Google Gemini ra mắt Trí thông minh cá nhân tại Việt Nam: Kết nối Gmail và YouTube để cá nhân hóa Chatbot Gemini chính thức cho phép người dùng Việt kết nối dữ liệu từ Gmail, Photos và YouTube. Tính năng giúp tổng hợp thông tin và lập kế hoạch cá nhân một cách bảo mật.

Google vừa chính thức thông báo triển khai tính năng Trí thông minh cá nhân (Personal Intelligence) cho chatbot Gemini tại thị trường Việt Nam từ ngày 15/4. Đây là bước tiến quan trọng giúp người dùng trong nước tối ưu hóa hiệu suất làm việc bằng cách kết nối trực tiếp với hệ sinh thái ứng dụng của Google.

Cơ chế hoạt động của Trí thông minh cá nhân trên Gemini

Tính năng mới cho phép Gemini truy cập và liên kết thông tin từ các ứng dụng phổ biến như Gmail, Google Photos, YouTube và Google Search. Thay vì chỉ tìm kiếm thông tin chung trên internet, chatbot giờ đây có thể hiểu ngữ cảnh riêng tư của từng người dùng để đưa ra phản hồi chính xác.

Gemini cho phép người Việt kết nối Gmail, YouTube để cá nhân hóa trải nghiệm (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Trí thông minh cá nhân của Google nổi bật với khả năng lập luận trên các nguồn dữ liệu phức tạp và truy xuất chi tiết cụ thể. Hệ thống có thể xử lý xuyên suốt từ văn bản trong email, hình ảnh trong Photos đến video trên YouTube để đưa ra câu trả lời nhất quán. Để đảm bảo tính minh bạch, chatbot sẽ trích dẫn nguồn thông tin đã sử dụng, giúp người dùng dễ dàng xác minh lại dữ liệu.

Ứng dụng thực tế trong việc lập kế hoạch

Lợi ích rõ rệt nhất của việc kết nối này là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm hành trình. Ví dụ, khi người dùng yêu cầu "tổng hợp kế hoạch đi Đà Lạt", Gemini sẽ tự động thực hiện các tác vụ sau:

Truy xuất thông tin đặt vé máy bay hoặc khách sạn đã có trong Gmail.

Đề xuất địa điểm tham quan dựa trên các video ẩm thực hoặc du lịch đã xem trên YouTube.

Tìm kiếm và phân tích các ảnh chụp màn hình bản đồ hoặc hình ảnh món quà đã lưu trong Photos.

Tổng hợp tất cả thành một lịch trình chi tiết mà không cần người dùng phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Hướng dẫn kích hoạt và lộ trình triển khai

Google khẳng định người dùng có toàn quyền kiểm soát việc liên kết ứng dụng. Để kích hoạt tính năng này, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Truy cập vào giao diện Gemini. Chọn mục Cài đặt và trợ giúp. Nhấn chọn Các ứng dụng có thể kết nối và tùy chỉnh theo nhu cầu.

Hiện tại, Trí thông minh cá nhân trên Gemini bắt đầu được áp dụng cho các tài khoản đăng ký gói AI Plus, Pro và Ultra tại Việt Nam. Google dự kiến sẽ mở rộng tính năng này cho nhóm người dùng miễn phí trong vài tuần tới. Sau khi kích hoạt, tính năng sẽ hoạt động đồng bộ trên nền tảng Web, Android và iOS.