Google I/O 2026 chính thức ấn định ngày tổ chức: Trọng tâm là AI Gemini và Android 17 Hội nghị nhà phát triển lớn nhất năm của Google sẽ diễn ra vào ngày 19-20/5 tại California, tập trung vào các đột phá của mô hình AI Gemini và hệ điều hành Android 17.

Google vừa chính thức xác nhận hội nghị Google I/O 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 20/5/2026. Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất của gã khổng lồ tìm kiếm, nơi công bố những định hướng chiến lược và các tiến bộ công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái Android và trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện Google I/O 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 19/5 tới

Sự kiện năm nay tiếp tục được tổ chức tại Shoreline Amphitheatre ở Mountain View, California. Google I/O không chỉ là diễn đàn dành cho các nhà phát triển quan tâm đến các tiến bộ công nghệ phần mềm mà còn là nơi giới thiệu những tính năng mới ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng toàn cầu.

Tầm nhìn AI và sự nâng cấp mạnh mẽ cho Gemini

Tại Google I/O 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng tâm. Google đã xác nhận sẽ chia sẻ những cập nhật mới nhất liên quan đến AI tạo sinh (generative AI), trong đó Gemini — mô hình AI chủ lực của hãng — sẽ là tiêu điểm với hàng loạt cải tiến đáng chú ý.

Google I/O 2026 sẽ tập trung vào AI

Bên cạnh việc nâng cấp năng lực xử lý, Google dự kiến sẽ trình diễn cách thức tích hợp sâu AI vào toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm. Từ Công cụ tìm kiếm, các ứng dụng văn phòng Workspace cho đến dịch vụ điện toán đám mây Cloud, AI sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất và thay đổi cách thức người dùng tương tác với công nghệ.

Android 17 và lộ trình phát triển hệ sinh thái phần mềm

Một nội dung quan trọng khác thu hút sự quan tâm lớn là sự xuất hiện của Android 17. Phiên bản hệ điều hành tiếp theo này dự kiến sẽ mang lại các công cụ và tính năng mới giúp nhà phát triển tối ưu hóa ứng dụng, đồng thời cải thiện tính bảo mật và trải nghiệm người dùng trên đa thiết bị.

Google có thể giới thiệu các tính năng của Android 17 trong sự kiện sắp tới

Ngoài mảng di động, Google cũng sẽ thảo luận về những cải tiến trên toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm các công cụ năng suất và nền tảng dành cho nhà phát triển chuyên sâu. Thông tin chi tiết về diễn giả và các phiên kỹ thuật sẽ được hãng cập nhật trong thời gian tới, khẳng định chiến lược dài hạn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.