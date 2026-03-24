Google Maps cập nhật địa giới hành chính cấp xã phường tại Việt Nam sau sáp nhập Google Maps vừa chính thức hiển thị ranh giới hành chính mới đến cấp xã, phường tại Việt Nam, hỗ trợ hiển thị song song tên cũ và mới giúp người dùng dễ dàng tra cứu.

Sáng ngày 24/3, người dùng tại Việt Nam ghi nhận ứng dụng Google Maps đã bắt đầu hiển thị địa giới hành chính mới ở cấp xã và phường. Đây là bước cập nhật tiếp theo của Google nhằm phản ánh chính xác những thay đổi sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính tại nhiều địa phương.

Hiển thị ranh giới hành chính mới và cơ chế tên song song

Cụ thể, khi người dùng tìm kiếm các khu vực có sự thay đổi về địa giới, bản đồ sẽ hiển thị vùng ranh giới mới bao gồm các đơn vị cũ đã sáp nhập. Ví dụ, khi tra cứu “phường Cầu Giấy” tại Hà Nội, Google Maps sẽ khoanh vùng khu vực tương ứng với các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Quan Hoa và Yên Hòa trước đây.

Google Maps cập nhật bản đồ hành chính cấp xã, phường ở Việt Nam (Nguồn: Internet)

Đáng chú ý, để hỗ trợ người dân thích nghi trong giai đoạn chuyển tiếp, hệ thống cho phép hiển thị song song cả tên địa danh cũ và mới. Tuy nhiên, việc cập nhật hiện vẫn đang trong quá trình triển khai nên chưa đạt được sự đồng bộ hoàn toàn trên toàn hệ thống. Một số địa chỉ ở cấp huyện vẫn còn hiển thị theo định dạng cũ thay vì chi tiết theo đơn vị hành chính mới.

Tác động từ đợt điều chỉnh địa giới hành chính quy mô lớn

Đợt cập nhật này diễn ra khoảng một tuần sau khi Google Maps thay đổi dữ liệu cấp tỉnh, thành phố. Theo dữ liệu từ nguồn, việc điều chỉnh diễn ra sau 8 tháng kể từ khi Việt Nam thực hiện sáp nhập, khiến số lượng đơn vị hành chính giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố và từ khoảng 10.000 xuống còn hơn 3.300 đơn vị xã, phường.

Trong khi các nền tảng giao hàng đã sớm cập nhật tên địa danh dưới dạng văn bản, việc Google Maps cập nhật trực quan trên bản đồ được kỳ vọng sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu tra cứu, đặc biệt là cho người dùng trên thiết bị di động. Hiện tại, đại diện phía Google vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các thay đổi này.

Ảnh hưởng đến các nhà phát triển và dịch vụ bên thứ ba

Dữ liệu từ IssueTracker chỉ ra rằng Google đã thông báo về việc triển khai thay đổi từ giữa tháng 2, đồng thời khuyến nghị các nhà phát triển cập nhật API thuộc Google Maps Platform. Do đây là nguồn dữ liệu nền tảng cho nhiều dịch vụ từ tìm kiếm địa điểm, đặt xe đến giao hàng, mọi điều chỉnh đều có tác động trực tiếp đến cách xử lý địa chỉ trên các ứng dụng đầu cuối.

Ông Minh Quân, một kỹ sư công nghệ chuyên tích hợp Google Maps, nhận định rằng việc thay đổi phân loại địa danh có thể gây ra xáo trộn nhẹ trong giai đoạn đầu, khiến các tính năng như gợi ý địa chỉ hoặc xác định vị trí chưa thể đồng bộ tức thì. Trong khi đó, các nền tảng bản đồ đối thủ như Apple Maps hay OpenStreetMap hiện vẫn chưa có động thái cập nhật địa giới hành chính mới tại thị trường Việt Nam.