dừng lại ở mức độ thử nghiệm trên một nhóm người dùng hạn chế. Phía Google chưa đưa ra thông báo chính thức về thời điểm áp dụng diện rộng hoặc con số giới hạn cụ thể cho từng khu vực.

Xu hướng phần cứng tích hợp AI cục bộ

Để giảm bớt sự phụ thuộc vào máy chủ đám mây và tránh các rào cản về giới hạn lượt dùng, các hãng sản xuất phần cứng đang đẩy mạnh tích hợp chip NPU (Neural Processing Unit) mạnh mẽ trực tiếp trên thiết bị. Điển hình là dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 được trang bị trên các mẫu smartphone cao cấp mới nhất.

Dưới đây là thông số kỹ thuật tiêu biểu của mẫu flagship hỗ trợ các tính năng AI chuyên sâu:

Thông số Chi tiết trên Samsung Galaxy S26 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Bộ nhớ RAM 12GB Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch, 2K, 120Hz, 2600 nits Camera chính 200MP, hỗ trợ zoom 100x Pin và sạc 5000 mAh, sạc nhanh 60W

Việc sở hữu các thiết bị có khả năng xử lý AI cục bộ (On-device AI) giúp người dùng thực hiện các tác vụ như tóm tắt văn bản, chỉnh sửa ảnh hay dịch thuật mà không cần kết nối internet, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi chính sách giới hạn lượt dùng của các nền tảng AI đám mây.