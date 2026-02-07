Google Gemini tại Việt Nam nâng cấp mạnh mẽ: Trợ lý mua sắm thông minh dựa trên AI Bản cập nhật mới của Gemini tại Việt Nam biến chatbot này thành trợ lý mua sắm đa năng nhờ tích hợp hệ thống Shopping Graph khổng lồ. Người dùng hiện có thể tìm kiếm, so sánh giá và đánh giá sản phẩm ngay trong một phiên trò chuyện duy nhất.

Google vừa chính thức triển khai bản cập nhật lớn cho ứng dụng Gemini tại thị trường Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ một chatbot hỗ trợ thông tin thuần túy sang một trợ lý mua sắm cá nhân hóa. Thay đổi này cho phép người dùng thực hiện toàn bộ quy trình từ khâu nảy sinh ý tưởng đến khâu lựa chọn sản phẩm cuối cùng ngay trong một cửa sổ trò chuyện duy nhất, loại bỏ sự phiền toái khi phải chuyển đổi liên tục giữa nhiều tab trình duyệt.

Shopping Graph: Nền tảng dữ liệu khổng lồ đằng sau Gemini

Điểm mấu chốt giúp Gemini thực hiện được các tác vụ mua sắm phức tạp chính là việc tích hợp sâu với Shopping Graph – hệ thống dữ liệu thương mại điện tử toàn diện nhất hiện nay của Google. Đây không chỉ là một danh mục tĩnh mà là một thực thể sống với những thông số kỹ thuật ấn tượng:

Quy mô dữ liệu: Lưu trữ hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm trên toàn thế giới.

Lưu trữ hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm trên toàn thế giới. Tốc độ cập nhật: Hệ thống tự động làm mới khoảng 2 tỷ sản phẩm mỗi giờ, đảm bảo các thông tin về giá bán, tình trạng tồn kho và các chương trình khuyến mãi luôn ở trạng thái thời gian thực.

Hệ thống tự động làm mới khoảng 2 tỷ sản phẩm mỗi giờ, đảm bảo các thông tin về giá bán, tình trạng tồn kho và các chương trình khuyến mãi luôn ở trạng thái thời gian thực. Độ phủ: Kết nối trực tiếp với dữ liệu từ hàng triệu nhà bán lẻ, từ các sàn thương mại điện tử lớn đến các cửa hàng trực tuyến chuyên biệt.

Nhờ Shopping Graph, Gemini không chỉ trả lời dựa trên văn bản mà còn có thể truy xuất hình ảnh, thông số kỹ thuật chính xác và các đánh giá thực tế từ người dùng toàn cầu để cung cấp cho người dùng Việt Nam những gợi ý sát thực tế nhất.

Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm bằng ngôn ngữ tự nhiên

Khác với việc tìm kiếm truyền thống bằng từ khóa trên Google Search, Gemini cho phép người dùng diễn đạt nhu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên và mang tính bối cảnh cao. Ví dụ, thay vì tìm kiếm "vali du lịch", người dùng có thể yêu cầu: "Tìm giúp tôi một chiếc vali bền, nhẹ, phù hợp cho chuyến đi 3 ngày và có giá dưới 2 triệu đồng".

Đã có thể tìm kiếm và mua sắm ngay trên Gemini

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, AI sẽ tiến hành phân tích đa lớp bao gồm mục đích sử dụng, ngân sách và sở thích cá nhân. Kết quả trả về không chỉ là một danh sách đơn thuần mà được trình bày dưới dạng các thẻ thông tin trực quan hoặc thanh trượt (slider), giúp việc lướt xem sản phẩm trở nên mượt mà và hiện đại hơn.

Tự động hóa việc so sánh và đối chiếu

Một trong những tính năng kỹ thuật đáng giá nhất trong bản cập nhật này là khả năng tự động khởi tạo bảng so sánh. Khi người dùng đang phân vân giữa nhiều lựa chọn, Gemini có thể tổng hợp các tiêu chí quan trọng như:

Giá bán tại các nhà cung cấp khác nhau.

Kích thước, trọng lượng và chất liệu cấu thành.

Điểm đánh giá trung bình từ cộng đồng người mua.

Các tính năng nổi bật hoặc điểm yếu cần lưu ý.

Tính năng Trước cập nhật Sau cập nhật với Gemini Nguồn dữ liệu Tìm kiếm web rời rạc Shopping Graph (50 tỷ sản phẩm) Giao diện Nhiều tab trình duyệt Một cửa sổ trò chuyện duy nhất Phương thức so sánh Người dùng tự tổng hợp AI tự động tạo bảng đối chiếu Độ trực quan Liên kết văn bản Thanh trượt hình ảnh và thẻ sản phẩm

Cá nhân hóa sâu và lộ trình tương lai

Google nhấn mạnh rằng các đề xuất của Gemini không mang tính đại trà. AI này học hỏi từ các tương tác trước đó trong cùng một phiên hội thoại để tinh chỉnh kết quả. Nếu bạn từ chối một mẫu quà tặng vì "quá sặc sỡ", các gợi ý tiếp theo sẽ tự động ưu tiên các tông màu trung tính hơn. Sự hiểu biết về ngữ cảnh này giúp Gemini vượt xa các bộ lọc tìm kiếm thông thường trên các sàn thương mại điện tử.

Việc triển khai trải nghiệm này tại Việt Nam cho thấy tham vọng của Google trong việc tái định nghĩa hành trình mua sắm trực tuyến. Gemini không còn đóng vai trò là một công cụ tra cứu thụ động, mà đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái thương mại số, giúp giảm thiểu tối đa "ma sát" trong quá trình ra quyết định của người tiêu dùng.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa sức mạnh xử lý ngôn ngữ tự nhiên của mô hình Gemini và kho dữ liệu khổng lồ từ Shopping Graph, Google đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho trợ lý ảo, nơi công nghệ AI thực sự phục vụ các nhu cầu thiết thực và hằng ngày của người dùng một cách tinh tế và hiệu quả.